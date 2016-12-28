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Россия и Турция согласовали план прекращения боевых действий в Сирии. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на турецкое агентство Anadolu.
Договоренности предполагают прекращение боевых действий в полночь 29 декабря. План распространяется на все районы Сирии, где идут бои между правительственными войсками и группировками вооруженной оппозиции. Он будет предоставлен всем сторонам конфликта.
При этом в документе отмечается, что договоренность не будет распространяться на террористические организации, действующие в регионе.
По информации агентства, если соглашение о перемирии будет реализовано, в Астане при поддержке России и Турции начнутся переговоры по политическому урегулированию конфликта, а Москва и Анкара выступят в качестве гарантов.
23 декабря в ходе большой пресс-конференции президент Владимир Путин заявил, что следующая цель российской политики в Сирии - прекращение огня на всей территории страны, после которого нужно начать переговоры в Казахстане с участием Турции и Ирана. По его словам, проведение такой встречи одобрил президент Сирии Башар Асад.
В этот же день министр обороны Сергей Шойгу доложил Путину об освобождении Алеппо. По словам Шойгу, операция по выводу боевиков из Алеппо завершена, созданы условия для начала переговоров о полном прекращении огня в Сирии.
Шойгу отметил, что операция проходила в два этапа. "Операция проходила по вашему поручению в тесном контакте с коллегами из Турции и Ирана. Далее должен следовать следующий этап", - сказал глава Минобороны.
Трамп или Фийон могут отменить санкции против России. Но они не вернут здравомыслие Путину. Они не защитят россиян от террора. Россия может быть окружена доброжелателями и полезными идиотами со всех сторон - но ее режиму все равно не выжить, как не выжить онкологическому больному, окруженному со всех сторон заботливыми родственниками и внимательными сиделками.
Алеппо сравнивают со Сталинградом, Путину пишут открытые письма, страдания людей видят в прямом эфире миллионы западных телезрителей и пользователей интернета - а это значит, что времена, когда Россию воспринимали как партнера или хотя бы как государство со схожим представлением о гуманизме и цене человеческой жизни, кончились.