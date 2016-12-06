Реклама

Министерство обороны посчитало "циничной" реакцию Международного комитета Красного Креста на гибель российских врачей в сирийском Алеппо. Как передает Интерфакс, об этом сообщил официальный представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

"Мы рассчитывали, по меньшей мере, на уважение МККК к деятельности наших врачей в Алеппо и на осуждение действий боевиков так называемой "оппозиции". Но получили циничные комментарии, не достойные высокого статуса Международного комитета Красного Креста и свидетельствующие не об объективности подходов, а о равнодушии к совершенному убийству российских врачей в Алеппо", - заявил представитель Минобороны.

Как отметили в военном ведомстве, ранее в ответ на запрос одного из российских информагентств с просьбой прокомментировать гибель российских врачей в Алеппо, в МККК ответили, что "продолжающиеся атаки на медицинскую и гражданскую инфраструктуру в Алеппо свидетельствуют о том, что все стороны конфликта оказываются не в состоянии выполнять свою обязанность уважать и защищать медицинских работников, пациентов и больницы".

Конашенков подчеркнул, что в МККК, президент которого около недели назад посещал Минобороны, прекрасно известно, какую помощь Россия оказывает мирным жителям Алеппо, включая и вопросы медицинской помощи.

"Поэтому, речь не о нарушении "сторонами конфликта" международного гуманитарного права, как говорится в сообщении МККК. А о заранее подготовленном, хладнокровном убийстве врачей боевиками", - отметил Конашенков.

Между тем, в Госдепартаменте США заявили, что не могут подтвердить сообщения об обстреле российского госпиталя в Алеппо. При этом, как подчеркнул официальный представитель Госдепа Марк Тонер, Вашингтон осуждает любые атаки на гражданские объекты.

Накануне, в результате прямого попадания мины в приемное отделение развернутого в Алеппо российского мобильного военного госпиталя, погибла российская военнослужащая-медик. Еще двое медицинских работников получили тяжелые ранения, одна из них впоследствии умерла.

После этого Конашенков заявил, что в гибели медработников виновна коалиция во главе с США, поддерживающая умеренных сирийских повстанцев. По утверждению военного чиновника, "боевики" знали точные координаты госпиталя. "Мы понимаем, от кого точные данные и координаты именно приемного отделения российского госпиталя в момент начала его работы получили боевики", - заметил Конашенков.

"Кровь наших военнослужащих лежит и на руках заказчиков этого убийства, - продолжил чиновник. - Тех, кто создал, выпестовал и вооружил этих зверей в человеческом обличье, назвав их для оправдания перед своей совестью и избирателями оппозицией. Да-да, на вас, господа, - покровителях террористов из США, Великобритании, Франции и прочих сочувствующих им стран и образований".