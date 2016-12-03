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В районе Алеппо сбит самолет L-39 ВВС Сирии. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на сирийский военный источник.

"L-39 сбит с земли. Экипаж погиб", - сказал источник.

Чехословацкий учебно-боевой самолет L-39 серийно производился до 1999 года. Состоит на вооружении ВВС десятков стран. Экипаж - один или два человека. На вооружении самолета пушка, бомбы, управляемые и неуправлямые ракеты.

Между тем в субботу утром сирийская армия после ночного обстрела из тяжелого оружия взяли под контроль еще один район в восточной части Алеппо, квартал Тарик эль-Баб, сообщает Би-Би-Си. Теперь правительственные силы контролируют дорогу, которая проходит через город и соединяет западные районы с аэропортом.

Спустя три недели после начала операции в городе армия контролирует около 60 процентов территории Алеппо. Жители города массово переходят в кварталы, занятые правительственными войсками. По некоторым оценкам, в находящихся под контролем повстанцев кварталах остаются около 250 тысяч человек. Запасы продовольствия и медикаментов почти исчерпаны. Гуманитарные организации готовятся к еще большему наплыву беженцев.

Во вторник министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро потребовал провести экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения ситуации в Алеппо. "Более чем когда-либо нам необходимо срочно принять меры для прекращения военных действий и беспрепятственной доставки гуманитарной помощи", - заявил Эйро.

В тот же день официальный представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что сирийским правительственным войскам удалось кардинально переломить ситуацию в восточном Алеппо. "В течение последних суток благодаря очень подготовленным и аккуратным действиям сирийских военнослужащих удалось кардинально переломить ситуацию, - сказал генерал. - Фактически половина территории занятых боевиками в последние годы районов в восточной части Алеппо полностью освобождена".