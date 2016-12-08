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Сирийская армия приостановила боевые действия в восточном Алеппо для вывода из города колонны мирных жителей. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров на полях заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ, сообщает ТАСС.

"Сегодня активные боевые действия сирийской армии в Восточном Алеппо приостановлены, потому что осуществляется очередная и крупнейшая за все это время операция по выводу желающих мирных жителей, - отметил министр. - Колонна около восьми тысяч человек. Это колоссальная операция, и маршрут у нее (колонны) протяженностью пять километров".

Лавров также заявил, что США не предпринимают никаких действий против организации "Джабхат фатах эш-Шам" (бывшая "Джабхат ан-нусра"). "Что касается "Джебхат ан-нусры", то США не только ее вообще не трогают, но и в ходе всех наших переговоров всячески стремились так сформулировать договоренности, чтобы "ан-нусра" не подпадала под возмездие и была выведена из-под ударов, - сказал глава МИДа. - Естественно, мы это принять не можем, "Джебхат ан-нусра" - это террористическая организация, признанная в качестве таковой в ООН, США, в России, других странах. Это наводит на мысль".

Российский министр призвал спецпосланника генсекретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуру назначить дату межсирийских переговоров. "Эр-риядская группа оппозиции не хочет садиться за стол переговоров, потому что им сначала надо дать гарантии, что Башар Асад уйдет, - отметил Лавров. - Ну, если такие капризные люди попались, значит, надо просто назначать дату переговоров. Кто придет, тот пускай и договаривается. А кто нет - пусть пеняет на себя".

В понедельник Совбез ООН не смог принять резолюцию о перемирии в Алеппо, из-за того что Россия и Китай ветировали документ. Заместитель постпреда США и ООН Мишель Сисон так прокомментировала действия Москвы: "Россия больше сосредоточена на закреплении своих военных успехов, чем на помощи жителям Алеппо".

В среду лидеры Великобритании, Германии, Италии, Канады, США и Франции выступили с совместным заявлением, в котором Ведущие страны Запада пригрозили ввести "дополнительные ограничительные меры" в отношении персоналий и структур, поддерживающих нынешнюю политику сирийского диктатора Башара Асада.

Режим Асада, поддерживаемый Россией и Ираном, ежедневно бомбит и обстреливает восточные районы Алеппо, контролируемые оппозицией, говорится в заявлении. В результате этого около 200 тысяч гражданских лиц, в том числе множество детей, остались без еды и медицинской помощи. "Удары не обходят стороной больницы и школы, - подчеркивается в документе. - Скорее напротив - эти объекты намеренно подвергают атакам, чтобы уничтожить людей".

"Мы осуждаем действия сирийского режима и его иностранных покровителей, особенно России", - заявляют западные лидеры.

Неотложной задачей является прекращение огня, отмечается в документе. Сирийская оппозиция поддержала план, предложенный ООН для нормализации положения в Алеппо. Теперь согласиться на реализацию плана должен и Асад. "Мы призываем сирийский режим сделать это немедленно, чтобы облегчить ужасную ситуацию в Алеппо, а Россию и Иран - использовать свое влияние, чтобы режим пошел на такой шаг", - говорится в заявлении.