О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/World/Mideast/m.257305.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/World/Mideast/m.257305.html
Также: Ближний Восток, Россия, Война, Мир, Политика | Персоны: Сергей Лавров

новость Лавров: В Алеппо приостановлены боевые действия для вывода из города мирных жителей

08.12.2016
Сергей Лавров. Фото: mid.ru
Сергей Лавров. Фото: mid.ru
Реклама

Сирийская армия приостановила боевые действия в восточном Алеппо для вывода из города колонны мирных жителей. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров на полях заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ, сообщает ТАСС.

"Сегодня активные боевые действия сирийской армии в Восточном Алеппо приостановлены, потому что осуществляется очередная и крупнейшая за все это время операция по выводу желающих мирных жителей, - отметил министр. - Колонна около восьми тысяч человек. Это колоссальная операция, и маршрут у нее (колонны) протяженностью пять километров".

Лавров также заявил, что США не предпринимают никаких действий против организации "Джабхат фатах эш-Шам" (бывшая "Джабхат ан-нусра"). "Что касается "Джебхат ан-нусры", то США не только ее вообще не трогают, но и в ходе всех наших переговоров всячески стремились так сформулировать договоренности, чтобы "ан-нусра" не подпадала под возмездие и была выведена из-под ударов, - сказал глава МИДа. - Естественно, мы это принять не можем, "Джебхат ан-нусра" - это террористическая организация, признанная в качестве таковой в ООН, США, в России, других странах. Это наводит на мысль".

Российский министр призвал спецпосланника генсекретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуру назначить дату межсирийских переговоров. "Эр-риядская группа оппозиции не хочет садиться за стол переговоров, потому что им сначала надо дать гарантии, что Башар Асад уйдет, - отметил Лавров. - Ну, если такие капризные люди попались, значит, надо просто назначать дату переговоров. Кто придет, тот пускай и договаривается. А кто нет - пусть пеняет на себя".

В понедельник Совбез ООН не смог принять резолюцию о перемирии в Алеппо, из-за того что Россия и Китай ветировали документ. Заместитель постпреда США и ООН Мишель Сисон так прокомментировала действия Москвы: "Россия больше сосредоточена на закреплении своих военных успехов, чем на помощи жителям Алеппо".

В среду лидеры Великобритании, Германии, Италии, Канады, США и Франции выступили с совместным заявлением, в котором Ведущие страны Запада пригрозили ввести "дополнительные ограничительные меры" в отношении персоналий и структур, поддерживающих нынешнюю политику сирийского диктатора Башара Асада.

Режим Асада, поддерживаемый Россией и Ираном, ежедневно бомбит и обстреливает восточные районы Алеппо, контролируемые оппозицией, говорится в заявлении. В результате этого около 200 тысяч гражданских лиц, в том числе множество детей, остались без еды и медицинской помощи. "Удары не обходят стороной больницы и школы, - подчеркивается в документе. - Скорее напротив - эти объекты намеренно подвергают атакам, чтобы уничтожить людей".

"Мы осуждаем действия сирийского режима и его иностранных покровителей, особенно России", - заявляют западные лидеры.

Неотложной задачей является прекращение огня, отмечается в документе. Сирийская оппозиция поддержала план, предложенный ООН для нормализации положения в Алеппо. Теперь согласиться на реализацию плана должен и Асад. "Мы призываем сирийский режим сделать это немедленно, чтобы облегчить ужасную ситуацию в Алеппо, а Россию и Иран - использовать свое влияние, чтобы режим пошел на такой шаг", - говорится в заявлении.

Оставить комментарий Обсудить
08.12.2016

новость Новости по теме
07.12.2016 Ведущие страны Запада грозят санкциями за поддержку режима Асада →
07.12.2016 Погибших в Сирии российских медсестер наградят посмертно →
07.12.2016 В Сирии погиб российский военный советник →
06.12.2016 Группа российских военных - чеченцев отправляется в Сирию →
06.12.2016 Россия и Китай заблокировали принятие Совбезом ООН резолюции по Алеппо →
06.12.2016 Минобороны назвало "циничной" реакцию Красного Креста на обстрел госпиталя в Алеппо →
05.12.2016 Минобороны: В гибели российской медсестры в Алеппо виновна коалиция во главе с США →
05.12.2016 При обстреле российского полевого госпиталя в Алеппо погибла медсестра →
29.11.2016 Франция потребовала срочно созвать Совбез ООН из-за ситуации в Алеппо →
11.11.2016 The Washington Post: Обама отдал приказ уничтожить лидеров "Джабхат фатах эш-Шам" →
28.10.2016 Песков: Путин считает нецелесообразным возобновление авиаударов по Алеппо →
26.10.2016 Минобороны назвало условия возобновления гуманитарных пауз в Алеппо →
Фото и Видео
27502
Play own
Сирийцы и украинцы: "Путин - убийца"
27401
Play own
Приговор Антону Носику
24324
Play own
Россияне о Сирии
27970
Play own
"Украинские диверсанты" в Москве.
Реклама


Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
новость Ужас Путина перед судом
Владимир Путин плачет. Фото с сайта Точка.Нет
новость Как пытали Панова
Евгений Панов в суде, 05.12.2016. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру
новость Советник Трампа прибыл в Москву
Картер Пейдж. Фото: en.news-front.info
статья Зорькина обидели
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Акция в поддержку Дадина: ФОТО
Алексей Никитин на акции в поддержку Ильдара Дадина. Фото Юрия Тимофеева/Грани.Ру
статья Еврейский гнев Соловьева
РЕКЛАМА
Loading...
новость Визы для украинцев отменят
Флаги Украины и Евросоюза
новость Новое "разоблачение" НТВ
Кадр анонса передачи НТВ с участием Ильи Пономарева
новость США и ЕС изучают сделку с "Роснефтью"
Штаб-квартира Glencore. Фото: neweurope.eu
новость Детский срок менту за убийство
Андрей Артемьев в своем кабинете. Источник: fontanka.ru
в блоге Из нас растят уродов
383
новость СКР вписался за предателей
Максим Одинцов. Источник: krymr.com
новость "Закон садистов" несколько смягчили
Избиение заключенного в ИК-10 в Ростове-на-Дону. Кадр видеозаписи
новость Баку: 10 лет за граффити
Памятник Гейдару Алиеву в Баку. Фото: news.am
новость У Медведева отнимут дрон
Дмитрий Медведев в исследовательском центре под Тель-Авивом. Фото: government.ru
новость Для Карауловой требуют пять лет
Варвара Караулова. Кадр "Радио Свобода"
новость Разведчиков заподозрили в связях с ФСБ
Логотип Военной контрразведки Польши
новость Петиция о запрете абортов отклонена
Пикет против запрета абортов. Кадр Грани-ТВ
новость Задержаны сотрудники ГУЭБиПК
ГУЭБиПК. Кадр "Первого канала"
новость Поджог ментовки в Улан-Удэ
Улан-Удэ: в помещении полицейского поста после поджога. Фото: СКР, источник: infpol.ru