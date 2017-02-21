О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/World/Europe/m.258965.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/World/Europe/m.258965.html
Также: Европа, Право, Россия, Мир, Общество, Политика | Персоны: Алексей Навальный, Петр Офицеров

новость Россия не встала на путь исправления

Осужденные по делу "Кировлеса" Навальный и Офицеров обратились в Комитет министров СЕ
21.02.2017
Алексей Навальный и Петр Офицеров. Кадр трансляции
Алексей Навальный и Петр Офицеров. Кадр трансляции
Реклама

Защита повторно осужденных по делу "Кировлеса" Алексея Навального и Петра Офицерова подала заявление в Комитет министров Совета Европы с просьбой изучить процесс. Об этом сообщает РАПСИ.

Решение Ленинского районного суда свидетельствует о нежелании российских властей исполнять решение Европейского суда по правам человека, говорится в заявлении за подписью адвокатов Каринны Москаленко и Ольги Михайловой.

"Принимая во внимание нежелание государства-ответчика добросовестно исполнить решение по упоминаемому делу, что является крайне важным для заявителя, равно как и для российского общества, заявитель просит Комитет министров изучить это дело по ускоренной процедуре в ходе ближайшей встречи по вопросам защиты прав человека", - говорится в документе.

Судебное разбирательство по делу "Кировлеса" проводилось повторно. В июле 2013 года Навальный получил по этому делу пять, а Офицеров - четыре года общего режима, оба со штрафом 500 тысяч рублей. Однако в октябре того же года ВС заменил обоим реальные сроки условными.

Однако в феврале 2016-го ЕСПЧ признал нарушение права фигурантов на справедливое судебное разбирательства. В связи с этим решением 16 ноября президиум ВС отменил приговор и направил дело на повторное рассмотрение в Ленинский райсуд Кирова. Повторный процесс продолжался с 5 декабря 2016 года.

8 февраля судья Алксей Втюрин на повторном процессе по делу "Кировлеса" признал подсудимых виновными, назначив подсудимым то же наказание - Навальному в пять лет, а Офицерову d четыре года условного лишения свободы. Кроме того, судья назначил штраф в 500 тысяч рублей. Эта сумма уже была выплачена по первому приговору.

Сообщество "Диссернет" проверило приговор Навальному, вынесенный судьей Ленинского районного суда Кирова Алексеем Втюриным, найдя множество заимствований из текста его коллеги Сергея Блинова - судьи по делу "Кировлеса" в 2013 году. Как и утверждали ранее адвокаты Навального, Втюрин скопировал даже показания свидетелей, которые выступали в суде в 2013 и 2017 годах, хотя их выступления различались.

17 февраля защита обжаловала приговор. " своей жалобе мы просим приговор отменить и прекратить уголовное преследование наших подзащитных в связи с их непричастностью и отсутствием состава и события преступления", - сообщил адвокат Вадим Кобзев. Приговор Навальному и Офицерову вступит в законную силу только после рассмотрения жалобы Кировским областным судом.

Оставить комментарий Обсудить
21.02.2017
статья Статьи по теме
Илья Мильштейн. Courtesy photo

По кругу второму

Илья Мильштейн, 10.02.2017

Вот такие игры нам суждено наблюдать в ближайшее время. Кроме того, Алексей Анатольевич обещал, что будет вести свою кампанию как ни в чем не бывало, будто и нет на свете никаких кировских районных судов, и слово наверняка сдержит. Так что еще насмотримся - и на власть, и на Фемиду, и отдельно оценим труд телевизионщиков, тоже занятых делом Навального уже который год.
Илья Мильштейн. Courtesy photo

С вызовом или по вызову?

Илья Мильштейн, 14.12.2016

Рискует сегодня Навальный, объявляя о своем желании сместить того, без которого нет России. Рискует и наносит упреждающий удар, предлагая кремлевским политтехнологам определиться уже в обозримые сроки, когда будет вынесен новый приговор по делу "Кировлеса". Он пытается загнать их в цейтнот и заставить решать проблему прямо сейчас, задолго до выборов.

Илья Мильштейн. Courtesy photo

В лесу прифронтовом

Илья Мильштейн, 01.02.2017

Потому и фильм на НТВ. Скандал с "Яндексом". Освобождение адвокатов Навального и Офицерова от всех иных дел. Привод в суд. А главное, спринтерская скорость, какую развил суд с недавних пор. Все вроде свидетельствует в пользу того, что власть всерьез озлилась на несогласного и желает его проучить. Заодно поглумившись и над Европейским судом по правам человека.

новость Новости по теме
17.02.2017 Защита Навального обжаловала приговор по делу "Кировлеса" →
17.02.2017 "Диссернет" нашел плагиат во втором приговоре Навальному по делу "Кировлеса" →
08.02.2017 Навальный вновь получил пять лет условно по делу "Кировлеса" →
03.02.2017 Гособвинение запросило для Навального пять лет условного срока по делу "Кировлеса" →
02.02.2017 ЕСПЧ присудил Навальному 63 тысячи евро за незаконные задержания →
01.02.2017 Суд избрал для Навального меру пресечения в виде подписки о невыезде из Кирова →
31.01.2017 Приставы пришли к Навальному для принудительной доставки его на суд по "Кировлесу" →
30.01.2017 Навального и Офицерова принудительно доставят на заседание по делу "Кировлеса" →
25.01.2017 Центробанк потребовал извинений от Навального →
23.01.2017 "Яндекс.Деньги" запретят частным лицам сбор средств на "политические цели" →
23.01.2017 Адвокат: В Верховном суде требуют реальных сроков Навальному и Офицерову →
24.12.2016 Навальный пожаловался в Совет Европы на неисполнение решения ЕСПЧ →
20.12.2016 "Дождь": Кремль счел "вредным" участие Навального в президентских выборах →
14.12.2016 Мосгорсуд отменил решение о взыскании 16 миллионов рублей по иску "Кировлеса" →
13.12.2016 Навальный объявил о своем участии в президентских выборах 2018 года →
06.12.2016 Суд отказался принудительно доставлять Навального на процесс по делу "Кировлеса" →
05.12.2016 Кировский суд отказал Навальному в прекращении "дела Кировлеса" →
25.11.2016 "Ведомости": Белых пообещали домашний арест за показания на Навального →
24.11.2016 Навальный отказался ехать в суд на повторный процесс по делу "Кировлеса" →
16.11.2016 Верховный суд отменил приговор Навальному и Офицерову по делу "Кировлеса" →
Фото и Видео
28504
Play own
Блокада Донбасса
Авдеевка после обстрела. Фото: Иван Любыш-Кирдей для Граней
Авдеевка после обстрела (20 фото)
28407
Play own
Майдан за Курбединова
28124
Play own
Майдан в суде
Реклама


Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Фобия как парадигма
новость Новый срок Путина
Владимир Путин на большой пресс-конференции 23.12.2016. Кадр трансляции
новость Умер Виталий Чуркин
Виталий Чуркин в ООН. Фото: mid.ru
статья Трамп ворочает мешки
Илья Мильштейн
РЕКЛАМА
Loading...
новость Алиев назначил жену вице-президентом
Мехрибан Алиева. Фото: vzglyad.az
статья Исаакиевский скандал и РПЦ
Николай Митрохин. Фото из личного архива
в блоге Сделать правильные выборы
383
статья Рада для колорада
Александр Скобов
новость Донос НОДа на журналиста
Евгений Федоров. Кадр видео с youtube-канала zasuverenitet
новость Железняк переходит в АП
Сергей Железняк. Фото: er.ru
новость Дело Бученкова: награда за Козырька
Козырек (слева) и Дмитрий Бученков
новость Российских советников взорвали
Российские военные на базе Хмеймим. Фото: mil.ru
новость Задержания татар в Крыму
Задержания татар в Каменке. Фото из Фейсбука Антона Наумлюка
новость На марш со своими ограждениями
Марш памяти Бориса Немцова в Нижнем Новгороде. Кадр Грани-ТВ
в блоге Путин и ртуть
383
новость Савченко отказалась от неприкосновенности
Надежда Савченко. Фото с личной страницы в Фейсбуке
новость Закон о зеркалах внесли в Госдуму
Компьютер. Фото: gov.ru
статья Депутат - враг народа
Виталий Портников
новость Федоров подаст иск против Киселева
Евгений Федоров и Дмитрий Киселев
новость Бой при Улус-Керте: новый приговор
После боя под Улус-Кертом. Фото: warchechnya.ru