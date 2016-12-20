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Также: Президент, Выборы, Россия, Общество, Политика | Персоны: Алексей Навальный

новость "Дождь": Кремль счел "вредным" участие Навального в президентских выборах

20.12.2016
Алексей Навальный. Фото с сайта 2018.navalny.com
Алексей Навальный. Фото с сайта 2018.navalny.com
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В Кремле обсуждался вопрос допуска Алексея Навального к президентским выборам 2018 года, но такой сценарий в итоге был признан "вредным". Об этом сообщает "Дождь", ссылаясь на источники, близкие к руководству президентской администрации.

"Было мнение, что участие Навального может повысить явку на президентских выборах. Но расчеты показывают, что явка повысится на несколько процентов, а вся интрига сведется к вопросу, получит ли он 5 процентов или 10 процентов. Конечно, он создаст шум и выплеснет много негатива, но пользы от этого не будет", - пояснил собеседник телеканала.

Заявление Навального об участии в президентских выборах в Кремле расценивают как попытку сыграть на опережение, перед тем как решением суда он будет лишен права избираться, отметили источники, выразив уверенность, что такое решение будет принято.

В Кремле ищут другие способы повышения явки, в частности референдумы в регионах, отметили собеседники телеканала.

По словам пресс-секретарь Навального Киры Ярмыш, для штаба Навального опасения Кремля не имеют значения, и там в любом случае будут вести кампанию и собирать на нее деньги.

16 ноября президиум Верховного суда отменил приговор по делу "Кировлеса" и вернул дело на повторное рассмотрение в Ленинский райсуд Кирова. Процесс начался 5 декабря.

О своем участии в президентских выборах Навальный объявил 13 декабря. По его словам, "настоящих выборов в России не было с 1996 года, и это одна из причин нашего бедственного положения". Включаясь в кампанию, отметил Навальный, он будет обсуждать то, о чем все молчат, "но что давно пора сказать": вопросы распределения национальных богатств, справедливого правосудия и коррупции в высшей власти.

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20.12.2016
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С вызовом или по вызову?

Илья Мильштейн, 14.12.2016

Рискует сегодня Навальный, объявляя о своем желании сместить того, без которого нет России. Рискует и наносит упреждающий удар, предлагая кремлевским политтехнологам определиться уже в обозримые сроки, когда будет вынесен новый приговор по делу "Кировлеса". Он пытается загнать их в цейтнот и заставить решать проблему прямо сейчас, задолго до выборов.


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