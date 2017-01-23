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Также: Право, Регионы, Общество, Россия, Политика | Персоны: Алексей Навальный, Петр Офицеров

новость Адвокат: В Верховном суде требуют реальных сроков Навальному и Офицерову

23.01.2017
Константин Зайцев. Кадр видео с youtube-канала PublicPostTV
Константин Зайцев. Кадр видео с youtube-канала PublicPostTV
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В Верховном суде требуют дать реальные сроки фигурантам дела "Кировлеса" - политику Алексею Навальному и бизнесмену Петру Офицерову. Как передает "Медиазона", об этом заявила адвокат Офицерова Светлана Давыдова в ходатайстве об отводе судьи Ленинского райсуда Кирова Алексея Втюрина, который рассматривает дело.

19 января, сообщила Давыдова, из разговора судейских чиновников в холле учреждения ей стало известно, что председатель Ленинского райсуда Константин Зайцев недавно ездил в ВС "и ему там сказали, что Навальный и Офицеров должны получить реальные сроки, никого отпускать не будут".

Поскольку Втюрин зависим от председателя, заключила адвокат, он станет выполнять указания Зайцева, а следовательно, доверия к приговору, который вынесут по делу, быть не может.

Другие адвокаты, как и сами подсудимые, отвод поддержали. Между тем прокуроры и представители "потерпевшей" стороны выступили против.

Сам Втюрин заметил, что камеры видеонаблюдения в коридоре записывают только изображение, но не звук. После перерыва, объявленного для рассмотрения ходатайства, он отклонил отвод.

Судебное разбирательство по делу "Кировлеса" проводится повторно. В июле 2013 года Навальный получил по этому делу пять, а Офицеров - четыре года общего режима, оба со штрафом 500 тысяч рублей. Однако в октябре того же года ВС заменил обоим реальные сроки условными.

Однако в феврале 2016-го ЕСПЧ признал нарушение права фигурантов на справедливое судебное разбирательства. В связи с этим решением 16 ноября президиум ВС отменил приговор и направил дело на повторное рассмотрение в Ленинский райсуд Кирова.

Повторный процесс продолжается с 5 декабря.

Комментарии 1 комментарий | Оставить комментарий Обсудить
23.01.2017
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С вызовом или по вызову?

Илья Мильштейн, 14.12.2016

Рискует сегодня Навальный, объявляя о своем желании сместить того, без которого нет России. Рискует и наносит упреждающий удар, предлагая кремлевским политтехнологам определиться уже в обозримые сроки, когда будет вынесен новый приговор по делу "Кировлеса". Он пытается загнать их в цейтнот и заставить решать проблему прямо сейчас, задолго до выборов.


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