Зарегистрироваться | Войти через:
В Верховном суде требуют дать реальные сроки фигурантам дела "Кировлеса" - политику Алексею Навальному и бизнесмену Петру Офицерову. Как передает "Медиазона", об этом заявила адвокат Офицерова Светлана Давыдова в ходатайстве об отводе судьи Ленинского райсуда Кирова Алексея Втюрина, который рассматривает дело.
19 января, сообщила Давыдова, из разговора судейских чиновников в холле учреждения ей стало известно, что председатель Ленинского райсуда Константин Зайцев недавно ездил в ВС "и ему там сказали, что Навальный и Офицеров должны получить реальные сроки, никого отпускать не будут".
Поскольку Втюрин зависим от председателя, заключила адвокат, он станет выполнять указания Зайцева, а следовательно, доверия к приговору, который вынесут по делу, быть не может.
Другие адвокаты, как и сами подсудимые, отвод поддержали. Между тем прокуроры и представители "потерпевшей" стороны выступили против.
Сам Втюрин заметил, что камеры видеонаблюдения в коридоре записывают только изображение, но не звук. После перерыва, объявленного для рассмотрения ходатайства, он отклонил отвод.
Судебное разбирательство по делу "Кировлеса" проводится повторно. В июле 2013 года Навальный получил по этому делу пять, а Офицеров - четыре года общего режима, оба со штрафом 500 тысяч рублей. Однако в октябре того же года ВС заменил обоим реальные сроки условными.
Однако в феврале 2016-го ЕСПЧ признал нарушение права фигурантов на справедливое судебное разбирательства. В связи с этим решением 16 ноября президиум ВС отменил приговор и направил дело на повторное рассмотрение в Ленинский райсуд Кирова.
Повторный процесс продолжается с 5 декабря.
Рискует сегодня Навальный, объявляя о своем желании сместить того, без которого нет России. Рискует и наносит упреждающий удар, предлагая кремлевским политтехнологам определиться уже в обозримые сроки, когда будет вынесен новый приговор по делу "Кировлеса". Он пытается загнать их в цейтнот и заставить решать проблему прямо сейчас, задолго до выборов.