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В Верховном суде требуют дать реальные сроки фигурантам дела "Кировлеса" - политику Алексею Навальному и бизнесмену Петру Офицерову. Как передает "Медиазона", об этом заявила адвокат Офицерова Светлана Давыдова в ходатайстве об отводе судьи Ленинского райсуда Кирова Алексея Втюрина, который рассматривает дело.

19 января, сообщила Давыдова, из разговора судейских чиновников в холле учреждения ей стало известно, что председатель Ленинского райсуда Константин Зайцев недавно ездил в ВС "и ему там сказали, что Навальный и Офицеров должны получить реальные сроки, никого отпускать не будут".

Поскольку Втюрин зависим от председателя, заключила адвокат, он станет выполнять указания Зайцева, а следовательно, доверия к приговору, который вынесут по делу, быть не может.

Другие адвокаты, как и сами подсудимые, отвод поддержали. Между тем прокуроры и представители "потерпевшей" стороны выступили против.

Сам Втюрин заметил, что камеры видеонаблюдения в коридоре записывают только изображение, но не звук. После перерыва, объявленного для рассмотрения ходатайства, он отклонил отвод.

Судебное разбирательство по делу "Кировлеса" проводится повторно. В июле 2013 года Навальный получил по этому делу пять, а Офицеров - четыре года общего режима, оба со штрафом 500 тысяч рублей. Однако в октябре того же года ВС заменил обоим реальные сроки условными.

Однако в феврале 2016-го ЕСПЧ признал нарушение права фигурантов на справедливое судебное разбирательства. В связи с этим решением 16 ноября президиум ВС отменил приговор и направил дело на повторное рассмотрение в Ленинский райсуд Кирова.

Повторный процесс продолжается с 5 декабря.