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Также: Право, Регионы, Общество, Россия, Политика | Персоны: Алексей Навальный, Петр Офицеров, Вадим Кобзев

новость Защита Навального обжаловала приговор по делу "Кировлеса"

17.02.2017
Алексей Навальный и Петр Офицеров. Кадр трансляции
Алексей Навальный и Петр Офицеров. Кадр трансляции
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Защита Алексея Навального обжаловала приговор по результатам повторного рассмотрения дела "Кировлеса". Как передает Интерфакс, об этом сообщил адвокат Вадим Кобзев.

"Сегодня мы подали совместную апелляционную жалобу на приговор Ленинского районного суда Кирова, вынесенный Навальному и Петру Офицерову. В своей жалобе мы просим приговор отменить и прекратить уголовное преследование наших подзащитных в связи с их непричастностью и отсутствием состава и события преступления", - сообщил адвокат.

Приговор Навальному и осужденному вместе с ним бизнесмену Петру Офицерову вступит в законную силу только после рассмотрения жалобы Кировским областным судом.

Ранее стало известно, что сообщество "Диссернет" проверило приговор Навальному, вынесенный судьей Ленинского районного суда Кирова Алексеем Втюриным, найдя множество заимствований из текста его коллеги Сергея Блинова - судьи по делу "Кировлеса" в 2013 году. Как и утверждали ранее адвокаты Навального, Втюрин скопировал даже показания свидетелей, которые выступали в суде в 2013 и 2017 годах, хотя их выступления различались.

8 февраля Втюрин на процессе по делу "Кировлеса" признал подсудимых виновными, назначив Навальному наказание в пять лет, а Офицерову - четыре года условного лишения свободы. Кроме того, судья назначил штраф в 500 тысяч рублей. Эта сумма уже была выплачена по первому приговору.

3 февраля прокурор Сергей Богданов потребовал для подсудимых именно такого наказания. "Как я и говорил: им важно просто запретить мне в выборах участвовать. Поэтому нужно просто вернуть мне тот приговор, что отменил ЕСПЧ", - отметил тогда Навальный.

Судебное разбирательство по делу "Кировлеса" проводилось повторно. В июле 2013 года Навальный получил по этому делу пять, а Офицеров - четыре года общего режима, оба со штрафом 500 тысяч рублей. Однако в октябре того же года ВС заменил обоим реальные сроки условными.

Однако в феврале 2016-го ЕСПЧ признал нарушение права фигурантов на справедливое судебное разбирательства. В связи с этим решением 16 ноября президиум ВС отменил приговор и направил дело на повторное рассмотрение в Ленинский райсуд Кирова. Повторный процесс продолжался с 5 декабря 2016 года.

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17.02.2017
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С вызовом или по вызову?

Илья Мильштейн, 14.12.2016

Рискует сегодня Навальный, объявляя о своем желании сместить того, без которого нет России. Рискует и наносит упреждающий удар, предлагая кремлевским политтехнологам определиться уже в обозримые сроки, когда будет вынесен новый приговор по делу "Кировлеса". Он пытается загнать их в цейтнот и заставить решать проблему прямо сейчас, задолго до выборов.

Илья Мильштейн. Courtesy photo

В лесу прифронтовом

Илья Мильштейн, 01.02.2017

Потому и фильм на НТВ. Скандал с "Яндексом". Освобождение адвокатов Навального и Офицерова от всех иных дел. Привод в суд. А главное, спринтерская скорость, какую развил суд с недавних пор. Все вроде свидетельствует в пользу того, что власть всерьез озлилась на несогласного и желает его проучить. Заодно поглумившись и над Европейским судом по правам человека.

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