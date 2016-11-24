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Лидер Партии прогресса Алексей Навальный отказался ехать в суд на повторный процесс по делу "Кировлеса". Об этом политик написал в своем блоге.

Судья Ленинского районного суда Кирова Алексей Втюрин назначил первое заседание на 5 декабря, сообщили в суде адвокатам Навального. "Причем снова отбросили нафиг положенные по законы предварительные слушания - это было одно из нарушений, с которым мы шли в ЕСПЧ, где выиграли", - отмечает политик.

"Должен сообщить всем и в первую очередь Ленинскому суду и судье Втюрину, что 5 декабря в заседании участвовать никак не смогу. Не имею такой возможности именно по причине незаконных действий исполнительной и судебной власти, - пишет Навальный. - На процесс явится не могу, так как мне не возвращены полагающиеся по закону деньги, потраченные на первый процесс. И никто даже не пытается сделать вид, что мне что-то вернут".

Как отмечает Навальный, ему до сих пор не выплатили присужденные ЕСПЧ в качестве компенсации по первому процессу "Кировлеса" 48 тысяч евро, "включающие в себя документально подтвержденные расходы на адвокатов, билеты в Киров, проживание в гостинице". Кроме того, в соответствии с первым приговором Навальный выплатил штраф в размере 500 тысяч рублей. Хотя приговор отменен, эти деньги политику не вернули.

В суде по делу "Кировлеса", напоминает Навальный, также должна будет участвовать его адвокат Ольга Михайлова. Однако сейчас она занята на процессе по делу об убийстве политика Бориса Немцова в Москве. "У второго адвоката, Вадима Кобзева, тоже дела и текущие процессы", - отметил Навальный.

Навальный предложил судье Алексею Втюрину три варианта своего участия в процессе: "а) участвую по телеконференции; б) суд оплачивает мне приезд (напомню, что по делу Ив Роше свидетелей аж из Франции возили за счет бюджета); в) судья принимает законные меры и возвращает мне незаконно взысканный штраф".

16 ноября президиум Верховного суда отменил приговор Навальному и бизнесмену Петру Офицерову по делу "Кировлеса" ( ВИДЕО). Приговор Ленинского районного суда города Кирова в отношении Навального Алексея Анатольевича и Офицерова Петра Юрьевича отменить, дело направить на новое рассмотрение в тот же суд для рассмотрение в новом составе суда",- говорилось в определении президиума, оглашенном по итогам рассмотрения представления председателя Верховного суда на приговор в связи с решением ЕСПЧ.

"Президиум Верховного суда фактически отказался выполнять решение ЕСПЧ: они не прекратили дело, а отправили его на новое рассмотрение", - написал тогда Навальный. Он заявил, что намерен обратить внимание Комитета министров Совета Европы на решение ВС.

23 февраля стало известно, что ЕСПЧ постановил, что в ходе рассмотрения дела "Кировлеса" в 2013 году были нарушены права обвиняемых Навального и Офицерова на справедливое разбирательство (статья 6-1 Европейской Конвенции по правам человека). Суд постановил выплатить осужденным по 8 тысяч евро компенсации ущерба. Также им компенсируются судебные издержки - 22 и 48 тысяч евро соответственно.

"Суд установил, что в результате выделения уголовного дела против соучастника хищения, обвиненного в сговоре с заявителями, и его осуждения в порядке особого производства заявители были лишены существенных гарантий их права на справедливое судебное разбирательство, - отмечалось в документе. - Кроме того, российские суды признали заявителей виновными в преступлении, состоявшем в совершении действий, неотличимых от законной предпринимательской деятельности; иными словами, было допущено произвольное толкование закона в нарушение прав обвиняемых".

Кроме того, ЕСПЧ отметил, что обвинения против Навального были связаны с его общественной деятельностью. "Для Европейского суда очевидно, как это должно быть и для отечественных судов, что общественная деятельность первого заявителя и решения Следственного комитета выдвигать обвинения против него связаны. Именно поэтому обязанностью национальных судов было тщательно исследовать утверждения первого заявителя о политическом давлении и решить, имело ли место, несмотря на эту связь, подлинное основание для привлечения его к ответственности", - отмечалось в решении суда.

Россия оспорила решение ЕСПЧ. Однако 5 июля Страсбургский суд отказал в передаче в Большую палату российской апелляции. апелляции. Таким образом постановление ЕСПЧ вступило в законную силу, и у Верховного суда возникла обязанность пересмотреть приговор по делу "Кировлеса".

20 сентября дело "Кировлеса" поступило в Президиум ВС вместе с постановлением ЕСПЧ. 24 октября Верховный суд назначил пересмотр дела "Кировлеса" и передал материалы дела судье для подготовки доклада Президиуму ВС.

16 октября 2013 года Кировский облсуд приговорил Навального к пяти годам условно со штрафом 500 тысяч рублей по обвинению в хищении имущества предприятия "Кировлес". Офицеров получил четыре года условно, также со штрафом 500 тысяч. 18 июля Ленинский райсуд Кирова назначил Навальному и Офицерову реальные сроки, однако областной суд при рассмотрении апелляции заменил наказание на условное.

При этом обвинение во многом основывалось на показаниях гендиректора "Кировлеса" Вячеслава Опалева. Он заключил досудебное соглашение, поэтому рассмотрение его дела прошло без изучения доказательств. Суд приговорил Опалева к четырем годам условно. Приговор вступил в силу в декабре 2012 года.