Реклама

Мосгорсуд отменил решение Никулинского райсуда столицы о взыскании 16 миллионов рублей по иску "Кировлеса" с лидера Партии прогресса Алексея Навального, бизнесмена Петра Офицерова и бывшего гендиректора компании Вячеслава Опалева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

"Апелляционная коллегия отменила решение суда первой инстанции и определила в исковых требованиях истца отказать", - сказал сотрудник пресс-службы.

Гражданский иск "Кировлеса" к Навальному, Офицерову и бывшему гендиректору "Кировлеса" Вячеславу Опалеву был подан 31 июля 2015 года. То, что иск не был подан двумя годами раньше, когда рассматривалось дело "Кировлеса", Навальный объяснил абсурдностью предъявленных обвинений. "Но тогда были другие времена, - отметил он. - Сейчас и такое пойдет".

23 октября 2015 года судья Никулинского райсуда Москвы Евгений Борисов удовлетворил иск "Кировлеса". С ответчиков было взыскано в солидарном порядке 16 165 826 рублей в качестве компенсации материального ущерба. Представители ответчиков отмечали, что лесоматериалы, которые Офицеров продал за 16 миллионов рублей, он предварительно купил у "Кировлеса" за 14,5 миллионов, причем это отражено и в материалах дела.

Навальный и Офицеров обжаловали это решение в Мосгорсуде. Однако 23 февраля ЕСПЧ постановил, что в ходе рассмотрения дела "Кировлеса" в 2013 году были нарушены их права на справедливое разбирательство.

8 апреля Мосгорсуд удовлетворил ходатайство представителей Навального, просивших приостановить производство в связи с решением ЕСПЧ. "Суд определил приостановить производство по иску КОГУП "Кировлес" до принятия решения Верховного суда по решению Европейского суда по правам человека", - говорилось в решении судебной коллегии.

16 ноября президиум Верховного суда отменил приговор по делу "Кировлеса" и вернул дело на повторное рассмотрение в Ленинский райсуд Кирова. Процесс начался 5 декабря.