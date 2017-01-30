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Также: Право, Регионы, Общество, Россия, Политика | Персоны: Алексей Навальный, Петр Офицеров

новость Навального и Офицерова принудительно доставят на заседание по делу "Кировлеса"

30.01.2017
Алексей Навальный и Ольга Михайлова в кировском суде. Кадр видеозаписи
Алексей Навальный и Ольга Михайлова в кировском суде. Кадр видеозаписи
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Судья Ленинского районного суда Кирова Алексей Втюрин удовлетворил ходатайство гособвинения о принудительном приводе на судебное заседание Алексея Навального и Петра Офицерова. Об этом сообщает Интерфакс, ссылаясь на источник в суде.

"Оба подсудимых не явились на два судебных заседания, в конце прошлой недели и сегодня, поэтому сторона обвинения выступила с ходатайством об их приводе в суд. Оно было удовлетворено", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, постановление о приводе подсудимых должны будут исполнить судебные приставы. Следующее заседание суда назначено на 9:00 по московскому времени 1 февраля.

Адвокат Офицерова ранее по телефону уведомила суд о своем плохом самочувствии и ее подзащитного, однако до сих пор никаких подтверждающих документов об этом предоставлено не было, отметили в суде.

На заседании 27 января сторона обвинения уже ходатайствовала о приводе не явившихся на судебное заседание подсудимых, однако тогда ходатайство было отклонено.

В минувший понедельник стало известно, что в Верховном суде требуют дать реальные сроки фигурантам дела "Кировлеса". Об этом рассказала адвокат Офицерова Светлана Давыдова в ходатайстве об отводе судьи Ленинского райсуда Кирова Алексея Втюрина, который рассматривает дело.

19 января, сообщила Давыдова, из разговора судейских чиновников в холле учреждения ей стало известно, что председатель Ленинского райсуда Константин Зайцев недавно ездил в ВС "и ему там сказали, что Навальный и Офицеров должны получить реальные сроки, никого отпускать не будут".

Судебное разбирательство по делу "Кировлеса" проводится повторно. В июле 2013 года Навальный получил по этому делу пять, а Офицеров - четыре года общего режима, оба со штрафом 500 тысяч рублей. Однако в октябре того же года ВС заменил обоим реальные сроки условными.

Однако в феврале 2016-го ЕСПЧ признал нарушение права фигурантов на справедливое судебное разбирательства. В связи с этим решением 16 ноября президиум ВС отменил приговор и направил дело на повторное рассмотрение в Ленинский райсуд Кирова.

Повторный процесс продолжается с 5 декабря 2016 года.

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30.01.2017
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С вызовом или по вызову?

Илья Мильштейн, 14.12.2016

Рискует сегодня Навальный, объявляя о своем желании сместить того, без которого нет России. Рискует и наносит упреждающий удар, предлагая кремлевским политтехнологам определиться уже в обозримые сроки, когда будет вынесен новый приговор по делу "Кировлеса". Он пытается загнать их в цейтнот и заставить решать проблему прямо сейчас, задолго до выборов.


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