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Верховный суд отменил приговор Навальному и Офицерову по делу "Кировлеса"
16.11.2016
Алексей Навальный и Петр Офицеров. Кадр трансляции
Алексей Навальный и Петр Офицеров. Кадр трансляции
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Президиум Верховного суда отменил приговор лидеру Партии прогресса Алексею Навальному и бизнесмену Петру Офицерову по делу "Кировлеса". Об этом сообщает Интерфакс.

"Приговор Ленинского районного суда города Кирова в отношении Навального Алексея Анатольевича и Офицерова Петра Юрьевича отменить, дело направить на новое рассмотрение в тот же суд для рассмотрение в новом составе суда",- говорится в определении президиума, оглашенном по итогам рассмотрения представления председателя Верховного суда на приговор в связи с решением ЕСПЧ.

"Президиум Верховного суда фактически отказался выполнять решение ЕСПЧ: они не прекратили дело, а отправили его на новое рассмотрение", - написал политик. Навальный намерен обратить внимание Комитета министров Совета Европы на решение ВС.

Замгенпрокурора Николай Винниченко предложил возобновить производство по делу, но приговор оставить без изменения. По его словам, необходимо учитывать решение ЕСПЧ, но сделанные судом выводы не находят подтверждения, а отмеченные замечания не влияют на приговор. Адвокат Навального Ольга Михайлова просила суд принять решение о прекращении дела в связи с отсутствием состава преступления.

"Это дело, как и остальные уголовные дела, были сфальсифицированы для того, чтобы препятствовать моей политической деятельности, - заявил на заседании Навальный. - Этот политический контекст проистекает из всех моих административных арестов, из дела "Ив Роше", которое я тоже выиграю в ЕСПЧ".

Видео Николая Касьяна:

23 февраля стало известно, что ЕСПЧ постановил, что в ходе рассмотрения дела "Кировлеса" в 2013 году были нарушены права обвиняемых Навального и Офицерова на справедливое разбирательство (статья 6-1 Европейской Конвенции по правам человека). Суд постановил выплатить осужденным по 8 тысяч евро компенсации ущерба. Также им компенсируются судебные издержки - 22 и 48 тысяч евро соответственно.

"Суд установил, что в результате выделения уголовного дела против соучастника хищения, обвиненного в сговоре с заявителями, и его осуждения в порядке особого производства заявители были лишены существенных гарантий их права на справедливое судебное разбирательство, - отмечалось в документе. - Кроме того, российские суды признали заявителей виновными в преступлении, состоявшем в совершении действий, неотличимых от законной предпринимательской деятельности; иными словами, было допущено произвольное толкование закона в нарушение прав обвиняемых".

Кроме того, ЕСПЧ отметил, что обвинения против Навального были связаны с его общественной деятельностью. "Для Европейского суда очевидно, как это должно быть и для отечественных судов, что общественная деятельность первого заявителя и решения Следственного комитета выдвигать обвинения против него связаны. Именно поэтому обязанностью национальных судов было тщательно исследовать утверждения первого заявителя о политическом давлении и решить, имело ли место, несмотря на эту связь, подлинное основание для привлечения его к ответственности", - отмечалось в решении суда.

Россия оспорила решение ЕСПЧ. Однако 5 июля Страсбургский суд отказал в передаче в Большую палату российской апелляции. апелляции. Таким образом постановление ЕСПЧ вступило в законную силу, и у Верховного суда возникла обязанность пересмотреть приговор по делу "Кировлеса".

"Мы приветствуем сегодняшнее решение ЕСПЧ, и теперь однозначно приговор по "Кировлесу" должен быть отменен, а Навальный и Офицеров - оправданы", - заявила Михайлова.

"Таким образом, юридический факт: "дело Кировлеса" и "суд" по нему - политически мотивированная фабрикация и фальшивка, - написал сам Навальный. - Еще раз спасибо всем, кто поддерживал нас с Офицеровым в ходе процесса".

20 сентября дело "Кировлеса" поступило в Президиум ВС вместе с постановлением ЕСПЧ. 24 октября Верховный суд назначил пересмотр дела "Кировлеса" и передал материалы дела судье для подготовки доклада Президиуму ВС.

16 октября 2013 года Кировский облсуд приговорил Навального к пяти годам условно со штрафом 500 тысяч рублей по обвинению в хищении имущества предприятия "Кировлес". Офицеров получил четыре года условно, также со штрафом 500 тысяч. 18 июля Ленинский райсуд Кирова назначил Навальному и Офицерову реальные сроки, однако областной суд при рассмотрении апелляции заменил наказание на условное.

При этом обвинение во многом основывалось на показаниях гендиректора "Кировлеса" Вячеслава Опалева. Он заключил досудебное соглашение, поэтому рассмотрение его дела прошло без изучения доказательств. Суд приговорил Опалева к четырем годам условно. Приговор вступил в силу в декабре 2012 года.

Комментарии 3 комментария | Оставить комментарий Обсудить
16.11.2016

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