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Судья Ленинского райсуда Кирова Алексей Втюрин отказался удовлетворить ходатайство прокурора о принудительной доставке лидера Партии прогресса Алексея Навального на слушания по делу "Кировлеса". Об этом сообщает сам Навальный.

Во вторник Навальный не явился на заседание в связи с занятостью своих адвокатов. Представитель прокуратуры счел это неуважением к суду и попросил судью обеспечить принудительную явку подсудимого. Присутствующий на заседании второй фигурант дела бизнесмен Петр Офицеров со своей стороны заверил суд, что Навальный добровольно явится на слушания, если они будут назначены на приемлемое для его защиты время. Судья Втюрин назначил следующее заседание на 12 декабря.

На заседании во вторник судья Втюрин судья также отклонил заявление о его отводе, поданное накануне адвокатом Навального Вадимом Кобзевым. "Основания для отвода судьи отсутствуют", - пояснил решение суда сам судья Втюрин.

По мнению Навального и его адвокатов, судья Втюрин занял обвинительную позицию по делу. Кроме того, он может испытывать на себе давление со стороны заместителя председателя Ленинского райсуда Кирова Сергея Блинова, который ранее вынес приговор по этому делу.

В понедельник на первом заседании суда по существу дела защита просила назначить заседание на другую дату, но суд не внял ее просьбе. После этого Навальный сообщил, что не явится на заседание во вторник, так как его адвокаты будут заняты в других процессах.

"До сих пор, какой бы предвзятый ни был у меня суд, судьи всегда пытались нормально согласовать дату заседания. Даже если очень спешили. А этот прямо из зала убежал, выкрикнув, что заседание завтра. Просто хамство. Тут просто очевидно: провокация, чтобы начать возню с приводами, подписками и арестами, - прокомментировал Навальный. - Такая аномальная спешка может быть связана только с одним - им нужно как можно быстрее вынести приговор, чтобы снова лишить меня права участвовать в выборах".

Кроме того, в понедельник судья Втюрин отказался прекратить уголовное дело в отношении Навального и ОФицерова. По словам судьи, рассмотрение ходатайства защиты о прекращении дела "в связи с отсутствием состава преступления" преждевременно, поскольку еще не оглашено обвинительное заключение.

В 2013 году Навальный получил по делу "Кировлеса" пять лет условно со штрафом 500 тысяч рублей. Офицерову дали четыре года условно, также с полумиллионным штрафом. В феврале нынешнего года ЕСПЧ признал нарушение права Навального и Офицерова на справедливое судебное разбирательства. В связи с этим решением президиум Верховного суда 16 ноября отменил приговор и вернул дело на повторное рассмотрение в Ленинский райсуд Кирова.