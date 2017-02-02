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Также: Россия, Европа, Право, Акции протеста, Политика, Мир, Общество | Персоны: Алексей Навальный

новость ЕСПЧ присудил Навальному 63 тысячи евро за незаконные задержания

02.02.2017
Задержание Алексея Навального у Мосгоризбиркома. Фото Д.Зыкова/Грани.Ру
Задержание Алексея Навального у Мосгоризбиркома. Фото Д.Зыкова/Грани.Ру
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Европейский суд по правам человека удовлетворил семь жалоб лидера Партии прогресса Алексея Навального на задержания, штрафы и административные аресты в период с 2011 по 2014 годы, постановив выплатить политику 63,7 тысячи евро компенсации. Как сообщается на сайте суда, 50 тысяч евро Навальному присуждены в качестве компенсации морального вреда, около тысячи евро - за материальный ущерб, почти 12,7 тысячи евро - за судебные издержки.

Первая жалоба была подана 14 мая 2012 года и касалась событий 9 мая того же года, когда Навальный и несколько десятков человек находились в сквере на Баррикадной в рамках встречи с депутатом Госдумы Дмитрием Гудковым. Ни заявитель, ни другие граждане не перекрывали проезжую часть, не шумели, не мешали проходу других граждан, у них не было транспарантов и звукоусиливающей аппаратуры. После задержания суд признал Навального виновным в "неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции, назначив наказание в виде 15 суток административного ареста.

Вторая жалоба была подана 28 мая 2012 года и касалась событий 5 марта, когда в центре Москвы, на Пушкинской площади проходил митинг против фальсификации на выборах президента под лозунгом "За честные выборы". Тогда были задержаны несколько десятков человек, в том числе и Навальный.

Две жалобы, поданных 30 ноября 2012 года, касались событий 8 мая. Навального в этот день задержали около шести часов утра вместе с другими людьми в центре Москвы. Полицейские без объяснения причин увели политика в автозак, а затем доставили его в полицейский участок. В этот же день около 23 часов Навального снова задержали.

"Мобильный лагерь" 8 мая. Съемка Андрея Новичкова:

27 октября 2012 года на Лубянке прошел сход с целью "выразить протест против поднимающейся сегодня в России волны политических репрессий, устрашения, насилия, беззаконных арестов и фальсифицированных обвинений, которым подвергаются активисты оппозиции и гражданского протестного движения. Примерно в 15:30 Навального задержали там без объяснения причин.

24 февраля 2014 года Навальный пришел к Замоскворецкому районному суду города Москвы, чтобы поддержать преследуемых по Болотному делу. В этот день оглашался приговор, здание суда было оцеплено полицией. Навальный не мог пройти в здание суда, поэтому он остался на улице, но был задержан без предупреждения, доставлен в полицейский участок и обыскан. Затем он был доставлен в суд, после чего отпущен.

Вечером того же дня Навальный принял участие в стихийном собрании, которое произошло после оглашения обвинительного приговора. Его задержали на Тверской улице, когда он мирно стоял на тротуаре, разговаривая с журналистом. Впоследствии Навальному было назначено наказание в виде 7 суток ареста.

ЕСПЧ признал все жалобы заявителя обоснованными, установив, что в семи случаях были нарушены права Навального на свободу собраний и на личную неприкосновенность, в шести случаях - право на справедливый суд. Суд установил, что задержание и арест Навального имели "обескураживающий эффект" для него и других участников протестных митингов, удерживая их от участия в оппозиционной политике.

В этой связи cуд постановил, что вопрос о наличии нарушений статьи 14 (дискриминация) и статьи 18 Конвенции (политическое преследование) не нуждается в исследовании, поскольку уже установлены нарушения статей 5 (произвольный арест) и 11 (свобода собраний).

Судьи Лопес Герра, Келлер и Пастор Виланова выступили с особым мнением, указав на то, что нарушение статьи 18 Конвенции имеет самостоятельное значение, а Навальный представил убедительные доказательства статьи 18 Конвенции, запрещающей политическое преследование.

Судья Келлер также указала в своем особом мнении, что в аналогичных делах суд присуждал компенсацию морального вреда 25 000 евро за один эпизод нарушения, а в деле Навального присудил всего 50 000 за семь эпизодов. По мнению судьи, компенсация морального вреда Навальному могла бы быть в три с лишним раза больше.

"Лживая, продажная и лицемерная судебная система РФ нахлобучена", - ответил Навальный на решение суда. "России, фактически, надо не реформировать судебную систему, а создать ее. То, что есть сейчас - мерзость, основанная на телефонном праве и взятках. Никто не может добиться в справедливости в этих "судах". Ни одна реформа не пойдет, пока нет судов", - резюмировал политик.

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02.02.2017

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