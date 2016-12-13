О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/Russia/President/m.257405.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/Russia/President/m.257405.html
Также: Президент, Выборы, Россия, Общество, Политика | Персоны: Алексей Навальный, Владимир Путин

новость Навальный объявил о своем участии в президентских выборах 2018 года

13.12.2016
Алексей Навальный. Фото с сайта 2018.navalny.com
Алексей Навальный. Фото с сайта 2018.navalny.com
Реклама

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный заявил о своем участии в президентских выборах 2018 года. Об этом он заявил в видеообращении, размещенном на запущенном в рамках кампании сайте "Навальный 2018".

По словам Навального, он долго размышлял, стоить ли участвовать в выборах в качестве кандидата. "Я пришел к выводу, что да. Я приму участие в борьбе за пост президента России. Настоящие выборы - это не только победа одного человека. Это столкновение идей, конкуренция программ, это выбор пути, по которому будет развиваться страна", - говорится в обращении.

"Настоящих выборов в России не было с 1996 года, и это одна из причин нашего бедственного положения. Те, кто сейчас у власти, находятся при ней больше 17 лет, и они перестали реагировать на любые замечания. И Кремль, и правительство озабочены только решением своих личных и денежных вопросов. Поэтому они не терпят и запрещают любую критику. Они не допускают конкуренции на выборах, а она должна быть. Без конкуренции любая власть постепенно деградирует, и именно это мы сейчас наблюдаем", - заявил Навальный.

По его словам,включаясь в кампанию, он будет обсуждать то, о чем все молчат, "но что давно пора сказать" - вопросы распределения национальных богатств, справедливого правосудия, коррупции в высшей власти и военных операций за рубежом.

"На выборах нам пора выбирать не только человека. Пора выбирать между застоем и программой развития. Я такую программу развития готов предложить стране. Я готов доказать, что она лучше, чем то, что предлагает власть", - говорится в обращении Навального.

Основатель ФБК получил право участвовать в выборах после того, как Верховный суд отменил его приговор по делу "Кировлеса" на основании решения Европейского суда по правам человека.

Действующий президент Владимир Путин пока уклонялся от прямого ответа на вопрос о своем участии в выборах 2018 года. 5 декабря на встрече с работниками челябинской фирмы "Этерно" он сообщил, что хочет "успешно завершить свою карьеру".

В начале сентября он заявил, что говорить о его участии в выборах об этом "абсолютно преждевременно" и "просто вредно".

Оставить комментарий Обсудить
13.12.2016

новость Новости по теме
08.12.2016 Памфилова исключила возможность досрочных президентских выборов →
05.12.2016 Путин: Хочу успешно завершить свою карьеру →
12.09.2016 Ходорковский запустил проект по отбору кандидата в президенты на выборах 2018 года →
05.09.2016 Путин: Будущий президент должен быть молодым, но зрелым →
22.08.2016 "Коммерсант": Навальный намерен участвовать в президентских выборах в 2018 году →
20.09.2013 Путин назвал "преждевременными" рассуждения о четвертом сроке →
19.09.2013 Путин заявил о возможности пойти на четвертый срок →
Фото и Видео
27502
Play own
Сирийцы и украинцы: "Путин - убийца"
27199
Play own
"Чистые выборы" 18 сентября
26434
Play own
Одиннадцатая прогулка Путина
24570
Play own
Единство Путина с народом
Реклама


Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Пальмирская измена
новость Видео спецназа стало поводом для дела
Ханкала: российские военные готовятся к отправке в Сирию. Кадр "Кавказ.Реалий"
новость Путин: У нас нет территориальных проблем
Владимир Путин. Фото пресс-службы Кремля.
новость Наемники в гостях у Путина
Дмитрий Уткин (Вагнер) на приеме в Кремле. Кадр Первого канала
РЕКЛАМА
Loading...
статья Предательская слеза
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Горбачев: Новый Союз возможен
Михаил Горбачев. Кадр интервью Би-Би-Си 07.03.13
новость Шесть исламистов за одного покойника
Александр Прохоренко. Фото с личной страницы в "Одноклассниках"
в блоге Мединский и Вышинский
383
новость Геремеевы не пришли в суд
Руслан Геремеев. Кадр оперативной съемки
новость Переговоры Савченко с Плотницким
Надежда Савченко на апелляции по делу УНА-УНСО в Москве. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру
новость Почему сдали Пальмиру
Юрий Балуевский. Фото: vpk-news.ru
новость Компенсация по делу Немцова
ЕСПЧ. Фото: echr.coe.int
новость Хищения в Центре имени Сербского
Центр имени Сербского. Фото: serbsky.ru
в блоге Нужны свои люди
383
новость Белорусские спецназовцы в России
Александр Лукашенко. Фото: news.uvaga.by
статья Пир вампиров
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
новость Резервный фонд опустошат
Татьяна Голикова. Фото пресс-службы Правительства РФ
новость Защита Павленского пожаловалась в ЕСПЧ
Петр Павленский в суде, 19.05.2016. Фото Юрия Тимофеева/Грани.Ру
новость НАК отчитался об успехах
Александр Бортников и Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
новость Крым: Балух арестован
Владимир Балух. Фото: hromadske.ua