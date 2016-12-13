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Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный заявил о своем участии в президентских выборах 2018 года. Об этом он заявил в видеообращении, размещенном на запущенном в рамках кампании сайте "Навальный 2018".

По словам Навального, он долго размышлял, стоить ли участвовать в выборах в качестве кандидата. "Я пришел к выводу, что да. Я приму участие в борьбе за пост президента России. Настоящие выборы - это не только победа одного человека. Это столкновение идей, конкуренция программ, это выбор пути, по которому будет развиваться страна", - говорится в обращении.

"Настоящих выборов в России не было с 1996 года, и это одна из причин нашего бедственного положения. Те, кто сейчас у власти, находятся при ней больше 17 лет, и они перестали реагировать на любые замечания. И Кремль, и правительство озабочены только решением своих личных и денежных вопросов. Поэтому они не терпят и запрещают любую критику. Они не допускают конкуренции на выборах, а она должна быть. Без конкуренции любая власть постепенно деградирует, и именно это мы сейчас наблюдаем", - заявил Навальный.

По его словам,включаясь в кампанию, он будет обсуждать то, о чем все молчат, "но что давно пора сказать" - вопросы распределения национальных богатств, справедливого правосудия, коррупции в высшей власти и военных операций за рубежом.

"На выборах нам пора выбирать не только человека. Пора выбирать между застоем и программой развития. Я такую программу развития готов предложить стране. Я готов доказать, что она лучше, чем то, что предлагает власть", - говорится в обращении Навального.

Основатель ФБК получил право участвовать в выборах после того, как Верховный суд отменил его приговор по делу "Кировлеса" на основании решения Европейского суда по правам человека.

Действующий президент Владимир Путин пока уклонялся от прямого ответа на вопрос о своем участии в выборах 2018 года. 5 декабря на встрече с работниками челябинской фирмы "Этерно" он сообщил, что хочет "успешно завершить свою карьеру".

В начале сентября он заявил, что говорить о его участии в выборах об этом "абсолютно преждевременно" и "просто вредно".