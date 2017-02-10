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Также: Мильштейн, Право, Выборы, Президент, Европа, Колонки, Общество, Россия, Мир, Политика | Персоны: Илья Мильштейн, Алексей Навальный, Петр Офицеров, Владимир Путин, Валерий Зорькин, Элла Памфилова

статья По кругу второму

Илья Мильштейн, 10.02.2017
Илья Мильштейн. Courtesy photo
Илья Мильштейн. Courtesy photo
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статья Статья

В лесу прифронтовом

Потому и фильм на НТВ. Скандал с "Яндексом". Освобождение адвокатов Навального и Офицерова от всех иных дел. Привод в суд. А главное, спринтерская скорость, какую развил суд с недавних пор. Все вроде свидетельствует в пользу того, что власть всерьез озлилась на несогласного и желает его проучить. Заодно поглумившись и над Европейским судом по правам человека.

Илья Мильштейн
01.02.2017
статья Статья

Говорящий спикер

В общем, не исключено, что Володин не проговорился, но оговорился, беспрерывно путаясь в словах. При том что в иных случаях он умеет, если захочет, выдавать чеканные формулировки типа "Без Путина нет России". Впрочем, про Путина говорить легко, а про Навального - мучительно трудно, вот спикера и колбасит, и он договаривается до не пойми чего.

Илья Мильштейн
23.12.2016
статья Статья

Процессинг Навального

Мысль представителя СК РФ Владимира Маркина получила развитие в документальной ленте телеканала НТВ "Гинекология Навального", посвященного сепаратистским выступлениям оппозиционера против братьев Ротенбергов, а также хищению субподрядчиком процессинговой фирмы, записанной на суррогатную мать дочери двоюродного племянника приятеля брата Навального.

Илья Мильштейн
13.11.2013

Слово "фарс" определяется как "театральная пьеса игривого содержания" либо как "непристойное зрелище", и вы уже поняли, зачем я полез в словарь. Второй суд над Навальным и Офицеровым был пьеской фривольной, с элементами жесткого юридического порно. Оглашение приговора явилось зрелищем постыдным. Короче говоря, обернулось фарсом.

Могли ли обернуться иначе? Самые оптимистичные из публики надеялись, что спектакль ни с того ни с сего увенчается счастливым финалом и обвиняемых оправдают. Эти надежды не сбылись, но и худшие опасения не подтвердились. Ибо власть российская на свой лад консервативна и всем прочим жанрам предпочитает балаган. Решено сажать условно - значит, так и будут сажать, дословно зачитывая вердикт 2013 года, отвергнутый ЕСПЧ и отмененный президиумом Верховного суда РФ.

Однако пьеска не доиграна, и дальше, похоже, начнется самое интересное. То есть трэшевая эта комедия будет развиваться по законам фарса, а интригу создаст непредсказуемость многих дальнейших действий. Ясна лишь фабула, и анонсированы уже некоторые акции приговоренных и их адвокатов - в рамках закона, в строгом соответствии с характером главного героя.

Известно, что в течение десяти дней после приговора будет подана апелляция, а еще через месяц Кировский областной суд, надо полагать, проштампует решение первой инстанции. После чего осужденные подадут новую жалобу в ЕСПЧ, и тут процесс вступит в свою самую загадочную стадию. Собирательный Путин, безусловный Навальный, а также судебная власть, в Европе и в России, станут участниками гонок. В ходе которых будет утверждаться и оспариваться право Алексея Анатольевича на регистрацию в качестве кандидата в президенты. Счет пойдет на месяцы, недели, дни, часы и секунды.

Так, никто не знает, сколько времени ЕСПЧ потратит на изучение апелляции. В прошлый раз это дело заняло два с половиной года, и еще девять месяцев в нашем Верховном суде рожали постановление об отмене приговора Навальному и Офицерову. Однако теперь, вероятно, европейские арбитры будут действовать побыстрей. По той хотя бы причине, что судья Втюрин с вышестоящими товарищами, как бы поточней выразиться, вердиктом ЕСПЧ подтерлись.

Напряженно эксплуатируя взбесившийся ксерокс, они сделали вид, что никакого Европейского суда вообще в природе не существует. А он существует, он живой и может обидеться, обнаружив, что в Ленинском районном суде г. Кирова подтираются бумагами, предназначенными для руководства к действию. Тогда повторное решение будет изготовлено довольно скоро, и не исключено, что в нем прозвучат горькие и нелестные слова относительно Втюрина как такового и российской судебной системы в целом.

Сейчас на дворе февраль 2017 года, и если предположить, что уже весной ЕСПЧ откликнется на приговор по делу "Кировлеса", а спустя девять месяцев, по устоявшейся традиции, президиум ВС РФ вернет дело на пересмотр, то гонка обретет настоящую динамику. Имею в виду и президентскую гонку, и судебную. Успеет ли Навальный добежать до Центризбиркома? Успеет ли новозначенный кировский судья, в бешеном темпе опросив свидетелей, выслушав прокуроров и адвокатов, молниеносно приговорить расхитителей? Успеет ли областной суд, собравшись в рекордные сроки, прямо на бегу объявить его решение вступившим в силу?

О, это будет поразительное зрелище! Мало того что фарс, так еще и в ускоренном виде - для пущего смеху. Как при перемотке видеоленты с включенным звуком, и все, не побоюсь этого слова, акторы заговорят писклявыми голосами. И ежели судьи в Кирове изловчатся-таки в третий раз осудить Навального с Офицеровым, то здесь уже никакой ЕСПЧ не поможет.

Ну, а вдруг припозднятся?

Напомню, подавать документы в ЦИК претендент на должность Путина должен как минимум за 45 дней до первого тура выборов. Выборы в марте. Вот и считайте, сумеет кандидат от непримиримой оппозиции, просочившись сквозь щели в приговорах, добежать до Памфиловой или не сумеет? Отчасти это еще будет похоже на компьютерную игру по мотивам русских народных сказок про смерть Кащея и Ивана-царевича, но не станем увлекаться чисто литературными сюжетами. Политических хватает с избытком.

Одновременно могут сочиняться и другие истории, хотя и не столь захватывающие. Помимо прочего, Навальный намерен еще обратиться в Конституционный суд, желая узнать, как запрет на участие в выборах условно осужденного согласуется с Основным законом. Между нами говоря, плохо согласуется, но в данном случае фарс выйдет скучный. Поскольку Валерий Зорькин и не такие проблемы решал - и надо еще сказать ему спасибо, что вердикт ЕСПЧ по делу "Кировлеса" пока не отвергнут КС как противоречащий нашей Конституции, заветам предков и нормам крепостного права.

Вот такие игры нам суждено наблюдать в ближайшее время. Кроме того, Алексей Анатольевич обещал, что будет вести свою кампанию как ни в чем не бывало, будто и нет на свете никаких кировских районных судов, и слово наверняка сдержит. Так что еще насмотримся - и на власть, и на Фемиду, и отдельно оценим труд телевизионщиков, тоже занятых делом Навального уже который год.

Единственное, чего мы точно не увидим, так это нормальных честных выборов, проведенных по правилам, которые предоставляют всем ее участникам равные шансы. Да и откуда им взяться, нормальным честным выборам? Вообразить ситуацию, при которой Владимир Владимирович, словно Обама какой, мирно передает власть Алексею, допустим, Анатольевичу, невозможно при самом богатой и даже дерзкой фантазии. Тем не менее от тоски смертной все-таки не помрем. Вместо выборов нам покажут фарс - зрелище непристойное, постыдное, соблазнительное.

Кстати, в словаре Ушакова как пример правильного употребления этого слова приводится такая фраза: В большинстве капиталистических государств т.н. "свободные" выборы превратились в жалкий фарс. Получается, при капитализме живем, к чему вроде и стремились. В отличие, между прочим, от Америки и европейских стран, что не может не радовать. Особую же, чисто филологическую радость доставляет то, что и при коммунистах наши люди выбирали себе вождей как при капитализме, и сегодня словарю верят. Веру эту хочется назвать исконной, а также истинной, да иначе и не назовешь.

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Илья Мильштейн, 10.02.2017
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Триллер "Освобождение"

Александр Скобов, 23.07.2013

Система, стремящаяся манипулировать всем, в конце концов настолько запутывается в собственных манипуляциях, что сама становится их жертвой. Какую бы цель ни преследовала интрига, закончившаяся освобождением Навального, какими подковерными процессами она ни была бы вызвана, она уже нанесла путинскому режиму урон, последствия которого мы просто еще не осознали до конца.
Освобождение Навального в зале суда. Фото: Рамиль Ситдиков/РИА "Новости"

Освободительный заход

19.07.2013

Сенсационное освобождение Алексея Навального и Петра Офицерова по ходатайству прокуратуры породило множество версий. Все комментаторы уверены, что уникальное судебное решение об отмене ареста - политический маневр. Какую роль сыграли массовые протестные акции, прошедшие накануне? Что успеет Навальный за полтора месяца до выборов?

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