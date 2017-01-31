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В офис Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального пришли судебные приставы, сообщает пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш. Они намерены принудительно доставить политика на заседание суда по делу "Кировлеса".

Навальный намерен добровольно приехать на заседание, у него есть авиабилет в Киров. "Пристав выясняет у начальства, можно ли не везти Навального в управление. Они готовы проводить Алексея до аэропорта и больше ничего не делать", - написала Ярмыш.

Между тем накануне второй обвиняемый по делу Петр Офицеров был госпитализирован с подозрением на острый панкреатит. "Сегодня утром приходят новости: в больницу, куда госпитализировали Офицерова, пришла проверка, и его просто выписали и вытурили больного из этого прекрасного "учреждения здравоохранения", - написал во вторник Навальный.

"Уж не знаю как теперь он в этом состоянии поедет и (или) как его повезут принудительным приводом. В любом случае ясно, что до конца недели дело будет рассмотрено, и судья уйдет на приговор, - отмечает Навальный. - Уж вывесили бы этот приговор прямо на сайте Кремля, сэкономили бы все кучу времени и денег на поездки".

В понедельник судья Ленинского районного суда Кирова Алексей Втюрин удовлетворил ходатайство гособвинения о принудительном приводе Навального и Офицерова. "Оба подсудимых не явились на два судебных заседания, в конце прошлой недели и сегодня, поэтому сторона обвинения выступила с ходатайством об их приводе в суд. Оно было удовлетворено", - сообщил источник в суде. собеседник агентства.

На заседании 27 января сторона обвинения уже ходатайствовала о приводе не явившихся на судебное заседание подсудимых, однако тогда ходатайство было отклонено.

23 января стало известно, что в Верховном суде требуют дать реальные сроки фигурантам дела "Кировлеса". Об этом рассказала адвокат Офицерова Светлана Давыдова в ходатайстве об отводе судьи Втюрина. 19 января, сообщила Давыдова, из разговора судейских чиновников в холле учреждения ей стало известно, что председатель Ленинского райсуда Константин Зайцев недавно ездил в ВС "и ему там сказали, что Навальный и Офицеров должны получить реальные сроки, никого отпускать не будут".

Судебное разбирательство по делу "Кировлеса" проводится повторно. В июле 2013 года Навальный получил по этому делу пять, а Офицеров - четыре года общего режима, оба со штрафом 500 тысяч рублей. Однако в октябре того же года ВС заменил обоим реальные сроки условными.

Однако в феврале 2016-го ЕСПЧ признал нарушение права фигурантов на справедливое судебное разбирательства. В связи с этим решением 16 ноября президиум ВС отменил приговор и направил дело на повторное рассмотрение в Ленинский райсуд Кирова.

Повторный процесс продолжается с 5 декабря 2016 года.