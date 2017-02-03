Зарегистрироваться | Войти через:
Рискует сегодня Навальный, объявляя о своем желании сместить того, без которого нет России. Рискует и наносит упреждающий удар, предлагая кремлевским политтехнологам определиться уже в обозримые сроки, когда будет вынесен новый приговор по делу "Кировлеса". Он пытается загнать их в цейтнот и заставить решать проблему прямо сейчас, задолго до выборов.
Рискует сегодня Навальный, объявляя о своем желании сместить того, без которого нет России. Рискует и наносит упреждающий удар, предлагая кремлевским политтехнологам определиться уже в обозримые сроки, когда будет вынесен новый приговор по делу "Кировлеса". Он пытается загнать их в цейтнот и заставить решать проблему прямо сейчас, задолго до выборов.
Гособвинение на судебном процессе по делу "Кировлеса" потребовало для подсудимых Алексея Навального и Петра Офицерова наказание в виде условного лишения свободы. Об этом написал в твиттере сам Навальный.
Прокурор Сергей Богданов потребовал назначить Навальному наказание в виде пяти лет лет лишения свободы условно, Офицерову - четыре года также условного наказания.
"Как я и говорил: им важно просто запретить мне в выборах участвовать. Поэтому нужно просто вернуть мне тот приговор, что отменил ЕСПЧ", - отметил Навальный.
В Ленинском районном суде Кирова продолжаются прения сторон. Защита будет требовать для подсудимых оправдательного приговора.
23 января адвокат Офицерова Светлана Давыдова в ходатайстве об отводе судьи Алексея Втюрина заявила, что в Верховном суде требуют дать реальные сроки фигурантам дела "Кировлеса". 19 января, сообщила Давыдова, из разговора судейских чиновников в холле учреждения ей стало известно, что председатель Ленинского райсуда Константин Зайцев недавно ездил в ВС "и ему там сказали, что Навальный и Офицеров должны получить реальные сроки, никого отпускать не будут".
Судебное разбирательство по делу "Кировлеса" проводится повторно. В июле 2013 года Навальный получил по этому делу пять, а Офицеров - четыре года общего режима, оба со штрафом 500 тысяч рублей. Однако в октябре того же года ВС заменил обоим реальные сроки условными.
Однако в феврале 2016-го ЕСПЧ признал нарушение права фигурантов на справедливое судебное разбирательства. В связи с этим решением 16 ноября президиум ВС отменил приговор и направил дело на повторное рассмотрение в Ленинский райсуд Кирова.
Повторный процесс продолжается с 5 декабря 2016 года.
В понедельник судья Втюрин удовлетворил ходатайство гособвинения о принудительном приводе Навального и Офицерова. "Оба подсудимых не явились на два судебных заседания, в конце прошлой недели и сегодня, поэтому сторона обвинения выступила с ходатайством об их приводе в суд. Оно было удовлетворено", - сообщил источник в суде. собеседник агентства.
В среду Втюрин избрал для Навального и Офицерова меру пресечения в виде подписки о невыезде до 10 февраля. Вопрос об избрании меры пресечения поставил сам судья. Втюрин объяснил такую необходимость неявкой подсудимых на два предыдущих заседания.
Навальный и Офицеров отказались давать подписку о невыезде из Кирова. "Навальный сказал журналистам, что намерен уже в эту субботу быть на открытии своего избирательного штаба в Петербурге. Он напрямую связывает решение судьи со своими планами посетить северную столицу", - сообщало "Эхо Москвы".
Потому и фильм на НТВ. Скандал с "Яндексом". Освобождение адвокатов Навального и Офицерова от всех иных дел. Привод в суд. А главное, спринтерская скорость, какую развил суд с недавних пор. Все вроде свидетельствует в пользу того, что власть всерьез озлилась на несогласного и желает его проучить. Заодно поглумившись и над Европейским судом по правам человека.