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Также: Мильштейн, Президент, Выборы, Право, Колонки, Россия, Общество, Политика | Персоны: Илья Мильштейн, Алексей Навальный, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Геннадий Зюганов, Владимир Жириновский

статья С вызовом или по вызову?

Илья Мильштейн, 14.12.2016
Илья Мильштейн. Courtesy photo
Илья Мильштейн. Courtesy photo
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статья Статья

Вместо и время

Все это похоже на провокацию, это и есть провокация, по-русски говоря - троллинг. Оттого испытываешь чувство неловкости, наблюдая, как МБХ намеревается поженить с Россией разных молодых да зрелых. Как оглашается список достойнейших, у которых принципиально забыли спросить, согласны они единоборствовать с Путиным или у них иные жизненные планы.

Илья Мильштейн
14.09.2016
статья Статья

Чудо без Чурова

У Пескова нет претензий к Памфиловой. Такая странность: Памфилова явно пошла на поводу у несогласных, а власть ее хвалит. Причем солидарно с Навальным, хотя и в иной тональности. Несистемная оппозиция приятно изумлена, а пресс-секретарь Путина выражает чувство глубокого удовлетворения. Впрочем, удивляться нечему.

Илья Мильштейн
22.04.2016
статья Статья

Подхождение к народу

В Новосибирске, Калуге и Костроме началась кампания Демократической коалиции. Алексей Навальный поехал по регионам нести в массы идею праймериз. На встречах с избирателями он использует отработанные приемы, в том числе ксенофобную риторику. В Костроме двоим участникам митинга Навальный предложил "валить в Душанбе". ВИДЕО.

11.06.2015
статья Статья

Выбраться из ямы

Как убрать Путина без крови? Лидеры нового предвыборного альянса верят в мирный сценарий смены власти. Они считают, что нацлидер не сошел с ума. Михаил Касьянов, Алексей Навальный, Владимир Милов, Андрей Зубов, Дмитрий Орешкин и другие в видеорепортаже с конференции "Выборы 2015 - 2016: повестка для оппозиции".

18.04.2015

Навальный намерен баллотироваться на пост президента России.

Многие фразы, сказанные на человеческом языке, в том числе и на русском, легко осмыслить, но здесь не тот случай. Здесь случай непонятный, и буквально каждое слово интригует, цепляет и завораживает. Все время хочется переспрашивать.

Про Алексея Анатольевича известно, что он политик от бога, но это характеристика безоценочная. Политик - он не поэт и не скрипач, а знаки расставляет время. Чисто внешне Навальный смотрится великолепно, особенно по сравнению с теми, кто ныне представляет власть. Говорю, естественно, только за себя и себе подобных, но если, увлекшись фантазиями, вообразить, что претендент пробьется в кандидаты и начнет активно общаться с населением в рамках предвыборного турне, то количество его сторонников возрастет многократно. Выступать и убеждать Алексей Навальный умеет.

Однако известно также, что входные билеты в политику федерального подчинения у нас выписывают в Кремле, и тут начинаются другие загадки. Партия Путина, сила народная, в течение полутора десятилетий уничтожала и уничтожила реальную оппозицию - для чего? Для того чтобы, как полагают отдельные эксперты, пресыщенный победами над Зюгановым и Жириновским Владимир Владимирович схватился наконец в честном бою с настоящим соперником и одолел его на радость электорату? Или ему заняться больше нечем, кроме как побеждать настоящего соперника в честном бою? Маловероятно, что он стал по-интеллигентски рефлексировать на старости лет.

В связи с чем возникают новые вопросы, отчасти конспирологического свойства и в целом оскорбительные для Алексея Анатольевича. Реанимируются слухи о "Навальном - агенте Кремля", подкрепленные разными удивительными случаями из жизни. Вспоминаются ранее не встречавшиеся в живой российской природе прокуроры, которые сразу после ареста Навального в зале райсуда Кировской области опротестовали приговор, и узник вместе с подельником обрел свободу. Вспоминаются и отдельные муниципальные единоросы-собянинцы, которые в едином порыве по велению начальства ставили свои подписи за выдвижение несогласного в мэры Москвы.

Причем вспоминается это все с двойным чувством неловкости. С одной стороны, непонятно, как вообще происходившее объяснить. С другой стороны, мы же не хотели, чтобы его посадили, и мечтали, чтобы он смог принять участие в московских выборах, правда? Так вроде радоваться надо, что Навальный на свободе и собирается в Кремль, но неприятные тайны все-таки остаются неразгаданными, и тягостные вопросы отравляют радость.

Зато точно известно, что власть российская, помешанная на спецоперациях, в таком духе и должна действовать. Осуществляя тотальный контроль и внедряя своих людей в оппозиционные партии и движения, и если есть возможность самое популярное из них возглавить да еще вывести своего человечка - политика от бога - на президентские выборы и там слить, то это большая удача. Символизирующая ликвидацию гражданского общества как такового.

Впрочем, в арсенале средств тайной полиции, дорвавшейся до власти, имеются и другие методики, которые тоже надо учитывать. Собственно, это древние, испытанные временем средства. Если человека не удается завербовать, то его можно дискредитировать, создавая ситуации, в которых он выглядит ставленником спецслужб. Отправляя в тюрьму и освобождая на другой день после посадки. Предоставляя ему подписи накануне выборов. Забавляясь этой игрой в кошки-мышки, но и не забывая брать в заложники брата, которого сажают по-настоящему, и жестко контролировать всех, кто так или иначе связан с оппозиционным политиком. Одновременно социум погружается в состояние паранойи, заставляющей подозревать всякого, кто против власти и почему-то на свободе, и это тоже полезно для Кремля.

Скорее всего речь идет именно о такой, достаточно сложной и подлой игре, в которой начальство пока ничем не рискует. Собственно, и решение еще не принято, и сам Владимир Владимирович, которому по статусу положено подбирать себе конкурентов, будет действовать исходя из обстоятельств. Если склонится к мысли, что надо как-то слегка оживить политическую жизнь, то в 2018 году нас ожидает сенсация. Если захочет поглумиться над национал-предателями, то Навального оправдают в суде, но до выборов не допустят. Ну, не сможет он собрать необходимые 300 тысяч подписей во всех регионах России. А если, к примеру, грядущий Трамп сильно огорчит Путина, то национальный лидер, досадуя, может и еще какую-нибудь гиблую войнушку затеять, и гайки в стране прикрутить, срывая резьбу.

Рискует сегодня Навальный, объявляя о своем желании сместить того, без которого нет России. Рискует и наносит упреждающий удар, предлагая кремлевским политтехнологам определиться уже в обозримые сроки, когда будет вынесен новый приговор по делу "Кировлеса". Он пытается загнать их в цейтнот и заставить решать проблему прямо сейчас, задолго до выборов. Сажать его или не сажать, давать условный срок или оправдывать. Это рискованный, но и правильный, наверное, ход, судя по краткой, но раздраженной реакции Дмитрия Пескова на простенький с виду вопрос. Власть имитирует презрительное равнодушие, однако заметно, что пресс-секретарю президента действительно не хочется отвечать. Да и кому бы на его месте захотелось?

Значит, что-то у них пошло не так, и стоит поддержать Алексея Анатольевича, отгоняя всякие тягостные мысли и стараясь заняться самовнушением. То есть внушая себе надежду на чудо, поскольку больше надеяться не на что. А чудеса российской жизни многообразны, сколько их уже случилось за минувшие тридцать лет. Когда же наступит день выборов, то надо прийти и с детской доверчивостью проголосовать как должно, и будь что будет. Или не ходить, если некому будет отдавать свои голоса.

Комментарии 1 комментарий | Оставить комментарий Обсудить
Илья Мильштейн, 14.12.2016
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Илья Мильштейн

Закон телеэффекта

Илья Мильштейн, 13.07.2016

Шпионаж, правда, даже у нас преследуется, но тут вышла другая закавыка. По мнению адвоката и солидарного с ней судьи, шпион и предатель в фильме - это не Навальный. А кто? Суд не стал этого устанавливать, да и как установишь, если кроме Браудера с Навальным там некого обвинять? А на нет и суда нет, начиная с Савеловского районного.

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