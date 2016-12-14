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Навальный намерен баллотироваться на пост президента России.

Многие фразы, сказанные на человеческом языке, в том числе и на русском, легко осмыслить, но здесь не тот случай. Здесь случай непонятный, и буквально каждое слово интригует, цепляет и завораживает. Все время хочется переспрашивать.

Про Алексея Анатольевича известно, что он политик от бога, но это характеристика безоценочная. Политик - он не поэт и не скрипач, а знаки расставляет время. Чисто внешне Навальный смотрится великолепно, особенно по сравнению с теми, кто ныне представляет власть. Говорю, естественно, только за себя и себе подобных, но если, увлекшись фантазиями, вообразить, что претендент пробьется в кандидаты и начнет активно общаться с населением в рамках предвыборного турне, то количество его сторонников возрастет многократно. Выступать и убеждать Алексей Навальный умеет.

Однако известно также, что входные билеты в политику федерального подчинения у нас выписывают в Кремле, и тут начинаются другие загадки. Партия Путина, сила народная, в течение полутора десятилетий уничтожала и уничтожила реальную оппозицию - для чего? Для того чтобы, как полагают отдельные эксперты, пресыщенный победами над Зюгановым и Жириновским Владимир Владимирович схватился наконец в честном бою с настоящим соперником и одолел его на радость электорату? Или ему заняться больше нечем, кроме как побеждать настоящего соперника в честном бою? Маловероятно, что он стал по-интеллигентски рефлексировать на старости лет.

В связи с чем возникают новые вопросы, отчасти конспирологического свойства и в целом оскорбительные для Алексея Анатольевича. Реанимируются слухи о "Навальном - агенте Кремля", подкрепленные разными удивительными случаями из жизни. Вспоминаются ранее не встречавшиеся в живой российской природе прокуроры, которые сразу после ареста Навального в зале райсуда Кировской области опротестовали приговор, и узник вместе с подельником обрел свободу. Вспоминаются и отдельные муниципальные единоросы-собянинцы, которые в едином порыве по велению начальства ставили свои подписи за выдвижение несогласного в мэры Москвы.

Причем вспоминается это все с двойным чувством неловкости. С одной стороны, непонятно, как вообще происходившее объяснить. С другой стороны, мы же не хотели, чтобы его посадили, и мечтали, чтобы он смог принять участие в московских выборах, правда? Так вроде радоваться надо, что Навальный на свободе и собирается в Кремль, но неприятные тайны все-таки остаются неразгаданными, и тягостные вопросы отравляют радость.

Зато точно известно, что власть российская, помешанная на спецоперациях, в таком духе и должна действовать. Осуществляя тотальный контроль и внедряя своих людей в оппозиционные партии и движения, и если есть возможность самое популярное из них возглавить да еще вывести своего человечка - политика от бога - на президентские выборы и там слить, то это большая удача. Символизирующая ликвидацию гражданского общества как такового.

Впрочем, в арсенале средств тайной полиции, дорвавшейся до власти, имеются и другие методики, которые тоже надо учитывать. Собственно, это древние, испытанные временем средства. Если человека не удается завербовать, то его можно дискредитировать, создавая ситуации, в которых он выглядит ставленником спецслужб. Отправляя в тюрьму и освобождая на другой день после посадки. Предоставляя ему подписи накануне выборов. Забавляясь этой игрой в кошки-мышки, но и не забывая брать в заложники брата, которого сажают по-настоящему, и жестко контролировать всех, кто так или иначе связан с оппозиционным политиком. Одновременно социум погружается в состояние паранойи, заставляющей подозревать всякого, кто против власти и почему-то на свободе, и это тоже полезно для Кремля.

Скорее всего речь идет именно о такой, достаточно сложной и подлой игре, в которой начальство пока ничем не рискует. Собственно, и решение еще не принято, и сам Владимир Владимирович, которому по статусу положено подбирать себе конкурентов, будет действовать исходя из обстоятельств. Если склонится к мысли, что надо как-то слегка оживить политическую жизнь, то в 2018 году нас ожидает сенсация. Если захочет поглумиться над национал-предателями, то Навального оправдают в суде, но до выборов не допустят. Ну, не сможет он собрать необходимые 300 тысяч подписей во всех регионах России. А если, к примеру, грядущий Трамп сильно огорчит Путина, то национальный лидер, досадуя, может и еще какую-нибудь гиблую войнушку затеять, и гайки в стране прикрутить, срывая резьбу.

Рискует сегодня Навальный, объявляя о своем желании сместить того, без которого нет России. Рискует и наносит упреждающий удар, предлагая кремлевским политтехнологам определиться уже в обозримые сроки, когда будет вынесен новый приговор по делу "Кировлеса". Он пытается загнать их в цейтнот и заставить решать проблему прямо сейчас, задолго до выборов. Сажать его или не сажать, давать условный срок или оправдывать. Это рискованный, но и правильный, наверное, ход, судя по краткой, но раздраженной реакции Дмитрия Пескова на простенький с виду вопрос. Власть имитирует презрительное равнодушие, однако заметно, что пресс-секретарю президента действительно не хочется отвечать. Да и кому бы на его месте захотелось?

Значит, что-то у них пошло не так, и стоит поддержать Алексея Анатольевича, отгоняя всякие тягостные мысли и стараясь заняться самовнушением. То есть внушая себе надежду на чудо, поскольку больше надеяться не на что. А чудеса российской жизни многообразны, сколько их уже случилось за минувшие тридцать лет. Когда же наступит день выборов, то надо прийти и с детской доверчивостью проголосовать как должно, и будь что будет. Или не ходить, если некому будет отдавать свои голоса.