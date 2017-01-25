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Также: Право, Выборы, Экономика, Общество, Россия, Политика | Персоны: Алексей Навальный

новость Центробанк потребовал извинений от Навального

25.01.2017
Алексей Навальный в офисе ФБК. Фото: Георгий Албуров
Алексей Навальный в офисе ФБК. Фото: Георгий Албуров
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Банк России потребовал от лидера Партии прогресса Алексея Навального либо назвать имя сотрудника ЦБ, требовавшего закрытия "Яндекс.Кошелька" для сбора средств в политических целях, либо извиниться за недостоверную информацию. Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице регулятора в Фейсбуке.

В ЦБ отметили, что его сотрудники "ни звонками, ни каким-либо другим образом не совершали тех действий", которые описаны в постах Навального.

"Поэтому на ваши требования мы можем ответить только другим требованием: назовите имя сотрудника ЦБ, который якобы требовал закрытия "Яндекс.Кошелька", либо извинитесь за то, что написали неправду", - говорится в обращении.

"Если этот "звонивший из ЦБ"» существует, мы проведем полное расследование, и все причастные к ситуации будут наказаны. Это будет сделано публично", - пообещали в Центробанке.

В понедельник Навальный написал в своем блоге, что Центробанк незаконно потребовал от "Яндекс.Денег" заблокировать сбор средств на его президентскую кампанию.

"Хорошие люди из "Яндекс.Денег" честно сказали нам: чуваки, нам звонит ЦБ ("Яндекс.Деньги" как платежная система попадает под их регулирование) и требует, чтоб мы под любым предлогом закрыли кошелек Леонида Волкова, на который мы собираем деньги", - написал Навальный.

"На возражение "так они же ничего не нарушают" сотрудники Эльвиры Набиуллиной отвечают: да нам пофиг, как хотите, так и закрывайте", - отметил политик.

20 января функционер партии Леонид Волков, на счет которого перечисляются средства, получил от администрации сервиса письмо с просьбой прекратить использовать яндекс-кошелек для финансирования предвыборной кампании Навального. В противном случае сервис пригрозил заблокировать счет.

В ответ на запрос TJournal в "Яндекс.Деньгах" также заметили, что Навальный может собирать средства на свою кампанию не через кошелек Волкова, а через кошелек Фонда борьбы с коррупцией. Переводить же средства на счет ФБК частные лица имеют полное право.

Однако Волков заметил изданию, что фонд является неполитической организацией и потому отношения к предвыборной кампании Навального иметь не может.

В июне 2014 года сервис заблокировал кошелек Союза солидарности с политзаключенными, а также без объяснения причин расторг договор обслуживания кошелька, на который велся сбор средств для политзека Игоря Матвеева.

В декабре 2015 года "Яндекс.Деньги", 75 процентов которых принадлежат Сбербанку, были включены в санкционный список США.

Комментарии 3 комментария | Оставить комментарий Обсудить
25.01.2017
статья Статьи по теме

К нам лезут в кошелек

11.06.2014

В "деле о Яндекс-кошельке Навального" под ударом оказались не только его соратники, но и тысячи обычных граждан, переводивших деньги на прошлогоднюю избирательную кампанию. Сотрудники органов приходят к ним домой с вопросами. Как правильно себя вести в такой ситуации? Придушат ли в России политический краудфандинг? Комментарии экспертов.

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