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Администрация президента пообещала экс-губернатору Кировской области Никите Белых, заключенному в СИЗО по делу о взяточничестве, перевод под домашний арест в случае, если он даст показания против своего бывшего советника, лидера Партии прогресса Алексея Навального на повторном суде по делу "Кировлеса". Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на некоего знакомого Белых.

По утверждению собеседника издания, такое предложение стало одной из причин того, что адвокат Навального Ольга Михайлова, защищавшая также Белых, 9 ноября вышла из дела бывшего губернатора. Между тем вместе с ней из дела вышел и Вадим Прохоров, который адвокатом Навального не является. Свое решение они объясняли занятостью в процессе об убийстве сопредседателя РПР-ПАРНАС Бориса Немцова.

Информацию источника "Ведомостей" и Михайлова, и Прохоров прокомментировать изданию отказались.

Адвокат экс-губернатора Андрей Денисов также отказался от комментариев без предварительного согласования с клиентом.

Между тем некий собеседник газеты, близкий к СКР, заметил, что следователи по делу Белых заинтересованы в том, чтобы он признал вину и пошел на сделку с прокуратурой. Выход Прохорова и Михайловой из дела, связан именно с этим, предположил источник. Однако, добавил он, показаний на Навального от Белых вряд ли станут требовать: "будет слишком много криков".

В свою очередь, некий бывший федеральный чиновник заметил, что, если Белых получил предложение дать показания на Навального, знать о нем помимо СКР может только руководство АП. В то же время, добавил собеседник газеты, передать это предложение мог кто-то, с кем бывший губернатор хорошо знаком.

В 2013 году Навальный получил по делу "Кировлеса" пять лет условно со штрафом 500 тысяч рублей. Второму фигуранту, бизнесмену Петру Офицерову, дали четыре года условно, также с полумиллионным штрафом. В феврале нынешнего года ЕСПЧ признал нарушение права Навального и Офицерова на справедливое судебное разбирательства. В связи с этим решением президиум Верховного суда 16 ноября отменил приговор и вернул дело на повторное рассмотрение в Ленинский райсуд Кирова.

Судья Алексей Втюрин назначил первое заседание по делу на 5 декабря. "Причем, - отмечал Навальный, - (власти) снова отбросили на фиг положенные по законы предварительные слушания - это было одно из нарушений, с которым мы шли в ЕСПЧ, где выиграли".

В четверг политик заявил, что отказывается ехать в Киров на повторный суд. "Мне не возвращены полагающиеся по закону деньги, потраченные на первый процесс, - пояснил он. - И никто даже не пытается сделать вид, что мне что-то вернут".

В мае 2013-го, во время первого суда по делу "Кировлеса", Белых дал показания в пользу Навального.