О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Society/Law/m.256953.html | http://mirror715.graniru.info/Society/Law/m.256953.html
Также: Право, Президент, Регионы, Общество, Россия, Политика | Персоны: Никита Белых, Алексей Навальный, Вадим Прохоров

новость "Ведомости": Белых пообещали домашний арест за показания на Навального

25.11.2016
Алексей Навальный и Никита Белых на охоте. Фото из блога Навального
Алексей Навальный и Никита Белых на охоте. Фото из блога Навального
Реклама

Администрация президента пообещала экс-губернатору Кировской области Никите Белых, заключенному в СИЗО по делу о взяточничестве, перевод под домашний арест в случае, если он даст показания против своего бывшего советника, лидера Партии прогресса Алексея Навального на повторном суде по делу "Кировлеса". Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на некоего знакомого Белых.

По утверждению собеседника издания, такое предложение стало одной из причин того, что адвокат Навального Ольга Михайлова, защищавшая также Белых, 9 ноября вышла из дела бывшего губернатора. Между тем вместе с ней из дела вышел и Вадим Прохоров, который адвокатом Навального не является. Свое решение они объясняли занятостью в процессе об убийстве сопредседателя РПР-ПАРНАС Бориса Немцова.

Информацию источника "Ведомостей" и Михайлова, и Прохоров прокомментировать изданию отказались.

Адвокат экс-губернатора Андрей Денисов также отказался от комментариев без предварительного согласования с клиентом.

Между тем некий собеседник газеты, близкий к СКР, заметил, что следователи по делу Белых заинтересованы в том, чтобы он признал вину и пошел на сделку с прокуратурой. Выход Прохорова и Михайловой из дела, связан именно с этим, предположил источник. Однако, добавил он, показаний на Навального от Белых вряд ли станут требовать: "будет слишком много криков".

В свою очередь, некий бывший федеральный чиновник заметил, что, если Белых получил предложение дать показания на Навального, знать о нем помимо СКР может только руководство АП. В то же время, добавил собеседник газеты, передать это предложение мог кто-то, с кем бывший губернатор хорошо знаком.

В 2013 году Навальный получил по делу "Кировлеса" пять лет условно со штрафом 500 тысяч рублей. Второму фигуранту, бизнесмену Петру Офицерову, дали четыре года условно, также с полумиллионным штрафом. В феврале нынешнего года ЕСПЧ признал нарушение права Навального и Офицерова на справедливое судебное разбирательства. В связи с этим решением президиум Верховного суда 16 ноября отменил приговор и вернул дело на повторное рассмотрение в Ленинский райсуд Кирова.

Судья Алексей Втюрин назначил первое заседание по делу на 5 декабря. "Причем, - отмечал Навальный, - (власти) снова отбросили на фиг положенные по законы предварительные слушания - это было одно из нарушений, с которым мы шли в ЕСПЧ, где выиграли".

В четверг политик заявил, что отказывается ехать в Киров на повторный суд. "Мне не возвращены полагающиеся по закону деньги, потраченные на первый процесс, - пояснил он. - И никто даже не пытается сделать вид, что мне что-то вернут".

В мае 2013-го, во время первого суда по делу "Кировлеса", Белых дал показания в пользу Навального.

Оставить комментарий Обсудить
25.11.2016

новость Новости по теме
24.11.2016 Навальный отказался ехать в суд на повторный процесс по делу "Кировлеса" →
16.11.2016 Верховный суд отменил приговор Навальному и Офицерову по делу "Кировлеса" →
10.11.2016 Суд вновь арестовал имущество экс-губернатора Белых →
18.10.2016 Белых получил разрешение на проведение свадьбы в СИЗО →
07.09.2016 Мосгорсуд оставил экс-губернатора Белых под арестом →
22.05.2013 Белых: У Навального не было полномочий принимать решения по "Кировлесу" →
Фото и Видео
27847
Play own
Бог поругаем не бывает
27845
Play own
Пытки Дадина: задержания в Москве
Пикет против разгрома ОНК. Фото Юрия Тимофеева/Грани.Ру
Протест против разгрома ОНК (5 фото)
27554
Play own
Апелляция Карпюка и Клыха. Савченко в Москве
Реклама
Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Путин вам не папа
статья Где кончается Россия
Илья Мильштейн. Courtesy photo
статья Путин и его бомба
Виталий Портников
новость Атака на мать Дадина
Ильдар Дадин протестует в ШИЗО, 12.09.2016. Кадр видеозаписи фсиновцев; источник: vesti.ru
РЕКЛАМА
Loading...
новость DDoS-атака на Еврокомиссию
Еврокомиссия. Фото: ec.europa.eu
новость Поджоги в Хайфе
Пожар в Хайфе, 24.11.2016. Кадр видео с youtube-канала Arutz Sheva TV
статья Убийство Немцова: угрозы уборщице
Руслан Геремеев и Тамерлан Эскерханов в гостинице "Украина" за день до убийства. Кадр оперативной съемки
новость Мосул: все мосты разбомблены
Старый мост в Мосуле. Фото: panoramio.com
новость Голодовка крымского активиста
Недим Халилов. Фото с личной ФБ-страницы
новость Личные данные расстрельщиков
Тела политзеков, расстрелянных НКВД. Львов, июль 1941. Источник: cdvr.org.ua
статья Правда Дениса Карагодина
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Отменят ли "закон подлецов"
Анна Кузнецова. Фото: er.ru
новость Европарламент требует освободить Дадина
Ильдар Дадин в карельской ИК-7, 01.11.2016. Фото: ФСИН, источник: mk.ru
новость "Экстрадиция" в ДНР
Террористы в донецком главке СБУ. Фото: ostro.org
новость Путин о "вероломстве" украинцев
Владимир Путин. Фото пресс-службы Кремля
новость Топ-менеджеры обеднели
Михаил Леонтьев. Фото: er.ru
статья Улюкаев и Крым
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
новость Севастополь: задержан "шпион"
Леонид Пархоменко. Кадр съемки ФСБ
новость СМИ: Дочь Каримова убита
Гульнара Каримова. Фото из твиттера
новость МВД: Всех иностранцев откатаем
Александр Горовой. Фото: mvd.ru