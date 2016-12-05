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Ленинский районный суд Кирова отказался прекращать уголовное дело в отношении Алексея Навального и Петра ОФицерова, обвиняемых в хищении средств "Кировлеса". Как передает Интерфакс, об этом сообщил судья Алексей Тюрин.

По его словам, рассмотрение ходатайства о прекращении дела преждевременно, поскольку еще не оглашено обвинительное заключение.

Повторное рассмотрение дела о хищениях средств "Кировлеса" началось в суде в понедельник. Как передает "Дождь", адвокат Навального Ольга Михайлова просила прекратить дело "в связи с отсутствием состава преступления".

Защита предпринимателя Петра Офицерова поддержала ходатайство. Адвокат Офицерова Светлана Давыдова попросила суд вернуть материалы дела о хищении средств "Кировлеса" в прокуратуру.

В 2013 году Навальный получил по делу "Кировлеса" пять лет условно со штрафом 500 тысяч рублей. Офицерову дали четыре года условно, также с полумиллионным штрафом. В феврале нынешнего года ЕСПЧ признал нарушение права Навального и Офицерова на справедливое судебное разбирательства. В связи с этим решением президиум Верховного суда 16 ноября отменил приговор и вернул дело на повторное рассмотрение в Ленинский райсуд Кирова.

"Причем, - отмечал Навальный, - (власти) снова отбросили на фиг положенные по законы предварительные слушания - это было одно из нарушений, с которым мы шли в ЕСПЧ, где выиграли".

Позже политик заявил, что отказывается ехать на повторный суд. "Мне не возвращены полагающиеся по закону деньги, потраченные на первый процесс, - пояснил он. - И никто даже не пытается сделать вид, что мне что-то вернут".

Однако Минфин перевел на счет Навального почти 3,2 миллиона рублей в соответствии с решением ЕСПЧ о выплате компенсации по первому процессу. Навальный посчитал, что его законное требование выполнено.