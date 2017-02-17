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Сообщество "Диссернет" проверило приговор Алексею Навальному по делу "Кировлеса". Как передает "Дождь", на 56 из 57 страниц приговора, вынесенного судьей Ленинского районного суда Кирова Алексеем Втюриным, присутствуют заимствований из текста его коллеги Сергея Блинова - судьи по делу "Кировлеса" в 2013 году.

Как и утверждали ранее адвокаты Навального, Втюрин скопировал даже показания свидетелей, которые выступали в суде в 2013 и 2017 годах, хотя их выступления различались.

По словам сооснователя "Диссернета" Андрея Заякина, тексты сильно совпадают на первых 23 страницах. Фактологию дела судья заново не изучал, уверен Заякин.

"Я специально прошелся по этим 23 страницам и выписал те абзацы, где совпадения были не стопроцентными, как правило, вставлялись какие-то дополнительные абзацы или полностью модифицировался какой-то абзац из двух-трех предложений в этой свидетельской части. В основном это касалось показаний Навального, (Петра. - Ред.) Офицерова и некоторых других свидетелей, но в целом - совсем немного отличий", - добавил сооснователь "Диссернета".

О заимствованиях говорит и порядок исследования доказательств. "Исследовались материалы и допрашивались свидетели в иной последовательности. Соответственно, если бы суд хотел соблюсти хотя бы внешние приличия, было бы иное изложение и иная последовательность", - отмечает адвокат Офицерова Светлана Давыдова.

По словам Заякина, письменные материалы, которые начинаются с 23 страницы, могут совпадать. Но описание доказательств также перешло из старого приговора.

8 февраля Втюрин на процессе по делу "Кировлеса" признал подсудимых виновными, назначив Алексею Навальному наказание в пять лет, а Петру Офицерову - четыре года условного лишения свободы. Кроме того, судья назначил штраф в 500 тысяч рублей. Эта сумма уже была выплачена по первому приговору.

3 февраля прокурор Сергей Богданов потребовал для подсудимых именно такого наказания. "Как я и говорил: им важно просто запретить мне в выборах участвовать. Поэтому нужно просто вернуть мне тот приговор, что отменил ЕСПЧ", - отметил тогда Навальный.

Судебное разбирательство по делу "Кировлеса" проводилось повторно. В июле 2013 года Навальный получил по этому делу пять, а Офицеров - четыре года общего режима, оба со штрафом 500 тысяч рублей. Однако в октябре того же года ВС заменил обоим реальные сроки условными.

Однако в феврале 2016-го ЕСПЧ признал нарушение права фигурантов на справедливое судебное разбирательства. В связи с этим решением 16 ноября президиум ВС отменил приговор и направил дело на повторное рассмотрение в Ленинский райсуд Кирова. Повторный процесс продолжался с 5 декабря 2016 года.