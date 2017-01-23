Реклама

"Яндекс.Деньги" намерены запретить частным лицам сбор средств на политические цели. Об этом сообщает TJournal со ссылкой на пресс-службу сервиса. Соответствующие изменения предполагается внести в пользовательское соглашение в ближайшие дни.

"Закон требует от нас ограничивать использование электронных кошельков в целях и способами, которые с точки зрения законодательства могут быть расценены неоднозначно", - заявили в пресс-службе, не уточнив, о каких конкретно правовых нормах идет речь. Также в "Яндекс.Деньгах" заверили, что "это ограничение - стандарт для рынка электронных платежей".

Ранее в понедельник лидер Партии прогресса Алексей Навальный написал в своем блоге, что Центробанк незаконно потребовал от "Яндекс.Денег" заблокировать сбор средств на его президентскую кампанию. "На возражение "так они же ничего не нарушают" сотрудники Эльвиры Набиуллиной отвечают: да нам пофиг, как хотите, так и закрывайте", - написал политик.

20 января функционер партии Леонид Волков, на счет которого перечисляются средства, получил от администрации сервиса письмо с просьбой прекратить использовать яндекс-кошелек для финансирования предвыборной кампании Навального. В противном случае сервис пригрозил заблокировать счет.

В ответ на запрос TJournal в "Яндекс.Деньгах" также заметили, что Навальный может собирать средства на свою кампанию не через кошелек Волкова, а через кошелек Фонда борьбы с коррупцией. Переводить же средства на счет ФБК частные лица имеют полное право.

Однако Волков заметил изданию, что фонд является неполитической организацией и потому отношения к предвыборной кампании Навального иметь не может.

"Яндекс.Деньги" не первый раз выполняют незаконные требования чиновников. Так, в июне 2014 года сервис заблокировал кошелек Союза солидарности с политзаключенными, а также без объяснения причин расторг договор обслуживания кошелька, на который велся сбор средств для политзека Игоря Матвеева.

В декабре 2015 года "Яндекс.Деньги", 75 процентов которых принадлежат Сбербанку, были включены в санкционный список США.