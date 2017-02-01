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Про Навального опять сняли кино - лживое и увлекательное. Участились слухи о том, что Навальному и Офицерову дадут реальные сроки. Случился скандал с Центробанком, который якобы запретил системе "Яндекс.Деньги" сбор средств на "политические цели" - то есть для Навального. Навальный задержан, Офицеров изгнан из больницы, обоим оформили привод в Ленинский районный суд города Кирова. Суд возобновляет работу.

В начале декабря, когда второй процесс по делу "Кировлеса" только начинался, сюжет выглядел гораздо скучней. Примерно недели за три до того президиум Верховного суда РФ, подчиняясь вердикту ЕСПЧ, отменил прежнее решение по тому же делу, но закрывать его не стал, а направил на повторное рассмотрение. Это представлялось изощренным издевательством над оппозиционером и его подельником, но, конечно, ни малейшего удивления не вызвало. Вот если бы их сразу оправдали по всем статьям, принеся глубочайшие извинения, тогда бы мы до сих пор обсуждали эту сенсацию. А так... ну издевательство, ну изощренное, но по-другому ведь и не бывает, если судят врагов режима. Ходорковского ли с Лебедевым, узников Болотной или Навального с Офицеровым. Порядок есть порядок.

Помнится, в древние еще времена, когда судья Колесникова в Мещанском суде приступила к оглашению первого вердикта по делу ЮКОСа и долго не могла кончить, родился анекдот, что МБХ приговорен к пожизненному выслушиванию приговора. Нечто подобное предполагалось и в деле Навального. Пройдут выборы Путина, потом Медведева, потом опять Путина, а районный судья все будет опрашивать свидетелей, и постаревшие обвиняемые навсегда переселятся в Киров, подальше от столичной суеты. Казалось, для того и затеян этот процесс, чтобы сосланный в провинцию юнец забыл о своих амбициях и не путался под ногами у серьезных пожилых людей.

Однако Алексею Анатольевичу почему-то не захотелось играть в эти игры. Нарушая правила, он в середине декабря объявил о своих притязаниях на Кремль. Оценивать это можно было по-разному. Ему просто осточертело ездить в Киров, и он решил обострить ситуацию, вызывая огонь на себя. Он узнал из достоверных источников, что их с Офицеровым теперь будут сажать, и сыграл на опережение. Мол, сажайте, но не какого-то там лидера незарегистрированной Партии прогресса, а реального, пусть тоже незарегистрированного, кандидата в президенты. Конспирологическая версия сводилась к тому, что Навальный - политик управляемый и теперь его допустят до выборов, которые он с достоинством сольет, как ранее терпел поражение от Собянина. Более реалистичная версия состояла в том, что это был жест отчаяния и его все-таки посадят.

Потому и фильм на НТВ. Скандал с "Яндексом". Освобождение адвокатов Навального и Офицерова от всех иных дел, что вообще беспрецедентно. Привод в суд. А главное, спринтерская скорость, какую развил суд с недавних пор. Все вроде свидетельствует в пользу того, что власть всерьез озлилась на несогласного и желает его проучить. Заодно поглумившись и над Европейским судом по правам человека. Вам, дескать, не понравился предыдущий приговор? Получите новый, дополненный и исправленный.

Не исключено также, что еще одной жертвой в деле Навального является бывший губернатор Белых, который, по слухам, весьма похожим на правду, отказывается давать показания на оппозиционера. Иначе трудно объяснить, почему его не допрашивают месяцами, отказывают в любых свиданиях, а до последнего времени и в лечении, что можно приравнять к пытке. И только вчера тюремные власти нехотя согласились перевести заключенного в больницу СИЗО "Матросская Тишина". Это очень похоже на месть за несговорчивость и тоже склоняет к мысли, что Навальным занялись очень плотно и брата Олега, сидящего за кровное родство с Алексеем, уже недостаточно. Очевидно, Никиту Белых ломают, как Василия Алексаняна в деле Ходорковского, и последствия могут быть те же самые.

Хуже того. Есть точка зрения, совсем не близкая автору этих строк, что в прошлый раз собирательный Путин освободил приговоренного Навального, убоявшись протестных выступлений в Москве. Однако на сей раз, если обвиняемых посадят и люди выйдут на улицу, он едва ли их устрашится. Возможно, стахановские темпы в процессе по делу "Кировлеса" - это еще и просчитанная провокация, смысл которой заключается в том, чтобы пополнить ряды политических узников в России. Нет, это не значит, что не следует выходить. Это значит, что закручивание гаек в стране продолжится, и каждому решать для себя, что ему делать в создавшихся обстоятельствах, и не автору этих строк давать непрошеные советы.

Имеются и другие приметы ухудшения обстановки в стране. Чисто внешние. Точнее сказать, внешнеполитического свойства, что выразилось в возобновлении бойни и гуманитарной катастрофе в районе Авдеевки, и трудно поверить, зная новейшую историю, что инициатором конфликта была украинская сторона. Вероятнее всего, хаос, воцарившийся в американской политике после прихода Трампа, вдохновил "народную власть" в ДНР и ее московских кураторов на новые завоевательные походы. Едва ли это обернется полномасштабной агрессией тракторно-шахтерских подразделений МО РФ на земле Украины, но положение складывается опасное. Равно в отношениях Москвы с Киевом и России с Европой, что опять-таки на фоне творящегося в Америке заметно ослабляет позиции Порошенко и ЕС. Российской оппозиции очередные маневры в рамках избывания крупнейшей геополитической катастрофы ХХ века тоже сулят мало хорошего.

Если же, не увлекаясь мрачными прогнозами, ограничиться фактами, то ясно пока лишь одно: процесс по делу "Кировлеса" кончится довольно скоро. По итогам его будем судить о происходящем в России, и это здесь правильное слово - "судить". Поскольку на наших глазах творится очередное преступление, что важно осознавать, и счет уже пошел на дни и часы.