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Судья Ленинского районного суда Кирова Алексей Втюрин на процессе по делу "Кировлеса" признал подсудимых Алексея Навального и Петра Офицерова виновными, сообщает сам Навальный. Чтение приговора продолжается.

"Пока дословно зачитывает прежний приговор, - написал Навальный. - То есть не примерно, как старый приговор, а дословно и до запятой".

3 февраля Гособвинение потребовало для подсудимых наказание в виде условного лишения свободы. Прокурор Сергей Богданов потребовал назначить Навальному наказание в виде пяти лет лет лишения свободы условно, Офицерову - четыре года также условного наказания.

"Как я и говорил: им важно просто запретить мне в выборах участвовать. Поэтому нужно просто вернуть мне тот приговор, что отменил ЕСПЧ", - отметил Навальный.

23 января адвокат Офицерова Светлана Давыдова в ходатайстве об отводе судьи Втюрина заявила, что в Верховном суде требуют дать реальные сроки фигурантам дела "Кировлеса". 19 января, сообщила Давыдова, из разговора судейских чиновников в холле учреждения ей стало известно, что председатель Ленинского райсуда Константин Зайцев недавно ездил в ВС "и ему там сказали, что Навальный и Офицеров должны получить реальные сроки, никого отпускать не будут".

Судебное разбирательство по делу "Кировлеса" проводится повторно. В июле 2013 года Навальный получил по этому делу пять, а Офицеров - четыре года общего режима, оба со штрафом 500 тысяч рублей. Однако в октябре того же года ВС заменил обоим реальные сроки условными.

Однако в феврале 2016-го ЕСПЧ признал нарушение права фигурантов на справедливое судебное разбирательства. В связи с этим решением 16 ноября президиум ВС отменил приговор и направил дело на повторное рассмотрение в Ленинский райсуд Кирова.

Повторный процесс продолжается с 5 декабря 2016 года.

В понедельник судья Втюрин удовлетворил ходатайство гособвинения о принудительном приводе Навального и Офицерова. "Оба подсудимых не явились на два судебных заседания, в конце прошлой недели и сегодня, поэтому сторона обвинения выступила с ходатайством об их приводе в суд. Оно было удовлетворено", - сообщил источник в суде. собеседник агентства.

В среду Втюрин избрал для Навального и Офицерова меру пресечения в виде подписки о невыезде до 10 февраля. Вопрос об избрании меры пресечения поставил сам судья. Втюрин объяснил такую необходимость неявкой подсудимых на два предыдущих заседания.

Навальный и Офицеров отказались давать подписку о невыезде из Кирова. "Навальный сказал журналистам, что намерен уже в эту субботу быть на открытии своего избирательного штаба в Петербурге. Он напрямую связывает решение судьи со своими планами посетить северную столицу", - сообщало "Эхо Москвы".