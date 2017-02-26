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В центре Киева в День сопротивления Крыма российской оккупации прошел многолюдный Марш солидарности с крымскотатарским народом. Об этом сообщает "Украинская правда".

На марш вышли крымскотатарские и украинские активисты, а также представители национальных общин, в частности азербайджанской. Демонстранты собрались на аллее Героев Небесной сотни и проследовали улицами Институтской, Шелковичной и Грушевского к Европейской площади, а оттуда по Крещатику - к площади Независимости.

Собравшиеся несли крымскотатарские и украинские флаги и портреты граждан Украины, которые после российского вторжения в Крым были убиты, пропали без вести или оказались в заключении по сфабрикованным обвинениям. Часть активистов передвигалась впереди колонны на мотоциклах.

На площади Независимости состоялся митинг. В числе выступавших были председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, председатель правления Крымскотатарского ресурсного центра Эскендер Бариев, муфтий Духовного управления мусульман Украины "Умма" Саид Исмагилов.

Как передают "Крым.Реалии", митинг против российской оккупации Крыма прошел также в Херсоне. В акции принял участие губернатор Херсонской области Андрей Гордеев.

За пределами Украины акция протеста состоялась в воскресенье у Эйфелевой башни в Париже. Накануне митинг представителей крымскотатарской и украинской общин прошел возле российского посольства в Анкаре. Демонстранты вышли с плакатами "Крым - это Украина" и "Остановите агрессию Путина".

На вторник, 28 февраля, намечен пикет у посольства России в Варшаве.

Между тем "15 минут" сообщают, что в городах самого аннексированного полуострова неизвестные расклеивают на улицах черно-красные листовки с наложенными друг на друга изображениями украинского трезубца и крымскотатарской тамги и надписью "Правий сектор. Кримська сотня". Эти наклейки, однако, почти сразу срывают.

Три года назад, 26 февраля 2014 года, в Симферополе у Верховной рады Крыма состоялся митинг сторонников Евромайдана, в котором участвовали преимущественно крымские татары. Поводом к акции стало планировавшееся в региональном парламенте голосование о незаконном проведении сепаратистского "референдума". Одновременно на том же месте свой митинг устроили пророссийские силы. Между участниками двух акций произошли столкновения, в ходе которых, как после аннексии Крыма заявляла российская прокуратура региона, "двое человек погибло, 79 были причинены телесные повреждения различной степени тяжести".

Выступление майдановцев сорвало планы пророссийских сил в парламенте - голосование не состоялось. После этого ранним утром 27 февраля Верховная рада и кабмин региона были захвачены спецназовцами российского ГРУ в форме без опознавательных знаков. Вечером того же дня крымские депутаты под дулами автоматов приняли решение о "референдуме". Тогда же премьером региона был назначен лидер партии "Русское единство" Сергей Аксенов. С этого момента Украина фактически утратила суверенитет над Крымом.

В отместку за срыв голосования 26 февраля российские власти Крыма в первой половине 2015 года сфабриковали против крымских татар - участников митинга уголовное дело. Основной его фигурант - зампред Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз. По части 1 статьи 212 российского УК (организация массовых беспорядков) ему грозит от 8 до 15 лет колонии. Чийгоз заключен в симферопольский СИЗО-1; материалы в его отношении выделены в отдельное производство. Слушания по существу дела продолжается с августа 2016 года в подконтрольном России верховном суде Крыма.

Остальным пятерым обвиняемым - Али Асанову, Мустафе Дегерменджи, Эскендеру Кантемирову, Эскендеру Эмирвалиеву и Арсену Юнусову - вменена часть 2 этой же статьи (участие в массовых беспорядках), санкция которой составляет от 3 до 8 лет. Асанов и Дегерменджи также находятся в СИЗО. Разбирательство по существу идет с ноября 2016-го в российском Центральном райсуде Симферополя.

Ранее в отдельные производства были выделены материалы в отношении еще двух обвиняемых - Эскендера Небиева и Талята Юнусова. Они в октябре и декабре 2015 года соответственно получили условные сроки.

6 июля 2016-го кабмин Украины одобрил проект указа президента Петра Порошенко, согласно которому 26 февраля будет ежегодно отмечаться как День сопротивления Крыма российской оккупации.