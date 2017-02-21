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Бывший крымский узник Геннадий Афанасьев обратился в Конституционный суд с жалобой на нормы закона, позволяющие ФСИН отправлять некоторых осужденных в отдаленные колонии. Как передает РБК, об этом сообщил юрист международной правозащитной группы "Агора", адвокат​ Рамиль Ахметгалиев.

Как говорится в документе, защита Афанасьева считает, что действующие нормы позволяют этапировать заключенных в сколь угодно отдаленный регион без должных оснований.

В своей жалобе Афанасьев требует проверить, соответствуют ли Основному закону статьи "Места отбывания лишения свободы" и "Отбывание осужденными к лишению свободы всего срока наказания в одном исправительном учреждении" (статьи 73 и 81 УИК), которые устанавливают, что ФСИН может по своему усмотрению выбрать колонию для осужденных по ряду статей УК.

По словам Афанасьева, сейчас "никакие индивидуальные особенности осужденного не учитываются: например, наличие семейных связей, которые могут способствовать исправлению осужденного, или наличие серьезных и тяжелых заболеваний, которые могут обостриться в определенной местности".

В своей жалобе Афанасьев указывает, что до приговора жил в Симферополе, а после решения суда его отправили в колонию строгого режима в Курганской области. В октябре 2015 года он был переведен в Республику Коми. Афанасьев обращает внимание, что свободные места были в таких же по категории колониях, расположенных ближе к Крыму, например в Воронежской области.

В марте 2016 года Афанасьев подал жалобу в Сыктывкарский горсуд на действия ФСИН, отметив, что причин этапировать его так далеко от дома не было. Инстанция признала, что свобода ФСИН в выборе колонии "не является абсолютной" и что у службы не было никаких оснований отправлять крымчанина в Коми. Суд отметил, что при выборе места заключения ФСИН должна учитывать положения Европейской конвенции, в которых говорится о праве на уважение личной и семейной жизни.

В случае с Афанасьевым это право было нарушено: закон гарантирует ему шесть свиданий с матерью в год, но удаленность колонии создает для этого "излишние, не оправданные какими-либо поводами и мотивами чрезмерные препятствия". Разрыв связей может помешать исправлению осужденного, решил суд.

Региональное управление ФСИН обжаловало это постановление. Верховный суд Коми встал на сторону службы исполнения наказаний, подчеркнув, что у властей нет обязанности отправлять Афанасьева в колонию по месту жительства, поскольку он осужден за особо тяжкое преступление.

Афанасьев был похищен в Симферополе 9 мая 2014 года. 17 декабря года Мосгорсуд приговорил его к семи годам строгого режима по обвинениям в терроризме. Дело рассматривалось в особом порядке, так как Афанасьев, не выдержав пыток, признал вмененную вину и оговорил как себя, так и кинорежиссера Олега Сенцова, которому было инкриминировано руководство террористической группой.

31 июля 2015-го в соответствии с условиями досудебного соглашения Афанасьев должен был выступить в Северо-Кавказском окружном военном суде в Ростове-на-Дону на процессе Сенцова и левого активиста Александра Кольченко. Силовики объяснили, что его задача - отказаться от дачи показаний по статье 51 Конституции России, чтобы адвокаты подсудимых не могли задать ему вопросы. Однако Афанасьев внезапно дезавуировал свои показания, пояснив, что дал их под пытками.

В октябре Афанасьев был доставлен в ИК-25 в Сыктывкаре. Там его, подбросив лезвия, отправили в ШИЗО. Затем он был помещен в ОСУОН.

14 июня 2016 года Афанасьева и осужденного за шпионаж Юрия Солошенко обменяли на российских журналистов Елену Глищинскую и Виталия Диденко, которые на Украине получили сроки по обвинению в сепаратизме и госизмене.