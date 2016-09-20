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На суде над зампредом Меджлиса крымскотатарского народа Ахтемом Чийгозом, обвиняемым в организации "массовых беспорядков" у Верховной рады Крыма 26 февраля 2014 года, один из "потерпевших" - Алексей Косинцев - заявил, что не понимает, почему в деле ему присвоен такой статус. Об этом сообщает "Центр журналистских расследований" со ссылкой на наблюдателей Полевого правозащитного центра, присутствовавших на слушаниях.

Косинцев заметил, что каких бы то ни было экспертиз в отношении него как "потерпевшего" не проводилось.

Как и другим "потерпевшим", судейская коллегия задала Косинцеву, какое наказание он считал бы справедливым для Чийгоза, если того признают виновным. "Потерпевший" попросил назначить подсудимому наказание, не связанное с лишением свободы. Он пояснил, что Чийгоз и так уже достаточно времени провел в заключении.

"В отличие от большинства потерпевших, отвечавших "на усмотрение суда" и потерпевшего гражданина РФ Куликова, потребовавшего лишения свободы", - заметил на своей ФБ-странице адвокат политзека Николай Полозов. "Потерпевший" Сергей Куликов, участник войны в Афганистане, имевший российское гражданство еще до оккупации Крыма, выступил на слушаниях 16 сентября. Он единственный из допрошенных за время процесса "потерпевших" потребовал для Чийгоза срока в колонии.

При этом, отмечает QHA, Косинцев является "инспектором народного ополчения республики Крым". Как отмечал в своем твиттере Полозов, на допрос "потерпевший" явился в камуфляже "народного ополчения" с георгиевскими лентами вместо лычек на погонах.

Кроме Косинцева на слушаниях 20 сентября были допрошены еще двое "потерпевших". Всего же, как рассказал Полозов "Крым.Реалиям", судьи допросили меньше половины "потерпевших" - 25 из 84. "Прокурору (Александру Домбровскому. - Ред.) суд неоднократно делал замечание за то, что он вовремя не обеспечивает доставление потерпевших, что способствует лишь затягиванию процесса, судебной волоките", - заметил адвокат.

Разбирательство по делу продолжится в среду. Начало слушаний в 11 часов.

На одном из предыдущих заседаний, 30 августа, "потерпевший" Артем Кобозев (в публикации "Центра журналистских расследований ошибочно назван Кобазевым) заявил, что на митинге у Верховной рады Крыма видел флаги АТО. При этом Кобозев не сумел ответить на вопросы, как выглядел Чийгоз - во что он был одет и была ли у него борода.

26 февраля 2014 года сторонники Евромайдана, большинство которых составляли крымские татары, устроили у Верховной рады Крыма митинг протеста, сорвав планировавшееся голосование о назначении незаконного сепаратистского "референдума". Между майдановцами и участниками митинга пророссийских сил, одновременно проходившего у парламента, начались столкновения. Как позже заявляла российская прокуратура полуострова, в ходе столкновений "двое человек погибло, 79 были причинены телесные повреждения различной степени тяжести".

В начале 2015 года против ряда майдановцев, участвовавших в митинге, сфабриковали "дело 26 февраля". Чийгоза - основного фигуранта дела - арестовали первым, 29 января 2015 года. В деле было еще семь фигурантов; двоих из них осудили в особом порядке, а пятеро стали вместе с зампредом Меджлиса обвиняемыми по основному делу. Двое - Али Асанов и Мустафа Дегерменджи - также содержатся в СИЗО.

Чийгозу вменяется часть 1 статьи 212 российского УК (организация массовых беспорядков), предусматривающая от 8 до 15 лет колонии; остальным фигурантам - часть 2 этой же статьи (участие в массовых беспорядках), санкция которой составляет от 3 до 8 лет.

Первый процесс по основному "делу 26 февраля" начался в конце декабря 2015 года, однако в феврале 2016-го разбирательство было прервано, а материалы возвращены в прокуратуру. Решение было принято после ходатайства Чийгоза, указавшего на расплывчатость формулировок обвинения, противоречащую российскому УПК, который требует предъявлять обвинения предельно конкретные.

Предварительные слушания в рамках повторного процесса прошли 20 июля в подконтрольном России верховном суде Крыма. На них судья Виктор Зиньков разделил "дело 26 февраля", оставив в своем производстве материалы в отношении Чийгоза, а материалы в отношении Асанова, Дегерменджи и трех остальных фигурантов направив в Центральный райсуд Симферополя.

Свое решение Зиньков пояснил тем, что согласно статье 31 российского УПК дела по части 1 статьи 212 УК подсудны судам регионов, тогда как дела по части 2 этой же статьи относятся к подсудности районных судов.

Защита обвиняемых, однако, сочла, что таким решением судья решил облегчить себе работу. Она обжаловала разделение дела, но проиграла апелляцию.

Слушания по существу дела Чийгоза открылись 2 августа. В коллегию помимо председательствующего Зинькова входят судьи Алексей Козырев и Игорь Крючков. После оглашения обвинительного заключения зампред Меджлиса заметил, что обвинение в его адрес так же размыто и неконкретно, как и во время первого процесса.

В разбирательстве Чийгоз участвует по видеосвязи из СИЗО. Такое решение также было принято на предварительных слушаниях. С соответствующей инициативой выступил прокурор Домбровский. Он сослался на необходимость обеспечить безопасность "потерпевших" по делу.

Это первый случай, когда разбирательство в суде первой инстанции проводится по видеосвязи с подсудимым. Правовое основание для такой практики обеспечивает включенная в 2014 году в статью 241 УПК (гласность) часть 6.1. Она допускает использование видеосвязи "в исключительных случаях в целях обеспечения безопасности участников уголовного судопроизводства" при рассмотрении дел по ряду обвинений, в том числе и по такому, которое вменено Чийгозу.

Слушания по делу остальных пятерых обвиняемых, насколько известно, еще не начинались.