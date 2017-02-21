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новость Симферополец Мустафаев арестован на 11 суток за пост во "Вконтакте"

21.02.2017
Марлен Мустафаев под конвоем в суде. Источник: krymr.com
Марлен Мустафаев под конвоем в суде. Источник: krymr.com
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Судья подконтрольного России Киевского райсуда Симферополя Виктор Можелянский арестовал местного жителя Марлена Мустафаева на 11 суток за пост во "Вконтакте". Об этом сообщают "Крым.Реалии".

33-летний Мустафаев был объявлен виновным по части 1 статьи 20.3 российского КоАП (публичное демонстрирование экстремистской символики) на основании протокола, составленного ранее во вторник старшим оперативником ЦПЭ майором Ренатом Шамбазовым (в публикации "Крым.Реалий" назван Русланом). Симферопольцу вменили публикацию в июле 2014 года во "Вконтакте" символики "Хизб ут-тахрир".

В ходатайствах, поданных адвокатом Эмилем Курбединовым, Можелянский отказал. Как передавал на своей ФБ-странице журналист Антон Наумлюк, Курбединов добивался, чтобы в процессе был опрошен эксперт, составивший заключение с оценкой публикации Мустафаева как экстремистской. Также адвокат настаивал на проведении слушаний с участием прокурора. Кроме того, Курбединов просил изучить в заседании материалы дела, представленные на диске оперативником Шамбазовым. Можелянский ограничился опросом силовика, заявив, что материалы на диске изучать не будет.

Также он отказал в ходатайствах о проведении журналистами фото- и видеосъемки процесса. Пресса в зал допущена не была.

Бывший украинский судья Можелянский после аннексии Крыма вынес уже целый ряд заведомо неправосудных решений, в том числе по уголовным делам. Генпрокуратура Украины открыла против него дело о государственной измене.

Адвокат Курбединов 26 января также был арестован за пост во "Вконтакте" по части 1 статьи 20.3. Ему дали 10 суток. Протокол на юриста оформлял тот же оперативник Шамбазов.

Одновременно в Киевском райсуде начались заседания по делам 10 крымских татар, которых задержали утром, когда они пришли к дому Мустафаева, чтобы поддержать его. Как сообщалось в ВК-группе "Крымская солидарность", симферопольцам вменили статью 20.2 российского КоАП (нарушение порядка проведения публичных мероприятий).

Двое из 10 задержанных - Сейран Муртазаев и Энвер Тасинов - арестованы на пять суток. Некоторые разбирательства были проведены без адвокатов. По информации Курбединова, без защитников судили как минимум троих крымских татар.

В ходе обыска у Мустафаева в микрорайоне Каменка были изъяты системный блок, мобильник, а также печатные издания. "В шкафах осмотрели все вещи", - рассказывала Эльвина Мустафаева, жена симферопольца.

Когда к дому подошли земляки Мустафаева, полицейские перекрыли улицу, а затем в мегафон объявили, будто собравшиеся нарушают российское законодательство о митингах. После этого симферопольцев задержали.

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21.02.2017

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