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новость Арест крымского политзека Балуха продлен до 4 марта

05.02.2017
Владимир Балух. Фото Василия Овчинникова
Владимир Балух. Фото Василия Овчинникова
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Судья подконтрольного России Раздольненского райсуда Крыма Александр Абеляшев в пятницу продлил местному украинскому активисту Владимиру Балуху, который арестован по сфабрикованному делу о хранении боеприпасов, срок содержания в СИЗО еще на месяц - до 4 марта. Об этом сообщила Крымская правозащитная группа.

Правозащитники также сообщили, что 17 января у Балуха случился острый приступ мочекаменной болезни. В медчасти симферопольского СИЗО-1 политзеку поставили капельницу.

После приступа, рассказывала "Крым.Реалиям" координатор Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник, с Балухом пытался встретиться его адвокат Тарас Омельченко. Однако фсиновцы отказали юристу в посещении клиента, заявив об отсутствии свободных помещений для встречи. Повстречаться с политзеком Омельченко сумел лишь 23 января в верховном суде аннексированного Крыма, где рассматривалась жалоба на незаконный обыск в доме активиста.

Скрипник также передала, что Балух сообщил Омельченко о начавшихся из-за неудовлетворительного питания в СИЗО проблемах с пищеварительной системой, в частности с желудком.

В конце декабря Балух заявил о неприемлемых условиях содержания в СИЗО. Политзек рассказал, что камера переполнена - арестантов там почти втрое больше, чем нар, - и при его бронхите дышать ему очень трудно. 28 декабря активисту, перевезенному в раздольненский ИВС для участия в предыдущем суде о продлении ареста, вызывали скорую помощь.

На прошлой неделе стало известно, что Балух подвергается избиениям в СИЗО. Как рассказывал Омельченко после встречи с доверителем в верховном суде Крыма, на лице политзека были видны следы побоев. "Мы не знаем и адвокат не знает наверняка, кто именно оставил эти следы на лице", - рассказывала Скрипник "Крым.Реалиям".

45-летний Балух, фермер из села Серебрянка Раздольненского района, был задержан оперативниками ФСБ 8 декабря прошлого года по итогам обыскав домах у него и его матери. С 12 декабря он содержится под арестом.

По части 1 статьи 222 российского УК (незаконный оборот боеприпасов) активисту грозит до четырех лет колонии. Как утверждают силовики, на чердаке у него нашли 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Политзек вину не признает. Его родственники уверены, что боеприпасы подбросили сами оперативники.

В декабре 2013 года, в первые недели Революции достоинства, Балух вывесил над своим домом красно-черный флаг Украинской повстанческой армии. Через некоторое время ночью этот флаг тайно сорвали, и фермер заменил его национальным флагом Украины. Аннексию Крыма активист не признал и за российским гражданством не обращался.

В 2015 году у Балуха дважды проходили обыски; кроме того, он был арестован на 15 суток по сфабрикованному протоколу о неповиновении полиции. Затем против активиста открыли дело по статье 319 российского УК (оскорбление представителя власти), по которому он в июне 2016-го был осужден к 320 часам обязательных работ. Балух отказался отбывать работы, и ему заменили их 40-суточным арестом.

29 ноября, за полторы недели до задержания, Балух прикрепил на стене своего дома табличку "вулиця Героїв Небесної сотні, 18". Власти потребовали табличку снять, угрожая преследованием, однако активист требование проигнорировал.

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05.02.2017

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