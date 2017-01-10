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Подконтрольный России Киевский райсуд Симферополя продлил фигурантам третьего (бахчисарайского) дела крымских мусульман Энверу Мамутову, Ремзи Меметову, Зеври Абсеитову и Рустему Абильтарову сроки содержания в СИЗО еще на три месяца - до 12 апреля. Об этом сообщают "Крым.Реалии" со ссылкой на адвоката Эмиля Курбединова, который представляет интересы Мамутова.

Двух фигурантов - Мамутова и Меметова - на слушания не доставили, сославшись на то, что политзеки находятся на стационарной психэкспертизе. Между тем, отметил Курбединов, по российским законам их обязаны были привезти из психбольницы в суд.

Ходатайства УФСБ по аннексированным Крыму и Севастополю о продлении обвиняемым ареста рассматривались в маленьком зале, и часть публики на слушания не допустили - также в нарушение российских законов. В этой связи были подготовлены жалобы.

Бизнесмен Мамутов, повар Меметов, стоматолог Абсеитов и строитель Абильтаров были задержаны 12 мая 2016 года и на другой день арестованы. Согласно фабуле дела, первый из названных фигурантов основал в Бахчисарае ячейку "Хизб ут-тахрир", а остальные были ее членами. Мамутову грозит срок вплоть до пожизненного по части 1 статьи 205.5 российского УК (организация деятельности террористической организации), трем другим политзекам - от 5 до 10 лет колонии по части 2 этой же статьи (участие в деятельности террористической организации).

На воле у Мамутова остались семеро детей, у Абильтарова и Абсеитова - по четверо.

Ранее на стационарную психэкпертизу были направлены все шесть фигурантов второго (ялтинско-алуштинского) дела крымских мусульман. Причиной стало то, что они в знак солидарности с зампредом Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеровым, находившимся в психбольнице в августе - сентябре, отказались проходить экспертизу амбулаторно.

По какой причине на стационарное обследование направили фигурантов бахчисарайского дела, не уточнялось.