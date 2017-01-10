О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/World/Europe/Ukraine/m.257924.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/World/Europe/Ukraine/m.257924.html
Также: Украина, Россия, Война, Политзеки, Право, Спецслужбы, Ксенофобия, Религия, Европа, Политика, Общество, Мир

новость Аресты фигурантов третьего дела крымских мусульман продлены до 12 апреля

10.01.2017
Энвер Мамутов. Кадр "Громадського ТБ"
Энвер Мамутов. Кадр "Громадського ТБ"
Реклама

Подконтрольный России Киевский райсуд Симферополя продлил фигурантам третьего (бахчисарайского) дела крымских мусульман Энверу Мамутову, Ремзи Меметову, Зеври Абсеитову и Рустему Абильтарову сроки содержания в СИЗО еще на три месяца - до 12 апреля. Об этом сообщают "Крым.Реалии" со ссылкой на адвоката Эмиля Курбединова, который представляет интересы Мамутова.

Двух фигурантов - Мамутова и Меметова - на слушания не доставили, сославшись на то, что политзеки находятся на стационарной психэкспертизе. Между тем, отметил Курбединов, по российским законам их обязаны были привезти из психбольницы в суд.

Ходатайства УФСБ по аннексированным Крыму и Севастополю о продлении обвиняемым ареста рассматривались в маленьком зале, и часть публики на слушания не допустили - также в нарушение российских законов. В этой связи были подготовлены жалобы.

Бизнесмен Мамутов, повар Меметов, стоматолог Абсеитов и строитель Абильтаров были задержаны 12 мая 2016 года и на другой день арестованы. Согласно фабуле дела, первый из названных фигурантов основал в Бахчисарае ячейку "Хизб ут-тахрир", а остальные были ее членами. Мамутову грозит срок вплоть до пожизненного по части 1 статьи 205.5 российского УК (организация деятельности террористической организации), трем другим политзекам - от 5 до 10 лет колонии по части 2 этой же статьи (участие в деятельности террористической организации).

На воле у Мамутова остались семеро детей, у Абильтарова и Абсеитова - по четверо.

Ранее на стационарную психэкпертизу были направлены все шесть фигурантов второго (ялтинско-алуштинского) дела крымских мусульман. Причиной стало то, что они в знак солидарности с зампредом Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеровым, находившимся в психбольнице в августе - сентябре, отказались проходить экспертизу амбулаторно.

По какой причине на стационарное обследование направили фигурантов бахчисарайского дела, не уточнялось.

Оставить комментарий Обсудить
10.01.2017

новость Новости по теме
10.01.2017 Крымского политзека Куку вернули в СИЗО после стационарной психэкспертизы →
30.12.2016 Еще двое фигурантов дела крымских мусульман направлены на психиатрическую экспертизу →
02.11.2016 Второе дело крымских мусульман: фигурантам предстоит стационарная психэкспертиза →
07.10.2016 Суд в Крыму продлил меру пресечения фигурантам дела "Хизб ут-тахрир" →
06.07.2016 Арест фигурантов третьего дела крымских мусульман продлен до 11 октября →
24.05.2016 Верховный суд Крыма признал законным арест фигурантов третьего дела "Хизб-ут тахрир" →
13.05.2016 Суд в Крыму арестовал на два месяца задержанных по новому делу "Хизб ут-тахрир" →
12.05.2016 Поклонская: В Бахчисарае задержаны последователи "Хизб ут-тахрир" →
Фото и Видео
28124
Play own
Майдан в суде
27970
Play own
"Украинские диверсанты" в Москве.
27872
Play own
"Вече" в третью годовщину Майдана
27554
Play own
Апелляция Карпюка и Клыха. Савченко в Москве
Реклама


Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
новость Сенаторы за расширение санкций
Бен Кардин. Фото: senate.gov
статья Голый народ
Виталий Портников
статья Русские хакеры: конец саги
Владимир Абаринов
новость Савченко: списки на обмен
Надежда Савченко в Москве. Фото: Грани.Ру
РЕКЛАМА
Loading...
новость Тайный Герой России
Марат Ахметшин. Источник: shahrikazan.com
в блоге Пархоменко и Троцкий
383
новость Полтавченко: Исаакий отдаем РПЦ
Исаакиевский собор. Фото: cathedral.ru
новость Пархоменко исключили из ПЕН-центра
Сергей Пархоменко. Фото с личной страницы
новость Хасанов: на зону на носилках
Тагир Хасанов и его адвокат. Кадр трансляции из СИЗО
новость Бастрыкин в списке Магнитского
Александр Бастрыкин. Фото: sledcom.ru
новость Умер Алексей Яблоков
Алексей Яблоков. Фото с сайта www.greenworld.org.ru
новость Трамп помог Тимченко
Геннадий Тимченко. Фото: ccifr.ru
новость Конфликты в сирийском небе
Российский бомбардировщик в Сирии. Кадр телеканала "Звезда"
новость Смерть в колонии
Руслан Сайфутдинов. Фото: znak.com
в блоге Поэт про себя
383
новость Обама: Я правильно оценил Путина
Барак Обама за компьютером. Фото: whitehouse.gov
новость Резервный фонд сократился вдвое
Минфин России. Фото: minfin.ru
новость Клыха везут в Челябинск
Станислав Клых в суде, 06.09.2016
новость Покушение на Ким Чен Ына
Ким Чен Ын. Фото: kcna.kp
статья Победа Дадина
Илья Мильштейн. Courtesy photo