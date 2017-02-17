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Фигурант первого дела крымских мусульман Рустем Ваитов, осужденный к пяти годам общего режима, доставлен в исправительную колонию №1 в городе Кургане. Об этом сообщает Крым.SOS со ссылкой на мать осужденного Зарему Ваитову.

"Вчера мне позвонила женщина из Кургана. Курган – это место, куда он прибыл уже окончательно. Он прибыл раньше, но звонили вчера. Колония №1. Меня успокоило то, что она находится в самом городе, а не где-то в тайге", - рассказала Ваитова.

7 февраля другой фигурант этого дела Нури (Юрий) Примов был доставлен отбывать срок в ИК-5 республики Марий Эл в поселке Ясный Советского района.

Об отправке Примова и Ваитова в колонию стало известно 23 января. Вместе с ним на этап из СИЗО-1 в Ростове-на-Дону забрали еще одного осужденных по делу - Ферата Сайфуллаева. О его местонахождении пока неизвестно. Между тем основной фигурант дела, Руслан Зейтуллаев, приговор которому был отменен апелляционной инстанцией, остался в Ростове. В понедельник над ним начался повторный суд.

Все четверо политзеков - жители сел в черте аннексированного Севастополя. Рабочий-строитель Примов, так же как и двое других строителей - Зейтуллаев и Ваитов, - был арестован 23 января 2015 года. Два с лишним месяца спустя, в начале апреля, арестовали Сайфуллаева.

Примов, в отличие от остальных фигурантов дела, - не крымский татарин, а славянин. Сообщалось, что в марте 2014 года он приветствовал аннексию полуострова и одним из первых получил российский паспорт.

Следствие вело УФСБ по аннексированным Крыму и Севастополю. Зейтуллаеву вменили часть 1 статьи 205.5 российского УК (организация деятельности террористической организации), предусматривающей срок вплоть до пожизненного, остальным троим фигурантам - часть 2 этой же статьи (участие в деятельности такой организации), санкция которой на тот момент составляла от 5 до 10 лет колонии.

В деле было 15 томов. Согласно его фабуле, Зейтуллаев в марте 2014 года организовал в селах Орлиное, Тыловое и Штурмовое Балаклавского района Севастополя, а также в других частях города ячейку "Хизб ут-тахрир" для создания в Севастополе Крымского вилаята как административной единицы всемирного халифата. Как утверждалось, от трех своих знакомых, вовлеченных в ячейку, Зейтуллаев требовал вести пропаганду идей "Хизб ут-тахрир", вербовать новых членов, а в дальнейшем - организовывать собственные подразделения этой структуры.

Все четверо политзеков на следствии отказались от дачи показаний. Зейтуллаев не стал давать показания также на суде.

Приговор фигурантам дела вынесла 7 сентября 2016 года коллегия Северо-Кавказского окружного военного суда в Ростове под председательством Вячеслава Корсакова. Судьи переквалифицировали обвинение Зейтуллаеву с части 1 статьи 205.5 на часть 2, инкриминированную другим обвиняемым, и дали ему семь лет общего режима. Остальные трое политзеков получили минимальные сроки, предусмотренные кодексом по части 2 статьи 205.5 - по пять лет.

Прокурор требовал для Зейтуллаева 17 лет строгого режима, для Сайфуллаева - 8 лет общего, для Примова и Ваитова - 7 лет общего режима.

Все подсудимые отказались признать вину. Выступая с последним словом, они заявили о политической мотивированности дела.

Прокуратура обжаловала приговор Зейтуллаеву в Верховный суд. Представление ведомства было рассмотрено 27 декабря 2016-го одновременно с апелляционной жалобой защиты. Коллегия в составе Игоря Крупнова, Александра Замашнюка и Сергея Сокерина отменила приговор основному фигуранту и подтвердила решения в отношении трех остальных.