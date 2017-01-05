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новость Крымскотатарский активист Халилов снял голодовку

05.01.2017
Недим Халилов на 34-е сутки голодовки, 27.12.2016. Фото с ФБ-страницы Дагира Хасавова
Недим Халилов на 34-е сутки голодовки, 27.12.2016. Фото с ФБ-страницы Дагира Хасавова
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Координатор Движения сопротивления крымских татар Недим Халилов, державший голодовку протеста против депортации в Узбекистан, 4 января, на 42-й день, принял решение прекратить акцию. Об этом в ФБ-группе "Medical experiment. Медицинский эксперимент", посвященной Халилову, сообщил симферопольский активист Зевид Газиев.

"Долгие праздники, - пояснил он решение своего товарища. - Раньше 9 января никаких действий быть не может. Но до 9-го нужно жить".

Газиев также выразил надежду, что "возвращаться ему (Халилову. - Ред.) к протесту голодовкой не придется".

В четверг Газиев обратился с просьбой организовать Халилову продуктовые передачи, пояснив, что деньги на продукты будут высланы. Просьба адресована жителям кубанского города Гулькевичи и его окрестностей. Именно в Гулькевичах находится спецприемник для иностранцев, в котором последнюю неделю содержится активист.

Ранее Халилов более полутора месяцев содержался в другом спецприемнике, который расположен в поселке Вардане в черте Сочи. Однако 29 декабря активиста перевели оттуда в Гулькевичи. Вместе с ним туда же отправили еще около 150 человек. Причины перевода не уточнялись.

Крымскотатарские активисты высказывали опасение, что голодающий может не перенести дорогу. Однако 31 декабря Халилов связался с Газиевым и рассказал, что добрался в Гулькевичи благополучно. Медик, осмотревший Халилова на новом месте, заявил, что необходимости госпитализировать голодающего нет.

Халилову 57 лет, он уроженец Бухары. Репатриировался из Узбекистана в Крым в 1986 году и поселился в Керчи. После распада СССР принципиально отказался от получения украинского гражданства, настаивая на независимости Крыма как государства крымских татар. В 2004 году Халилов получил в узбекском посольстве в Киеве паспорт гражданина Узбекистана, однако в 2009-м срок действия этого паспорта истек, а обращаться за новым он не стал. Таким образом, в начале 2014 года, по словам Халилова, узбекское гражданство он утратил. Принимать гражданство России после аннексии Крыма активист не стал.

7 ноября нынешнего года судья подконтрольного России Железнодорожного райсуда Симферополя Татьяна Белинчук объявила Халилова виновным по части 1 статьи 18.8 российского КоАП (нарушение режима государственной границы) и постановила депортировать его в Узбекистан как страну прибытия. На другой день судья российского верховного суда Крыма Владимир Агин оставил это решение в силе.

Однако силовики, даже не дожидаясь рассмотрения апелляции, сразу после суда у Белинчук вывезли активиста с полуострова для депортации в Узбекистан.

21 ноября Халилов подал начальнику сочинского спецприемника Р. Сургундяну заявление о "частичной" голодовке - отказе от любой пищи, кроме хлеба. Активист потребовал предоставить ему свидетельство лица без гражданства, указав в документе "национальность - крымский татарин", а также вернуть его в Крым "тем же способом, которым переместили сюда". В случае невыполнения требований, предупреждал Халилов, он объявит настоящую голодовку, отказавшись и от хлеба.

Заявления о выдаче свидетельства лица без гражданства и о возвращении в Крым он подал в соответствующие инстанции после доставки в Сочи, однако администрация спецприемника не отправила эти бумаги по указанным адресам.

24 ноября, поскольку Сургундян предупреждение проигнорировал, Халилов полностью отказался от пищи. По собственному признанию, он лишь иногда подсаливал воду, а также пил растворимый кофе.

9 декабря активист изложил требования своей голодовки в обращении к Владимиру Путину.

27-го числа Халилова посетил адвокат Дагир Хасавов, занявшийся защитой голодающего по просьбе президента Всемирной ассамблеи тюркских народов Ерментая Султанмурата (Казахстан). После встречи юрист сообщил, что активист потерял более 20 килограмм веса, а зрение и слух у него ослабли.

На другой день с заявлением о ситуации с Халиловым выступил Меджлис крымскотатарского народа. Он призвал международные правозащитные организации "срочно войти в отношения с правительством РФ по вопросу обеспечения безопасности жизни и здоровья" голодающего.

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05.01.2017

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