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новость Взяли за заметку

Симферопольскому журналисту Семене вручили обвинительное заключение
21.01.2017
Николай Семена. Фото: krymr.com
Николай Семена. Фото: krymr.com
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В Крыму журналисту Николаю Семене вручили окончательный вариант обвинительного заключения по делу о сепаратизме. Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Адвокат журналиста Эмиль Курбединов отметил, что при этом были нарушены нормы Уголовно-процессуального кодекса. Документ должен был вручить представитель прокуратуры, тогда как Семене заключение было передано следователем ФСБ Александром Паршутиным в здании управления.

Журналисту грозит до пяти лет колонии по части 2 статьи 280.1 российского УК (публичные призывы к сепаратизму через СМИ). Ему вменяется написание статьи "Блокада - необходимый первый шаг к освобождению Крыма", опубликованной в "Крым.Реалиях" 11 сентября 2015 года, в преддверии анонсированной несколькими днями ранее гражданской блокады полуострова.

По версии следствия, в статье обнаружены призывы к "нарушению территориальной целостности Российской Федерации". В качестве доказательств в обвинительном заключении приводятся показания самого Семены и текст его электронного письма в редакцию, которое он удалил сразу после отправления. Утверждается, что Семена нарушил законодательство "по мотивам политической вражды в отношении к Российской Федерации".

В документе цитируются фрагменты статьи, содержащие сепаратистские высказывания. К такому выводу пришли инициированные ФСБ лингвистическая и автороведческая экспертизы.

Также в обвинительном заключении приводятся показания свидетелей обвинения, в качестве которых выступают оперативные сотрудники ФСБ. Среди свидетелей обвинения - крымский журналист Сергей Мешковой. Сейчас он, по данным издания, работает в пресс-службе ЛНР. Мешковой утверждает, что "материалы, подготовленные Семеной, всегда недостаточно объективно характеризовали общественно-политическую ситуацию, складывающуюся в республике Крым, и Семена придерживался четких проукраинских и антироссийских взглядов".

Кроме того, к материалам дела приобщена политологическая экспертиза. Ее провел по заказу защиты бывшим профессором Кубанского университета Михаилом Саввой, бежавшим из России около двух лет назад и недавно получившим политубежище на Украине. Савве были заданы вопросы, является ли Крым частью России с точки зрения международного права и нарушает ли статья Семены российское законодательство. На оба эти вопроса политолог ответил отрицательно. Кроме Саввы, защита планирует допросить главного редактора "Крым.Реалии" Владимира Притулу и эксперта.

19 апреля у Семены прошел обыск с изъятием бумажных и электронных носителей информации. По окончании обыска журналиста допросили как подозреваемого. С него была взята подписка о невыезде.

29 апреля Семене было предъявлено обвинение. Позже Росфинмониторинг включил его в список террористов и экстремистов.

Сам журналист вину не признает.

23 августа стало известно, что киевский Институт нейрохирургии им. Ромоданова вызвал Семену на лечение. Ранее журналист перенес травму позвоночника, и медики указывают, что промедление с лечением грозит ему инвалидностью. В тот же день адвокат Сабинин направил следователю Паршутину ходатайство о разрешении Семене выехать на континентальную Украину.

С аналогичными призывами к российским властям в августе - сентябре обратились участники целого ряда общественных организаций и международных форумов. В частности, 21 августа, еще до подачи Сабининым ходатайства, с таким заявлением выступил VI Всемирный форум украинцев. В середине сентября подобное заявление приняли участники 3-й рабочей встречи экспертов ОБСЕ по вопросам гражданских свобод, прошедшей в Алма-Ате.

Однако 21 сентября стало известно, что Паршутин в ходатайстве отказал, сославшись на "наличие специализированных учреждений для прохождения лечения на территории Республики Крым".

26 июля МИД Украины выступил с протестом против преследования Семены. 2 ноября у посольства России в Киеве прошла акция в поддержку украинских журналистов, преследуемых ФСБ. Помимо Семены это корреспондент "Укринформа" Роман Сущенко, арестованный в Москве по сфабрикованному "шпионскому" делу.

29 августа стало известно, что президент Украины Петр Порошенко наградил Семену юбилейной медалью "25 лет независимости Украины". К награде журналиста представило Министерство информационной политики страны.

Осенью Форум гражданского общества Восточного партнерства наградил Семену премией им. Павла Шеремета. Поскольку сам лауреат, находящийся под подпиской о невыезде, не смог прибыть на ассамблею форума в Брюссель, награду за него 28 ноября получили главред "Радио Свобода" Ненад Пеич и Притула.

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21.01.2017

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