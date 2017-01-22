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новость В аннексированном Крыму исчез гражданин Узбекистана Каримов

22.01.2017
Незаконный российский КПП в Армянске. Фото: armyansk.info
Незаконный российский КПП в Армянске. Фото: armyansk.info
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В аннексированном Крыму исчез гражданин Узбекистана Мурат Каримов. Об этом в пятницу сообщил "КрымSOS". 29 декабря 2016 года Каримов въехал на полуостров с континентальной Украины. С тех пор информации о его судьбе нет.

Высказывается предположение, что российские силовики задержали Каримова по запросу Узбекистана. Как отмечается, узбекские власти преследуют его по религиозным мотивам.

В четверг "КрымSOS" передавал, что получил из российской прокуратуры Крыма официальный ответ на свой запрос о расследовании исчезновений граждан Украины на полуострове. Как выяснилось, 11 исчезновений не расследуются.

Дела о похищениях шести лиц - крымскотатарских активистов Тимура Шаймарданова и Сейрана Зинединова, а также Исляма Джеппарова, Джевдета Ислямова, Эскендера Апселямова (Абселямова) и Мухтара Арисланова - приостановлены, поскольку следствие не сумело установить подозреваемых в похищениях, говорится в ответе прокуратуры.

Между тем дел о похищении еще пятерых - евромайдановцев Ивана Бондарца, Владислава Ващука и Василия Черныша, а также Федора Костенко (отец евромайдановца-политзека Александра Костенко) и крымского татарина Марселя Аляутдинова - не возбуждалось вовсе. В ходе доследственных проверок по фактам исчезновения Костенко и Аляутдинова, пояснила прокуратура, "сведений, свидетельствующих о совершении в отношении указанных лиц преступлений или иных противоправных действий" получено не было. Что же касается майдановцев, продолжило ведомство, то заявлений об их исчезновении российским властям не подавалось.

В середине января стало известно, что в Симферополе арестован 39-летний бизнесмен Эмиль Чемоданов. Он уроженец Крыма, этнический азербайджанец. Какое гражданство у политзека, не уточнялось. Чемоданову инкриминированы связи с некоей радикальной религиозной группировкой и участвовал в подготовке теракта.

В конце октября 2016 года сообщалось, что в Крыму по обвинениям в терроризме арестованы двое мусульман - Ахматджон Абдуллаев и Немат Исроилов. Обоим вменили часть 2 статьи 205.5 российского УК (участие в деятельности террористической организации), предусматривающей от 10 до 20 лет колонии. Известно, что Абдуллаев гражданин Киргизии, а арестован был еще в конце августа. Относительно Исроилова каких бы то ни было деталей не приводилось.

Тогда же появилась неподтвержденная информация, что в СИЗО-1 отправили некоего пожилого мусульманина, страдающего онкологическим заболеванием, и он умер в заключении.

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22.01.2017

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