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Судья подконтрольного России Железнодорожного райсуда Симферополя Татьяна Белинчук арестовала адвоката Эмиля Курбединова на 10 суток за публикацию на личной ФБ-странице видео с прошедшего в Крыму в 2013 году митинга "Хизб ут-тахрир". Об этом сообщил в Фейсбуке журналист Антон Наумлюк.

Курбединов был объявлен виновным по части 1 статьи 20.3 российского КоАП (публичное демонстрирование экстремистской символики).

При этом свой пост юрист поместил 6 июня 2013 года, то есть до аннексии Крыма.

Протокол на Курбединова оформил старший оперативник ЦПЭ майор полиции Ренат Шамбазов. На слушаниях полицейских ходатайствовал о приобщении к делу и других постов, помещенных адвокатом в Фейсбуке в 2012-2013 годах. По словам силовика, в этих публикациях присутствует символика "Хизб ут-тахрир", ИГ и "Джабхат ан-нусры" (нынешняя "Джабхат фатах эш-Шам"). Однако Белинчук ходатайство отклонила.

Сам Курбединов заявил, что вину признает частично. Он пояснил, что "Хизб ут-тахрир" на Украине действует легально, а сам он давно забыл о своей публикации. "Если бы сотрудники ЦПЭ сообщили мне, что эта запись нарушает закон, я бы сразу удалил ее", - заверил юрист.

Он просил Белинчук не арестовывать его, а ограничиться штрафом.

В пятницу Курбединов должен был сопровождать своего клиента - зампреда Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова, против которого сфабриковано дело о сепаратизме, - в региональное УФСБ. Там следователь главка старший лейтенант юстиции Игорь Скрипка предъявит политику обвинение в новой редакции. Днем раньше спецслужба вывела из дела другого адвоката Умерова - Николая Полозова. С кем теперь политик пойдет в ФСБ, непонятно.

8 августа 2016 года Белинчук арестовала на 15 суток похищенных ФСБ Евгения Панова и Андрея Захтея - будущих фигурантов дела "украинских диверсантов" - по сфабрикованному обвинению в мелком хулиганстве. При этом она грубо нарушила российский закон, рассмотрев дела обоих похищенных в одном заседании. Разбирательства по делам об административных правонарушениях должны проводиться отдельно в отношении каждого привлекаемого.

7 ноября Белинчук постановила депортировать в Узбекистан координатора Движения сопротивления крымских татар Недима Халилова.

Между тем Бахчисарайский райсуд - также по части 1 статьи 20.3 - арестовал на 12 суток за посты на личной ВК-странице местного активиста Сейрана Салиева. Фамилия судьи в источниках не уточнялась.

Теперь рассматривается другое дело, сфабрикованное против активиста, - по статье 20.29 российского КоАП (распространение экстремистских материалов), также предусматривающей до 15 суток ареста. Это дело против Салиева открыли за публикацию им песен чеченского барда Тимура Муцураева.

Утром в четверг в квартиру Салиева в Бахчисарае явилась с обыском ФСБ. Как сообщали очевидцы, "во дворе несколько десятков до зубов вооруженных людей". Постановления об обыске силовики не предъявили.

Жена Салиева беременна. Она недавно выписалась из больницы, где провела месяц из-за кровотечения и угрозы выкидыша. Местные жители, пришедшие к дому Салиева поддержать земляка, попросили, чтобы силовики разрешили женщине выйти из дома. Визитеры ответили грубостью и хамством.

При обыске были изъяты мобильники. Также, по свидетельству родственников активиста, визитеры "перепотрошили весь шкаф, искали "Крепость мусульманина" (книга, запрещенная российскими судами).

После обыска Салиева доставили в Бахчисарайский райотдел полиции, где и сфабриковали протоколы.

Когда стало известно об обыске у активиста, Курбединов вместе с коллегой Эдемом Семедляевым выехал из Симферополя, чтобы оказать Салиеву юридическую помощь. На дороге в Бахчисарае машину Семедляева остановила ДПС. Прибывший через некоторое время оперативник ЦПЭ задержал Курбединова.

В конторе, где работают оба адвоката, прошел обыск. Вернувшись в Симферополь, Семедляев обнаружил, что силовики изымают компьютеры, а также некоторые журналы. Юрист предупредил, что информация на компьютерах составляет адвокатскую тайну, однако визитеры это замечание проигнорировали.

Обыск прошел также в квартире Курбединова. Туда вызывали скорую для матери адвоката.

Между тем утром РИА "Новости" со ссылкой на коллаборанта Заура Смирнова из оккупационной администрации Крыма передавало, будто в Бахчисарае ФСБ проводит операцию против "Хизб ут-тахрир".

Салиев - сын ветерана крымскотатарского национального движения Зодие Салиевой. Она живет в одной квартире с сыном и также была свидетельницей обыска.

12 мая 2016 года, когда силовики явились задерживать фигурантов третьего (бахчисарайского) дела крымских мусульман, которым вменяется как раз участие в "Хизб ут-тахрир", Салиев с минарета мечети через громкоговоритель оповестил земляков о начавшихся обысках. После этого к домам подозреваемых начали стекаться граждане.

На Салиева сфабриковали протокол по части 2 статьи 20.2 российского КоАП (организация публичного мероприятия без согласования). Бахчисарайский райсуд оштрафовал привлекаемого на 20 тысяч рублей. 23 августа судья верховного суда аннексированного Крыма Владимир Агин оставил постановление райсуда в силе. Когда во время рассмотрения жалобы Салиев заговорил на крымскотатарском языке, Агин расценил это как оскорбление суда.

35-летний Курбединов - один из самых активных и известных правозащитных адвокатов Крыма. Он участвует в целом ряде политических дел. Помимо Умерова в числе его клиентов - другой зампред Меджлиса Ахтем Чийгоз, фигуранты дел крымских мусульман Руслан Зейтуллаев, Вадим Сирук, Энвер Мамутов, Теймур Абдуллаев, журналист Николай Семена.

4 августа 2016 года в контору Курбединова пытались проникнуть силовики. Сам он вместе с Семедляевым находился в Ростове-на-Дону на суде по первому делу крымских мусульман, и в конторе были только девушки-помощницы. Визитеры, отказавшиеся представляться, потребовали впустить их в помещение и начали стучать в двери и окна. Также они совершали некие манипуляции с интернет-кабелями, идущими в помещение. Помощницы юристов надежнее заперлись и закрыли жалюзи. Вызывать российскую полицию они не стали, потому что в таком случае дверь пришлось бы открыть. Через некоторое время силовики удалились, так и не попав внутрь.