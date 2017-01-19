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новость Азербайджанец Чемоданов арестован в Крыму по делу о религиозном терроризме

19.01.2017
СИЗО-1 в Симферополе. Фото: wikimapia.org
СИЗО-1 в Симферополе. Фото: wikimapia.org
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В аннексированном Симферополе по делу о религиозном терроризме арестован уроженец Крыма, этнический азербайджанец Эмиль Чемоданов. Об этом во вторник сообщило агентство APA (АПА) со ссылкой на близких арестованного. В русскоязычной публикации фамилия политзека передана как Чемаданов, однако в новости на азербайджанском языке написано "Çemodanov".

Арестованному 39 лет, он бизнесмен. Его семья родом из Хачмазского района Азербайджана. Какое гражданство у политзека, не уточняется.

В публикации не говорится также, как давно Чемоданов попал в СИЗО и какие именно статьи российского УК ему вменены. Агентство сообщает лишь, что политзеку инкриминированы связи с некоей радикальной религиозной группировкой и участвовал в подготовке теракта.

Также APA передает, что Чемоданова арестовали на три месяца. Эта информация, однако, вызывает сомнения, поскольку в соответствии с частью 1 статьи 109 российского УПК (сроки содержания под стражей) задержанных отправляют в СИЗО на два месяца; в дальнейшем же их аресты могут продлевать в том числе и сразу на трехмесячный срок.

На сайтах всех трех райсудов Симферополя - Центрального, Киевского и Железнодорожного, - так же как и суда Симферопольского района, карточки дел с упоминанием фамилии Чемоданов отсутствуют. Российская прокуратура Крыма и региональный главк СКР о деле Чемоданова также не сообщают. Местные активисты, правозащитники и адвокаты также, насколько известно, не писали о деле.

В конце октября 2016 года председатель центризбиркома Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев сообщил, что за некоторое время до этого в Крыму по обвинениям в терроризме были арестованы двое мусульман - Ахматджон Абдуллаев и Немат Исроилов. Обоим вменили часть 2 статьи 205.5 российского УК (участие в деятельности террористической организации), предусматривающая от 10 до 20 лет колонии. Являются ли тот и другой арестованный фигурантами одного дела, публикация Смедляева заключить не позволяла.

Об Абдуллаеве сообщалось, что ему 40 лет, он гражданин Киргизии, а арестован был еще в конце августа. Относительно Исроилова каких бы то ни было деталей Смедляев не передавал.

Тогда же общественник написал, что, по неподтвержденной информации, в СИЗО-1 отправили некоего пожилого мусульманина, страдающего онкологическим заболеванием, и он умер в заключении.

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19.01.2017

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