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новость ВС Крыма признал законным решение о допросе адвоката Полозова по делу Умерова

14.02.2017
Николай Полозов и Ильми Умеров в суде. Фото Айше Умеровой
Николай Полозов и Ильми Умеров в суде. Фото Айше Умеровой
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Верховный суд Крыма отклонил апелляционную жалобу адвоката Николая Полозова. Таким образом, разрешение следствию допросить защитника по делу зампреда Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова признано законным, сообщает Полозов.

"Иллюзий я не питал. Было очевидно, что столь явно незаконные действия должностных лиц в отношении адвоката обусловлены как минимум "пониманием" общественно-политических реалий, происходящих на территории Крыма за последние три года, а как максимум прямой индульгенцией от политического руководства Российской Федерации", - прокомментировал Полозов решение ВС Крыма.

Полозов намерен оспорить постановление суда в Верховном суде России. "Вижу неплохие перспективы для обращения в Конституционный суд", - отметил адвокат. Также он намерен подать жалобу в ЕСПЧ.

Вывести Полозова из дела Умерова следователь ФСБ Игорь Скрипка пытался с осени прошлого года. Он подал в подконтрольный России Киевский райсуд Симферополя ходатайство о допросе адвоката в качестве свидетеля, но зампред суда Денис Диденко ходатайство отклонил. Тем не менее 8 ноября российский верховный суд Крыма по представлению прокуратуры отменил этот отказ и вернул бумагу на новое рассмотрение.

13 декабря другой судья Киевского райсуда, Виктор Можелянский, удовлетворил ходатайство Скрипки. Заседание он провел в отсутствие как самого Полозова, так и обоих его адвокатов - Оксаны Железняк и Сергея Легостова. При этом и Железняк, и Легостов письменно уведомили судью о том, что не смогут прибыть на слушания, и попросили перенести разбирательство на другое время.

25 января сотрудники ФСБ задержали Полозова, когда он прибыл в Симферополь. Силовики предъявили Полозову постановление о приводе свидетеля, в котором утверждалось, будто юрист "безмотивно отказался от получения повестки о вызове". Однако, подчеркнул адвокат, действия ФСБ были противоправны, поскольку решение суда о его допросе как свидетеля по делу Умерова в тот момент обжалуовалось и в законную силу еще не вступило.

Полозова доставили в УФСБ. Отвечать на вопросы силовиков Полозов отказался, нарисовав на листе A4 плакат "Молчит в соответствии со статьей 8 федерального закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ и пунктом 2 части 3 статьи 56 УПК РФ". Первая из норм, на которые сослался юрист, - статья "Адвокатская тайна" закона об адвокатуре. Вторая норма устанавливает, что адвокат не подлежит допросу в качестве свидетеля по обстоятельствам, ставшим ему известными в связи с оказанием юридической помощи.

После допроса Полозова отпустили. Однако теперь адвокат не может представлять интересы Умерова: лица, в каком бы то ни было качестве проходящие по делу, не имеют права защищать его других фигурантов.

Против Умерова ФСБ сфабриковала дело по части 2 статьи 280.1 российского УК (публичные призывы к сепаратизму через СМИ), предусматривающей до пяти лет колонии. Политику вменяется выступление 19 марта 2016 года с интервью в прямом эфире крымскотатарского телеканала ATR, который после изгнания из Крыма работает в Киеве. Как утверждается, зампред Меджлиса "публично призывал к необходимости нарушения территориальной целостности РФ". С мая Умеров находится под подпиской о невыезде. Вину он не признает и от дачи показаний отказывается.

31 января Умерову предъявили обвинение в окончательной редакции. Суть обвинений не изменилась. "Пока что мы не увидели ярковыраженных отличий. Мы будем сравнивать. Статья та же, эпизод тот же", - отметил адвокат Эдем Семедляев. До этого защита не исключала, что в обвинение будут включены новые эпизоды.

Вручение обвинения Умерову проходило без участия Полозова и другого его адвоката Эмиля Курбединова. В тот момент последний был административно арестован на 10 суток.

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14.02.2017

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