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новость Аресты фигурантов второго дела крымских мусульман продлены до 8 апреля

05.02.2017
Муслим Алиев. Фото с личной ФБ-страницы
Муслим Алиев. Фото с личной ФБ-страницы
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Подконтрольный России верховный суд Крыма в пятницу продлил четверым фигурантам второго (ялтинско-алуштинского) дела крымских мусульман - Муслиму Алиеву, Эмир-Усеину Куку, Вадиму Сируку и Энверу Бекирову - сроки содержания в СИЗО еще на два месяца, до 8 апреля. Об этом сообщили "Крым.Реалии".

Днем раньше, 2 февраля, Киевский райсуд аннексированного Симферополя продлил на тот же срок аресты двум другим фигурантам дела - Рефату Алимову и Арсену Джеппарову.

Рассмотрение ходатайств в отношении разных фигурантов одного дела в двух разных судах объясняется тем, что Алимов и Джеппаров были арестованы в апреле прошлого года, а остальные обвиняемые - двумя месяцами раньше, в феврале. Таким образом, они уже год содержатся в СИЗО, а решения о продлении арестов на срок больше года согласно части 3 статьи 109 российского УПК (сроки содержания под стражей) должны выноситься судами регионов.

Как писал блогер Назим Шеихмамбетов, в перерыве слушаний 2 февраля, когда судья удалился для вынесения решения, Алимова и Джеппарова вывели из зала суда, обвинив в нарушении режима заседания: политзеки общались с родственниками.

Ранее, в ходе заседания, Джеппаров рассказал, что его в апреле отправили в СИЗО, после того как он отказался от предложения силовиков "сотрудничать".

Фигуранты дела - жители Большой Ялты и Большой Алушты. Всем им инкриминировано членство в "Хизб ут-тахрир". Первоначально в деле было только одно обвинение. Алиеву - основному фигуранту - вменили часть 1 статьи 205.5 российского УК (организация деятельности террористической организации), предусматривающая срок вплоть до пожизненного; остальным - часть 2 этой же статьи (участие в деятельности такой организации), санкция которой в редакции, действовавшей на момент вмененных им эпизодов, составляет до 10 лет колонии.

Между тем в январе нынешнего года всем шестерым обвиняемым инкриминировали также часть 1 статьи 30 - статью 278 кодекса (приготовление к насильственному захвату власти). Это обвинение с учетом части 2 статьи 66 российского УК (назначение наказания за неоконченное преступление) предусматривает до 10 лет колонии.

Никто из политзеков вину не признает.

Около 25 января Джеппарова, как передавал на своей ФБ-странице его адвокат Джемиль Темишев, администрация симферопольского СИЗО-1 отправила в карцер, обвинив в ношении бороды. Между тем ношение бороды в СИЗО не является нарушением; кроме того, заметил Темишев, бороду его доверитель не носит.

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05.02.2017

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