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новость Фигурантов четвертого дела крымских мусульман отправили в психбольницу

22.02.2017
Рустем Исмаилов. Фото: 15minut.org
Рустем Исмаилов. Фото: 15minut.org
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Двое фигурантов четвертого (симферопольского) дела крымских мусульман - Рустем Исмаилов и Айдер Салединов - направлены в психбольницу на стационарную экспертизу. Об этом сообщается в ФБ-группе "Крымская солидарность".

В конце прошлого - начале нынешнего года на стационарной психэкспертизе побывали все шестеро обвиняемых по второму (ялтинско-алуштинскому) делу крымских мусульман. Перед Новым годом в психбольницу поместили двух фигурантов третьего (бахчисарайского) дела - Энвера Мамутова и Ремзи Меметова. Об отправке на экспертизу двух других обвиняемых - Рустема Абильтарова и Зеври Абсеитова - в СМИ не сообщалось.

Ялтинцев и алуштинцев отправили в психбольницу за отказ проходить экспертизу амбулаторно. Такое решение политзеки приняли в знак солидарности с зампредом Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеровым, фигурантом дела о сепаратизме, находившимся в психбольнице в августе - сентябре. Между тем причины, по которым на стационарную экспертизу направляли бахчисарайцев и теперь симферопольцев, неизвестны.

Всего в четвертом деле крымских мусульман пятеро фигурантов. Все они были задержаны 12 октября 2016 года и на другой день арестованы. В дальнейшем арест политзеков продлили до 11 марта нынешнего года.

Основной обвиняемый в деле - Теймур Абдуллаев. По части 1 статьи 205.5 российского УК (организация деятельности террористической организации) ему грозит срок вплоть до пожизненного. Остальным четверым - помимо Исмаилова и Салединова это Узеир Абдуллаев (брат Теймура) и Эмиль Джемаденов - вменена часть 2 этой же статьи (участие в деятельности террористической организации), предусматривающая от 15 до 20 лет колонии. Теймуру Абдуллаеву вменяется организация ячейки "Хизб ут-тахрир", прочим политзекам - участие в ней.

В декабре стало известно, что фигуранты дела во время доставки на следственные действия подвергаются побоям со стороны конвоиров из ФСБ. Об избиениях и издевательских условиях перевозки сообщили Узеир Абдуллаев, Исмаилов и Салединов. Теймур Абдуллаев на побои не жаловался, однако рассказал об угрозах применения силы.

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22.02.2017

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