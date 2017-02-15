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новость Панов и Захтей этапированы в Крым

15.02.2017
Евгений Панов и Андрей Захтей в суде, 05.12.2016. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру
Евгений Панов и Андрей Захтей в суде, 05.12.2016. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру
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Фигуранты дела "украинских диверсантов" Евгений Панов и Андрей Захтей этапированы из московского СИЗО "Лефортово" в Крым. Об этом сообщил на своей ФБ-странице адвокат Захтея Илья Новиков.

По словам адвоката, дело, "похоже, скоро пойдет в суд".

В интервью "РБК-Україні", опубликованном 13 февраля, Новиков рассказал: "Недавно в СМИ появилась информация, что дело "крымских диверсантов" скоро поступит в суд. У нас, адвокатов, такой информации пока нет". Он также пожаловался на то, что у адвокатов обвиняемых "нет доступа ко всем материалам следствия".

Между тем другой адвокат Захтея, Ильнур Шарапов, заметил во вторник "КрымSOS": "Пока что следствие продолжается. Думаю, продлится оно еще где-то полгода". Юрист также заметил, что в соответствии с российским УПК доступ ко всем материалам дела защита получает лишь по окончании следствия.

39-летний Панов - житель города Энергодар Запорожской области Украины, работал водителем на Запорожской АЭС. Бывший участник АТО; член исполкома горсовета, куда был избран по квоте партии "Укроп". 41-летний Захтей - дважды судимый уроженец Львовской области, последнее время перед похищением живший в Саках на западе аннексированного Крыма. Наряду с украинским имеет российское гражданство. Подрабатывал частным извозом.

Обоих фигурантов ФСБ похитила в ночь на 7 августа 2016 года в разных местностях на севере полуострова. 8 августа судья подконтрольного России Железнодорожного райсуда Симферополя Татьяна Белинчук с нарушением процедуры арестовала Панова и Захтея по сфабрикованным протоколам о мелком хулиганстве (часть 1 статьи 20.1 российского КоАП).

Между тем 10 августа ФСБ заявила о раскрытии группы диверсантов, направленной в Крым Главным управлением разведки Минобороны Украины. В последующие дни Панов и Захтей были арестованы уже по уголовному делу и помещены в симферопольский СИЗО-1. Обоим политзекам инкриминированы часть 1 статьи 30 - пункт "а" части 2 статьи 281 российского УК (приготовление к диверсии в составе организованной группы). С учетом части 2 статьи 66 кодекса (назначение наказания за неоконченное преступление) им грозит до 10 лет колонии.

Несколько дней начиная с 7 августа похищенных подвергали жесточайшим пыткам, выбивая показания для фабрикации против них дела. В первой половине декабря сначала Панов, а затем Захтей направили председателю СКР Александру Бастрыкину заявления с требованием открыть дело против пытавших их силовиков.

После отправки в СИЗО оба политзека отказались от признательных показаний, данных в первые дни.

В "Лефортово" Панова и Захтея доставили 7 октября. Последний раз их арест был продлен до 7 марта нынешнего года.

В конце прошлого года Панова в СИЗО посещали оперативники ФСБ. Они требовали, чтобы политзек отказался от адвокатов Дмитрия и Ольги Динзе, и угрожали, что в противном случае он получит 20-летний срок, несмотря на то что такой суровой санкции инкриминированное Панову обвинение не предусматривает. 1 ноября следователь УФСБ по аннексированным Крыму и Севастополю Константин Селиванов отказал адвокатам Динзе в допуске на следственные и процессуальные действия с их подзащитным.

Новиков в упоминавшемся выше интервью "РБК-Україні" сообщал, что Захтея убеждают дать показания против Панова, обещая за это лишь пятилетний срок. "Цена этим обещаниям понятна, - заметил адвокат. - Захтей это хорошо понял и заверил, что не будет себя оговаривать и будет держаться принципиально".

Шарапов в комментарии "КрымSOS" подтвердил, что Захтей "чувствует себя нормально, не унывает". "Недавно в рамках следствия он прошел судебно-психиатрическую экспертизу", - добавил юрист.

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15.02.2017

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