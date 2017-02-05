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Эскендер Кантемиров - один из фигурантов основного "дела 26 февраля", сфабрикованного против крымскотатарских активистов, - заявил ходатайство о выделении материалов в отношении него в отдельное производство и рассмотрении их в особом порядке. Об этом в видеосюжете блогера Асана Чапуха сообщил адвокат Эдем Семедляев со ссылкой на своего коллегу Айдера Азаматова, который защищает Кантемирова.

Ходатайство было подано в пятницу на слушаниях по существу дела, продолжающихся с середины ноября в подконтрольном России Центральном райсуде Симферополя. Судья Сергей Деменок, ведущий процесс, выделить материалы в отношении Кантемирова в отдельное производство отказался.

Кантемиров был задержан 7 февраля 2015 года и отправлен в симферопольский СИЗО-1. Он стал вторым арестованным по "делу 26 февраля" после зампреда Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза. Как и всем фигурантам, кроме Чийгоза, Кантемирову вменили часть 2 статьи 212 российского УК (участие в массовых беспорядках), предусматривающую от 3 до 8 лет колонии.

Однако 6 апреля 2015-го, по истечении двухмесячного ареста, политзека освободили под поручительство главы Сакского регионального меджлиса Эскендера Валиева, советника нелегитимного полпреда Владимира Путина в "крымском федеральном округе". В последующие два с лишним месяца из СИЗО под поручительство вышли и большинство других фигурантов дела.

Как во время первого, так и во время повторного процесса Кантемиров признал, что дрался с антимайдановцами из партии "Русское единство" и "народного ополчения" Крыма, однако не согласился с квалификацией своих действий как "массовых беспорядков".

Между тем особый порядок рассмотрения дела предполагает полное признание фигурантом вменяемой вины. Чем объясняется изменение позиции Кантемирова, информации нет.

В январе 2016 года, во время первого процесса по делу, сообщалось, что Кантемирову предстоит операция на сердце. Была ли она проведена и если да, то насколько успешно, в СМИ, насколько известно, не уточнялось.

В конце 2015-го в отдельные производства были выделены материалы в отношении двух фигурантов "дела 26 февраля" - Эскендера Небиева и Талята Юнусова. Оба, как и Кантемиров, некоторое время провели в СИЗО, после чего освободились под поручительство. Небиев и Талят Юнусов получили условные сроки. При этом если о первом из этих фигурантов известно, что он пошел на сделку с прокуратурой и его дело рассмотрели в особом порядке, то относительно признания вины вторым не сообщалось.

Следующее заседание по основному "делу 26 февраля" пройдет во вторник, 7-го числа.

"Дело 26 февраля" было сфабриковано в первой половине 2015 года по факту акции у Верховной рады Крыма 26 февраля 2014-го. Тогда протесты майдановцев, большинство которых составляли крымские татары, сорвали планировавшееся в парламенте региона голосование о назначении незаконного сепаратистского "референдума". Поводом к возбуждению дела стали столкновения между сторонниками Евромайдана и участниками митинга пророссийских сил, одновременно проходившего у парламента. Как заявляла российская прокуратура полуострова, в ходе этих столкновений "двое человек погибло, 79 были причинены телесные повреждения различной степени тяжести".

В основном "деле 26 февраля" пять фигурантов. Двое - Эскендер Эмирвалиев и Арсен Юнусов - находятся на свободе и, так же как и ранее Кантемиров, признают участие в драке, но не считают себя виновными в массовых беспорядках. Еще двое - Мустафа Дегерменджи и Али Асанов - заключены в СИЗО. Эти фигуранты полностью отрицают вину. Известно, что Асанову и Дегерменджи предлагали освобождение из-под ареста в обмен на оговор Чийгоза, однако оба политзека предложение отвергли.

Ранее по основному делу проходил и сам Чийгоз, которому грозит от 8 до 15 лет колонии по части 1 статьи 212 российского УК (организация массовых беспорядков). Однако первый процесс, проходивший в декабре 2015 - феврале 2016 года в верховном суде аннексированного Крыма, завершился возвратом дела в прокуратуру, а на предварительных слушаниях в рамках повторного процесса, прошедших 20 июля 2016-го, судья этого суда Виктор Зиньков разделил дело. Зампреда Меджлиса стали судить в верховном суде региона, а основное дело отправили в районный суд.

Процесс Чийгоза также продолжается. 31 января 2017 года на суде в качестве свидетеля выступил глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов, участвовавший в митинге антимайдановцев 26 февраля. Как отмечали "Крым.Реалии", Аксенов дал показания, подтверждающие обвинение. Чийгоз и его защита настаивали на демонстрации чиновнику видеозаписей с митинга, опровергающих его показания, однако судейская коллегия ходатайство отклонила.