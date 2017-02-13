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Коллегия Северо-Кавказского окружного военного суда в Ростове-на-Дону начала повторное разбирательство в отношении основного фигуранта первого (севастопольского) дела крымских мусульман Руслана Зейтуллаева, приговор которому был отменен российским Верховным судом как неоправданно мягкий. Об этом сообщил на своей ФБ-странице адвокат Эмиль Курбединов, который совместно с коллегой Эдемом Семедляевым представляет интересы политзека. Имен судей юрист не уточнил.

Проводились ли предварительные слушания по делу, неизвестно. Семедляев в комментарии "КрымSOS" рассказал, что 7 февраля уже прошло одно заседание процесса, на котором арест политзека был продлен на два месяца - до 7 апреля. На этих слушаниях присутствовал защитник по назначению.

На заседании в понедельник судьи отклонили целый ряд ходатайств, заявленных Зейтуллаевым и его адвокатами. В частности, они отказали защите в отводе прокурора, несмотря на то что он поддерживал обвинение на первом процессе по делу. Имени чиновника Курбединов не привел. Также было отклонено ходатайство Зейтуллаева об отводе навязанного ему защитника по назначению. Защитники по назначению были навязаны обвиняемым и на первом суде, притом что у всех фигурантов были адвокаты по соглашению.

Кроме того, судьи отказали защите в просьбе не помещать Зейтуллаева в клетку на время заседания. Тем самым они проигнорировали неоднократно выносившиеся решения ЕСПЧ, которые признают такое обращение с подсудимыми нарушающим статью 3 (запрещение пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения) Европейской конвенции.

Наконец, политзеку было отказано в ходатайстве признать недопустимыми приемы, которыми пользуются его конвоиры. "Зейтуллаев пояснил, что его заводят в зал и выводят из зала как особо опасного преступника. Закручивая руки за спину так, что он вынужден передвигаться согнувшись в поясе", - пояснил Курбединов.

Адвокат Семедляев, в свою очередь, заметил: "Обвинение строится на тех же доказательствах, ничего не поменялось. Со всеми теми же исходными данными результат должен получиться другой".

Следующие слушания по делу назначены на 20 февраля.

Накануне Курбединов писал, что материалы дела севастопольских мусульман, так же как и материалы других дел, 26 января были изъяты силовиками при обыске в его конторе в Симферополе. Изъятая техника и носители информации до сих пор не возвращены. "В этом уголовном деле будут участвовать два адвоката (Семедляев работает в одной конторе с Курбединовым. - Ред.), у которых государством была изъята информация с адвокатской тайной, в том числе и по указанному делу", - отмечал юрист.

На заседании в понедельник, так же как и на всех слушаниях первого процесса, присутствовал сотрудник генконсульства Украины в Ростове. Курбединов отметил, что консулы не оставляли попыток встретиться с Зейтуллаевым и другими фигурантами дела в ростовском СИЗО, однако им под разными предлогами отказывали.

У Зейтуллаева, продолжил адвокат, есть жалобы на здоровье, однако, несмотря на множество обращений, фсиновцы отказываются предоставить ему необходимые лекарства или разрешить, чтобы их передали с воли. Семедляев заметил, что политзеку не выдали даже присланные женой витамины, заявив, будто у него нет показаний к их приему.

Генконсульство в результате ряда встреч и обмена письмами договорилось со фсиновцами о допуске независимого врача к Зейтуллаеву и другим фигурантом дела. "Но вот незадача, - заметил Курбединов, - вдруг этот врач пропал - на связь не выходит и даже на работе перестал появляться. Нашли другого врача, и буквально через некоторое время и этот пропал!"

"Видимо, кто-то убедил врачей не ходить в тюрьму и с плохими дядями с консульства украинского больше не общаться", - заключил адвокат.

Семедляев рассказал "КрымSOS", что три недели назад фсиновцы забрали у Зейтуллаева Коран на арабском языке, сославшись на то, что книгу необходимо проверить. Проверка продлится еще 15 дней.

31-летний Зейтуллаев - рабочий-строитель из села Орлиное в черте аннексированного Севастополя. Он был арестован 23 января 2015 года. Политзеку вменена часть 1 статьи 205.5 российского УК (организация деятельности террористической организации), предусматривающая срок от 15 лет до пожизненного.

Согласно фабуле дела, которое вел крымский главк ФСБ, в марте 2014 года Зейтуллаев организовал в селах Орлиное, Тыловое и Штурмовое Балаклавского района Севастополя, а также в других частях города ячейку "Хизб ут-тахрир" для создания в Севастополе Крымского вилаята как административной единицы всемирного халифата. Как утверждается, от трех других фигурантов - Нури (Юрия Примова), Рустема Ваитова и Ферата Сайфуллаева - Зейтуллаев требовал вести пропаганду идей "Хизб ут-тахрир", вербовать новых членов, а в дальнейшем - организовывать собственные подразделения этой структуры.

Все четверо политзеков на следствии отказались от дачи показаний. Зейтуллаев не стал давать показания также во время первого процесса.

В прениях сторон прокурор требовал для Зейтуллаева 17 лет строгого режима, для Сайфуллаева - 8 лет общего, для Примова и Ваитова - 7 лет общего режима. В отличие от основного фигуранта, остальным троим вменялась часть 2 статьи 205.5 кодекса (участие в деятельности террористической организации), которая в редакции, действовавшей на момент инкриминированных им эпизодов, предусматривает от 5 до 10 лет колонии.

Приговор фигурантам дела вынесла 7 сентября 2016 года коллегия СКОВСа под председательством Вячеслава Корсакова. Судьи переквалифицировали обвинение Зейтуллаеву с части 1 статьи 205.5 на часть 2 и дали ему семь лет общего режима. Остальные трое политзеков получили минимальные сроки, предусмотренные кодексом.

Никто из подсудимых не признал вину. Выступая с последним словом, они заявили о политической мотивированности дела.

Прокуратура обжаловала приговор Зейтуллаеву. Представление ведомства было рассмотрено 27 декабря 2016-го одновременно с апелляционной жалобой защиты. Коллегия Верховного суда в составе Игоря Крупнова, Александра Замашнюка и Сергея Сокерина отменила приговор основному фигуранту и подтвердила решения в отношении трех остальных.

В последнем слове на слушаниях в ВС Зейтуллаев подчеркнул: "Меня судят за мои мысли. Я их не поменяю и буду считать, что я прав. Никакой я не террорист, это ложь. Я мусульманин, крымский татарин, поэтому меня преследуют".

23 января 2017 года стало известно, что Примова, Ваитова и Сайфуллаева забрали из ростовского СИЗО-1 на этап в колонии. 7 февраля появилась информация, что Примов доставлен в марийскую ИК-5 в поселке Ясный Советского района.