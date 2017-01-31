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новость Зампреду Меджлиса Умерову предъявили обвинение в окончательной редакции

31.01.2017
Ильми Умеров. Фото: 15minut.org
Ильми Умеров. Фото: 15minut.org
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УФСБ по аннексированным Крыму и Севастополю предъявило обвинение в окончательной редакции заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерову. Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Суть обвинений не изменилась. "Пока что мы не увидели ярковыраженных отличий. Мы будем сравнивать. Статья та же, эпизод тот же", - отметил адвокат Эдем Семедляев. До этого защита не исключала, что в обвинение будут включены новые эпизоды.

Вручение обвинения Умерову проходило без участия адвокатов Николая Полозова, которого перевели в статус свидетеля, и административно арестованного на 10 суток Эмиля Курбединова.

Как сообщили в пресс-службе ФСБ, с постановлением обвиняемый ознакомился, от дачи показаний отказался. В адрес следователей от Умерова заявлений, жалоб и замечаний не поступало. "В ближайшее время материалы будут переданы в прокуратуру республики, а затем переданы в суд", говорится в сообщении.

Против Умерова ФСБ сфабриковала дело по части 2 статьи 280.1 российского УК (публичные призывы к сепаратизму через СМИ), предусматривающей до пяти лет колонии. Политику вменяется выступление 19 марта 2016 года с интервью в прямом эфире крымскотатарского телеканала ATR, который после изгнания из Крыма работает в Киеве. Как утверждается, зампред Меджлиса "публично призывал к необходимости нарушения территориальной целостности РФ".

С мая прошлого года Умеров находится под подпиской о невыезде. Вину он не признает и от дачи показаний отказывается.

Между тем в середине декабря стало известно, что Скрипка намеревается включить в дело Умерова еще один эпизод, вменив политику выступление по "Скайпу" в рамках телемоста "Светлый Крым" в эфире киевского "17 канала" 10 декабря 2015 года. В своей двухминутной речи зампред Меджлиса заявил, что проблема возвращения Крыма Украине не может быть решена военным путем, поскольку полуостров наводнен российскими военными. Возвращению Крыма, заявил политик, поспособствуют международная изоляция России, падение цен на нефть, а также гражданская блокада полуострова. Умеров также призвал украинцев не отказываться от Крыма. "Нормальные граждане Украины должны понимать, что Крым - это составная часть Украины и за нее стоит бороться", - подчеркнул он.

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31.01.2017

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