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новость Фигурант первого дела крымских мусульман Сайфуллаев находится в СИЗО-1 в Кирове

19.02.2017
Ферат Сайфуллаев на рассмотрении апелляции. Фото Антона Наумлюка
Ферат Сайфуллаев на рассмотрении апелляции. Фото Антона Наумлюка
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Фигурант первого (севастопольского) дела крымских мусульман Ферат Сайфуллаев, осужденный к пяти годам общего режима, находится в СИЗО-1 в Кирове. Об этом в субботу сообщила на своей ФБ-странице координатор проекта "Слова свободы" Яна Гончарова со ссылкой на письмо политзека, отправленное из этого СИЗО 13 февраля.

Активистка не исключила, что отбывать срок Сайфуллаева отправят в одну из кировских колоний.

Согласно информации на сайте УФСИН по Кировской области, в регионе действует пять колоний общего режима. По крайней мере некоторые кировские колонии имеют репутацию пыточных. Такова, в частности, ИК-17 общего режима в Омутнинске, где отбывал часть первого срока нынешний координатор "Национал-большевистской платформы" Михаил Пулин.

Известна также ИК-5 общего режима в Кирово-Чепецке, пригороде областного центра. Там содержатся евромайдановец Александр Костенко и осужденный по сфабрикованному делу о вербовке в "Правый сектор" Александр Разумов. О пытках в этой колонии информации не поступало, однако сообщалось о необоснованных взысканиях, которые налагались ее администрацией на осужденных.

Об отправке Сайфуллаева в колонию стало известно 23 января. Вместе с ним на этап из СИЗО-1 в Ростове-на-Дону забрали двух других осужденных по делу - Нури Примова и Рустема Ваитова, которые также получили пятилетние сроки. В начале февраля стало известно, что Примов доставлен в марийскую ИК-5 в поселке Ясный Советского района. Между тем Ваитов некоторое время назад прибыл в пыточную ИК-1 в Кургане.

Основной фигурант дела - Руслан Зейтуллаев, - приговор которому был отменен апелляционной инстанцией, остался в Ростове. В феврале начался повторный суд над политзеком.

Все четверо фигурантов дела - жители сел в черте аннексированного Севастополя. Сайфуллаев был задержан последним из обвиняемых - 2 апреля 2015 года; на другой день его отправили в СИЗО. Остальных троих политзеков арестовали 23 января 2015-го.

Следствие вело УФСБ по аннексированным Крыму и Севастополю. Зейтуллаеву вменили часть 1 статьи 205.5 российского УК (организация деятельности террористической организации), предусматривающую срок вплоть до пожизненного, остальным троим фигурантам - часть 2 этой же статьи (участие в деятельности такой организации), санкция которой на тот момент составляла от 5 до 10 лет колонии.

В деле было 15 томов. Согласно его фабуле, Зейтуллаев в марте 2014 года организовал в селах Орлиное, Тыловое и Штурмовое Балаклавского района Севастополя, а также в других частях города ячейку "Хизб ут-тахрир" для создания в Севастополе Крымского вилаята как административной единицы всемирного халифата. Как утверждалось, от трех своих знакомых, вовлеченных в ячейку, Зейтуллаев требовал вести пропаганду идей "Хизб ут-тахрир", вербовать новых членов, а в дальнейшем - организовывать собственные подразделения этой структуры.

Все четверо политзеков на следствии отказались от дачи показаний. Зейтуллаев не стал давать показания также на суде.

Приговор фигурантам дела вынесла 7 сентября 2016 года коллегия Северо-Кавказского окружного военного суда в Ростове под председательством Вячеслава Корсакова. Судьи переквалифицировали обвинение Зейтуллаеву с части 1 статьи 205.5 на часть 2, инкриминированную другим обвиняемым, и дали ему семь лет общего режима. Остальные трое политзеков получили минимальные сроки, предусмотренные кодексом по части 2 статьи 205.5.

Прокурор требовал для Зейтуллаева 17 лет строгого режима, для Сайфуллаева - 8 лет общего, для Примова и Ваитова - 7 лет общего режима.

Все подсудимые отказались признать вину. Выступая с последним словом, они заявили о политической мотивированности дела. В частности, Сайфуллаев заметил, что из крымских татар после аннексии полуострова "начали делать врагов народа".

Прокуратура обжаловала приговор Зейтуллаеву в Верховный суд. Представление ведомства было рассмотрено 27 декабря 2016-го одновременно с апелляционной жалобой защиты. Коллегия в составе Игоря Крупнова, Александра Замашнюка и Сергея Сокерина отменила приговор основному фигуранту и подтвердила решения в отношении трех остальных.

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19.02.2017

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