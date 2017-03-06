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В Нижнем Новгороде неизвестные залили монтажной пеной двери дома, где в понедельник должен открыться избирательный штаб Алексея Навального. Как передает Интерфакс, об этом сообщила руководитель штаба Навального в Нижнем Новгороде Анна Степанова.

"Сегодня утром монтажной пеной была залита дверь в штаб, в парикмахерскую, расположенную по соседству, и в подъезд. Все двери в этом доме, все замки. В полицию мы уже сообщили", - рассказала Степанова.

По ее словам, монтажную пену с дверей уже убрали. Она отметила, что представители штаба оповещали накануне полицию о том, что готовится провокация.

В разговоре с "Медиазоной" руководитель штаба добавила, что собственнику помещения, где расположен штаб, предлагали прекратить сотрудничество с Навальным. После отказа ему прислали сообщение, с угрозой: "уничтожили ваши двери, уничтожим и ваше помещение".

Помимо этого, участникам кампании отказали в другом помещении - зале, где должна пройти встреча с волонтерами. Степанова подчеркнула, что мероприятие состоится, поскольку сторонники Навального заранее подготовили запасные варианты.

"Нижний - пока первый регион, где власти занялись такой фигней. Зачем" - задался вопросом в своем твиттере сам Навальный.

Лидер Партии прогресса в декабре объявил о планах участвовать в выборах президента России. Сейчас политик проводит турне по российским городам, в рамках которого открываются штабы, а также проходят встречи с волонтерами.