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Также: Россия, Выборы, Происшествия, Регионы, Общество, Политика | Персоны: Алексей Навальный

новость В Нижнем Новгороде дверь в штаб Навального залили монтажной пеной

06.03.2017
Алексей Навальный. Фото с сайта 2018.navalny.com
Алексей Навальный. Фото с сайта 2018.navalny.com
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В Нижнем Новгороде неизвестные залили монтажной пеной двери дома, где в понедельник должен открыться избирательный штаб Алексея Навального. Как передает Интерфакс, об этом сообщила руководитель штаба Навального в Нижнем Новгороде Анна Степанова.

"Сегодня утром монтажной пеной была залита дверь в штаб, в парикмахерскую, расположенную по соседству, и в подъезд. Все двери в этом доме, все замки. В полицию мы уже сообщили", - рассказала Степанова.

По ее словам, монтажную пену с дверей уже убрали. Она отметила, что представители штаба оповещали накануне полицию о том, что готовится провокация.

В разговоре с "Медиазоной" руководитель штаба добавила, что собственнику помещения, где расположен штаб, предлагали прекратить сотрудничество с Навальным. После отказа ему прислали сообщение, с угрозой: "уничтожили ваши двери, уничтожим и ваше помещение".

Помимо этого, участникам кампании отказали в другом помещении - зале, где должна пройти встреча с волонтерами. Степанова подчеркнула, что мероприятие состоится, поскольку сторонники Навального заранее подготовили запасные варианты.

"Нижний - пока первый регион, где власти занялись такой фигней. Зачем" - задался вопросом в своем твиттере сам Навальный.

Лидер Партии прогресса в декабре объявил о планах участвовать в выборах президента России. Сейчас политик проводит турне по российским городам, в рамках которого открываются штабы, а также проходят встречи с волонтерами.

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06.03.2017
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Рискует сегодня Навальный, объявляя о своем желании сместить того, без которого нет России. Рискует и наносит упреждающий удар, предлагая кремлевским политтехнологам определиться уже в обозримые сроки, когда будет вынесен новый приговор по делу "Кировлеса". Он пытается загнать их в цейтнот и заставить решать проблему прямо сейчас, задолго до выборов.

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В лесу прифронтовом

Илья Мильштейн, 01.02.2017

Потому и фильм на НТВ. Скандал с "Яндексом". Освобождение адвокатов Навального и Офицерова от всех иных дел. Привод в суд. А главное, спринтерская скорость, какую развил суд с недавних пор. Все вроде свидетельствует в пользу того, что власть всерьез озлилась на несогласного и желает его проучить. Заодно поглумившись и над Европейским судом по правам человека.

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