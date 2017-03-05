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Лидер Партии прогресса Алексей Навальный заявил, что не видит необходимости в продлении договора о разграничении полномочий между Татарией и федеральным центром. Об этом сообщают "Idel.Реалии".

Свое заявление Навальный сделал на пресс-конференции, посвященной открытию в Казани его штаба для ведения кампании по выборам президента.

"Президент Навальный, - пояснил политик, - и так выступает за то, чтобы регионы получили больше полномочий. Никакие договоры будут не нужны, поскольку я считаю, что сюда нужно отдать больше денег и власти".

Между тем татарское общество рассматривает свой регион как суверенное государство, объединенное с Россией, а условия объединения согласно части 1 статьи 1 Конституции Татарии устанавливаются в частности договором о разграничении полномочий между Казанью и Москвой. На сегодня это единственный субъект федерации, должность руководителя которого по-прежнему называется президент.

Нынешний договор о разграничении полномочий был подписан в 2007 году тогдашним президентом региона Минтимером Шаймиевым и Владимиром Путиным. В этом году срок действия документа истекает.

Полпред Путина в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич в интервью ТАСС, опубликованном 16 февраля, высказался о перспективе нового договора Казани с Москвой так же скептично, как и Навальный. "На мой взгляд, все взаимоотношения между федеральным центром и субъектами РФ урегулированы, необходимости в каких-то специальных подходах в этой части я не вижу, - заявил чиновник. - Если в них появится необходимость, мы проанализируем, доложим президенту свои предложения, а он уже будет принимать решение".

Между тем в январе нынешнего года президиум Всетатарского общественного центра направил депутатам разных уровней обращение о необходимости сделать татарский единственным государственным языком региона.