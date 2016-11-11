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Власти Москвы отклонили заявку либеральной оппозиции на проведение митинга против бомбардировок Алеппо. Об этом на своей странице в Фейсбуке написал один из организаторов мероприятия - функционер Партии 5 декабря Сергей Давидис.

"Мэрия сообщила о незаконном отказе в согласовании антивоенного митинга 20.11. Предлог отказа пока неизвестен. Организаторы намерены обратиться в суд", - говорится в сообщении.

Наряду с Партией 5 декабря в подготовке митинга участвовали ПАРНАС, "Солидарность", Либертарианская партия и движение "За права человека".

Акцию предполагалось провести 20 ноября 20 ноября с 13 до 15 часов на Пушкинской площади. Организаторы были согласны рассмотреть две альтернативные площадки - Новопушкинский сквер и сквер у метро Трубная. Заявленная численность участников - 2 тысячи человек.

"У России слишком много проблем внутри страны, чтобы тратить необходимые для их решения ресурсы на войну, - объяснялась идея митинга в посте Давидиса. - Мы требуем, чтобы военное вмешательство в Сирии было направлено исключительно на борьбу с международным терроризмом и осуществлялось совместно с международным сообществом под эгидой ООН".

Таким образом, полного отказа России от военных действий в Сирии организаторы не добиваются.

"Наряду с основной темой митинга, - также пишет Давидис, - на нем будут затронуты и тема агрессивной внешней политики кремлевского руководства в целом, и тема политических репрессий внутри России, ставших условием для последующих внешнеполитических авантюр".

В сентябре - октябре Россия вела интенсивные бомбардировки районов Алеппо, контролируемых оппозицией. Налетам подвергались гражданские объекты, что вело к значительным жертвам среди мирного населения. Демократические страны крайне резко отзывались о действиях Москвы; заявлялось о возможности введения новых санкций против России, а также о намерении добиться, чтобы Гаагский трибунал возбудил дело по факту налетов на сирийский город.

18 октября Россия объявила гуманитарную паузу, предполагающую прекращение бомбардировок. Эта гуманитарная пауза несколько раз продлевалась.