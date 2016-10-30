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Россия отправила в Сирию три подводные лодки с новейшими крылатыми ракетами класса "Калибр" на борту. Об этом сообщает The Sunday Times со ссылкой на источники в ВМФ Британии.

Речь идет о двух АПЛ "Щука-Б" (по классификации НАТО - Akula), а также о дизель-электрической лодке "Варшавянка" либо "Палтус" (в классификации НАТО, используемой изданием, обе фигурируют под названием Kilo). Как утверждается, на прошлой неделе эти субмарины выдвинулись с баз из района Мурманска в Северную Атлантику и присоединились к единственному российскому авианосцу "Адмирал Кузнецов".

Как утверждается, сейчас "Адмирал Кузнецов" и сопровождающие его корабли находятся в режиме ожидания в Средиземном море у побережья Северной Африки.

Между тем, отмечает газета, есть опасения, что эти силы будут использованы Владимиром Путиным для окончательной, сокрушительной атаки на Алеппо.

Поход в Средиземноморье "Адмирал Кузнецов" вместе с другими кораблями Северного флота начал 15 октября. Авианосец сопровождали тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий", большие противолодочные корабли "Североморск" и "Вице-адмирал Кулаков", а также четыре судна обеспечения.

25-го числа генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил "озабоченность" тем, что российские корабли могут использоваться для "активизации авиаударов по гражданским в Алеппо".

На другой день Испания заявила, что отзовет выданное ранее разрешение на заход российских кораблей в североафриканский порт Сеута, если получит подтверждение, что корабли направляются к берегам Сирии для участия в боевых действиях. После этого Россия отозвала запрос на заход кораблей в Сеуту для дозаправки, сославшись на "изменение маршрута".

27 октября Мальта также заверила, что не позволит заправить в своих портах российские военные корабли. При этом не уточнялось, получали ли власти страны соответствующий запрос из Москвы.