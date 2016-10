Россия отправила в Сирию три подводные лодки с новейшими крылатыми ракетами класса "Калибр" на борту. Об этом сообщает The Sunday Times со ссылкой на источники в ВМФ Британии.

